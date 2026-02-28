VIDEO Tentativă de trecere ilegală dejucată la Tudora. Un cetățean ucrainean a fost reținut la frontieră
Realitatea.md, 28 februarie 2026 10:50
Polițiștii de frontieră de la Tudora au depistat și documentat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost înregistrat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de metri de linia frontierei, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova). […] Articolul VIDEO Tentativă de trecere ilegală dejucată la Tudora. Un cetățean ucrainean a fost reținut la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
10:50
VIDEO Tentativă de trecere ilegală dejucată la Tudora. Un cetățean ucrainean a fost reținut la frontieră # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră de la Tudora au depistat și documentat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost înregistrat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de metri de linia frontierei, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova). […] Articolul VIDEO Tentativă de trecere ilegală dejucată la Tudora. Un cetățean ucrainean a fost reținut la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:20
Trump confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului: „Ne vom asigura că nu vor obține arme nucleare” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat pe platforma sa Truth Social un videoclip de opt minute în care confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului. Liderul de la Washington a anunțat că armata americană a lansat „operaţiuni militare majore”, acuzând Teheranul că încearcă să-și reconstruiască programul nuclear. „Am încercat în repetate rânduri să ajungem […] Articolul Trump confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului: „Ne vom asigura că nu vor obține arme nucleare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Reparațiile la podul peste Răut sunt în plină desfășurare. Pasajul feroviar este realizat în proporție de 10% # Realitatea.md
Lucrările de reparație la podul peste râul Răut și la pasajul peste calea ferată din zona ocolirii municipiului Bălți sunt în plină desfășurare, anunță Administrația Națională a Drumurilor. La podul peste Răut se execută lucrări de consolidare și ranforsare a infrastructurii existente, precum și umplerea sferturilor de con cu material drenant. În același timp, la […] Articolul Reparațiile la podul peste Răut sunt în plină desfășurare. Pasajul feroviar este realizat în proporție de 10% apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:40
Stare de urgență în Israel după atacurile asupra Iranului. Recomandări pentru moldovenii aflați în țară # Realitatea.md
Statul Israel a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul, în contextul operațiunilor militare desfășurate împotriva Iranului. Măsura a intrat în vigoare sâmbătă, 28 februarie 2026, la ora 08:00. Potrivit informațiilor oficiale, toate activitățile non-esențiale sunt interzise, iar instituțiile nu vor fi funcționale. Totodată, spațiul aerian al Israelului este închis, inclusiv aeroportul internațional Ben Gurion. […] Articolul Stare de urgență în Israel după atacurile asupra Iranului. Recomandări pentru moldovenii aflați în țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:00
Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, escaladând tensiunile din Orientul Mijlociu și reducând perspectivele unei soluții diplomatice în disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident. „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul Apărării, Israel […] Articolul VIDEO Israelul a atacat Iranul. Este stare de alertă maximă apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, avariind mai multe vehicule aflate pe o autostradă și împrăștiind bani pe carosabil, relatează News.ro. Șeful echipelor de pompieri, Pavel Tovar, nu a precizat dacă victimele se aflau la bordul aeronavei sau […] Articolul VIDEO Accident de avion în Bolivia: cel puțin 15 morți. Aeronava transporta bani apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 28 februarie, cer variabil în toată țara, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor urca pe parcursul zilei până la +10 grade în sudul țării, iar pe timpul nopții valorile vor coborî sub pragul de îngheț în majoritatea regiunilor. […] Articolul Prognoza meteo pentru 28 februarie: cer variabil și maxime de până la +10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
22:40
Trump se gândește să declare stare de urgență pentru a controla alegerile din Congesul SUA din noiembrie # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor „midterm” din Congesul SUA, transmite antena3.ro. Textul de 17 pagini ar folosi presupusa ingerinţă chineză, în alegerile prezidențiale din SUA din 2020, pentru a justifica declararea […] Articolul Trump se gândește să declare stare de urgență pentru a controla alegerile din Congesul SUA din noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Pregătiri de război în Iran. Trump, încă indecis asupra unui atac. Mai multe țări își evacuează diplomații # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, 27 februarie curent, că negocierile cu Iranul vor continua și că o decizie privind un atac nu a fost încă luată, informează antena3.ro. „Iranul nu poate avea arme nuclear. Nu-s mulțumit de ei, dar așteptăm noi discuții vineri. Vreau să închei un acord cu ei”, a spus Trump […] Articolul Pregătiri de război în Iran. Trump, încă indecis asupra unui atac. Mai multe țări își evacuează diplomații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:40
