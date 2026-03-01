Primăvara începe pe muzica lui Eugen Doga la Aeroportul Internațional Chișinău

18:20

Peste 20 de încălcări au fost depistate de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto în prima zi de controale în trafic. Verificările au vizat operatorii de transport rutier de pasageri și au scos la iveală nereguli repetate. Cele mai multe sancțiuni, opt la număr, au fost aplicate pentru efectuarea transportului rutier de persoane contra cost fără […] Articolul Operatorii de transport, prinși pe picior greșit. ANTA anunță peste 20 de încălcări constatate apare prima dată în Realitatea.md.