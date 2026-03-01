Moartea lui Khamenei este o oportunitate pentru poporul iranian, afirmă șefa diplomației Uniunii Europene

21:20

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi dispus să primească arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, însă a precizat că până în prezent nu a fost făcută nicio ofertă în acest sens. „Aș accepta cu plăcere arme nucleare de la Regatul Unit și Franța, dar până acum nu am primit astfel de […]