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare în România, trimis în judecată # Realitatea.md
Alexandru Balan, fost adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii români, potrivit unui comunicat transmis de parchet pe 27 februarie curent. Balan a fost acuzat de tentativă la trădare, după ce ar fi încercat să transmită informații catalogate drept secrete de stat ale României către KGB din […] Articolul Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare în România, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Volodimir Zelenski: „Aș accepta arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, dar nu am primit oferte” # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi dispus să primească arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, însă a precizat că până în prezent nu a fost făcută nicio ofertă în acest sens. „Aș accepta cu plăcere arme nucleare de la Regatul Unit și Franța, dar până acum nu am primit astfel de […] Articolul Volodimir Zelenski: „Aș accepta arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, dar nu am primit oferte” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
La Cahul va fi ridicat un Palat al Justiției, care va reuni Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Sud într-un singur sediu modern. Ministerul Justiției anunță că procesul de construire a unor noi sedii pentru instanțele de judecată progresează în mai multe regiuni ale țării. La Orhei, imediat după aprobarea studiului de fezabilitate, Agenția Digitalizare […] Articolul Noi sedii pentru mai multe instanțe de judecată din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Alertă de călătorie în Israel: Recomandările Ministerului de Externe pentru moldoveni # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Israel sunt avertizați privind riscul crescut de escaladare a tensiunilor din regiune. Ministerul Afacerilor de Externe recomandă evitarea călătoriilor neesențiale, în special în zonele de frontieră cu Liban și Siria, în apropierea Fâșiei Gaza și în alte regiuni cu risc ridicat de securitate. Potrivit […] Articolul Alertă de călătorie în Israel: Recomandările Ministerului de Externe pentru moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Norvegia: Poliția a arestat un minor suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO # Realitatea.md
Poliția norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul țării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează Agerpres. Născut și crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la școală cu un steag al […] Articolul Norvegia: Poliția a arestat un minor suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Tragedie la Milano: Un tramvai a deraiat și s-a izbit de o clădire. Un mort și 39 de răniți # Realitatea.md
Un om a murit iar alți 39 sunt răniți, după ce un tramvai a deraiat vineri după-amiază, 27 februarie curent, în zona Porta Venezia din Milano. Victima confirmată decedată nu era pasager și ar fi fost lovită de tramvaiul care venea din piazza della Repubblica și se îndrepta spre Porta Venezia, scrie adevărul.ro. Conform primelor […] Articolul VIDEO Tragedie la Milano: Un tramvai a deraiat și s-a izbit de o clădire. Un mort și 39 de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Republica Moldova își consolidează parcursul european: Întrevedere cu Marta Kos la Bruxelles # Realitatea.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere la Bruxelles cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, pentru a discuta progresele înregistrate de Republica Moldova în ultimele luni în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii au fost analizate ședințele explicative organizate de Comisia Europeană, precum și eforturile autorităților de la […] Articolul Republica Moldova își consolidează parcursul european: Întrevedere cu Marta Kos la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Scumpiri record la carburanți într-o lună. Cât vor costa în weekend benzina și motorina # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru perioada 28 februarie – 2 martie noi prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, un litru de benzină COR 95 va fi comercializat la pompă cu 23 de lei și 75 de bani, în creștere cu 8 bani față de […] Articolul Scumpiri record la carburanți într-o lună. Cât vor costa în weekend benzina și motorina apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Amenințări cu moartea pentru o cerere de prietenie: caz anchetat în județul Dâmbovița # Realitatea.md
Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce a intrat noaptea în locuința unei femei din comuna Nucet, județul Dâmbovița, și a amenințat-o cu moartea pentru a o forța să îi accepte cererea de prietenie pe Facebook, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, citat de stirileprotv.ro. „Cercetările au reliefat faptul că, […] Articolul Amenințări cu moartea pentru o cerere de prietenie: caz anchetat în județul Dâmbovița apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Candidata la rectorat, Otilia Dandara: USM trebuie să rămână competitivă prin modernizare # Realitatea.md
Prorectorul Otilia Dandara, candidat la funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, își propune să transforme instituția într-una modernă și antreprenorială. Ea vizează cercetarea, formarea profesională de calitate și misiunea socială. În opinia sa, universitatea trebuie să se mențină competitivă prin modernizare continuă și adaptare la cerințele educaționale actuale, transmite IPN. „Dacă vorbim […] Articolul Candidata la rectorat, Otilia Dandara: USM trebuie să rămână competitivă prin modernizare apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Mai mulți ambasadori europeni au depus flori și au adus un omagiu la locul asasinării liderului opoziției ruse Boris Nemțov, pe podul „Bolșoi Moskvorețki”, la Moscova. Pe rețelele de socializare a fost publicat un videoclip în care oficialii se deplasează la locul crimei. La momentul publicării, memoria politicianului a fost onorată de ambasadorii Marii Britanii, […] Articolul VIDEO Omagiu diplomatic la Moscova, la locul asasinării lui Boris Nemțov apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Operatorii de transport, prinși pe picior greșit. ANTA anunță peste 20 de încălcări constatate # Realitatea.md
Peste 20 de încălcări au fost depistate de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto în prima zi de controale în trafic. Verificările au vizat operatorii de transport rutier de pasageri și au scos la iveală nereguli repetate. Cele mai multe sancțiuni, opt la număr, au fost aplicate pentru efectuarea transportului rutier de persoane contra cost fără […] Articolul Operatorii de transport, prinși pe picior greșit. ANTA anunță peste 20 de încălcări constatate apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
De sâmbătă, 28 februarie, până duminică, 1 martie, ruta suburbană de autobuz nr. 9 ”strada Henri Coandă – orașul Codru” își va modifică temporar itinerarul, în legătură cu intervențiile programate pentru reabilitarea părții carosabile de pe strada Nicolae Testemițanu. Itinerarul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: Direcția tur: de pe str. A. Mateevici […] Articolul O altă rută suburbană de autobuz își modifică temporar itinerarul. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
În 4 ani de război, 143 de ucraineni au primit cetățenia Moldovei. Câte cereri se examinează # Realitatea.md
După 24 februarie 2022, 143 de ucraineni au obținut cetățenia Moldovei. Dintre ei, 23 au primit-o prin naturalizare, iar alții 120 au redobândit-o. Dintre persoanele care au devenit cetățeni moldoveni, 3 sunt minori, se arată într-un răspuns la solicitarea redacției Realitatea. Este vorba despre persoane care au solicitat cetățenia după începerea războiului. Actualmente, se examinează […] Articolul În 4 ani de război, 143 de ucraineni au primit cetățenia Moldovei. Câte cereri se examinează apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Gutnic: parcările cu plată la intrările din Chișinău sunt soluția pentru reducerea ambuteiajelor # Realitatea.md
Primăria Chișinău intenționează să creeze parcări cu plată la intrările în oraș, pentru a reduce ambuteiajele și a fluidiza traficul. Proiectul urmează să fie implementat după aprobarea cadrului normativ necesar, a declarat viceprimarul municipiului Chișinău, Irina Gutnic, la podcastul „Chișinău Live”. Reprezentanții municipalității susțin că, în prezent, Primăria nu are atribuții legale să sancționeze șoferii […] Articolul VIDEO Gutnic: parcările cu plată la intrările din Chișinău sunt soluția pentru reducerea ambuteiajelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Captură uriașă la Sculeni: 5,5 milioane de țigarete ascunse printre mere într-un camion # Realitatea.md
5,5 milioane de țigarete au fost depistate într-un autocamion care încerca să părăsească Republica Moldova prin postul vamal Sculeni. Marfa era nedeclarată și urma să ajungă în Federația Rusă. Potrivit Serviciul Vamal, funcționarii vamali, în colaborare cu angajații Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au […] Articolul Captură uriașă la Sculeni: 5,5 milioane de țigarete ascunse printre mere într-un camion apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Șoferii riscă întârzieri în punctele de trecere a frontierei din România: care este cauza exactă # Realitatea.md
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că luni, 2 martie, traficul prin punctele de trecere a frontierei din România ar putea fi îngreunat din cauza suspendării temporare a aplicației e-Tarifare. Sistemul va fi oprit timp de două ore pentru lucrări de mentenanță, scrie Antena 3 CNN. Potrivit autorităților, în intervalul orar […] Articolul Șoferii riscă întârzieri în punctele de trecere a frontierei din România: care este cauza exactă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
FOTO „Ei rămân prezenți în rânduri”. Eroii războiului de pe Nistru, comemorați la sediul Brigăzii „Fulger” # Realitatea.md
Eroii războiului de pe Nistru, căzuți pe câmpul de luptă, au fost comemorați astăzi, 27 februarie, la sediul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției (IGP). La eveniment au participat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, precum și comandantul de la „Fulger”, Vasile Stegărescu, care au adus […] Articolul FOTO „Ei rămân prezenți în rânduri”. Eroii războiului de pe Nistru, comemorați la sediul Brigăzii „Fulger” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Construcția ultimului turn de birouri din complexul World Trade Center va începe în primăvara acestui an și va deveni noul sediu al companiei American Express, au anunțat miercuri, 25 februarie, guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, și reprezentanții companiei. Proiectul marchează un moment simbolic, la aproape 25 de ani de la distrugerea sitului în urma […] Articolul Revenire simbolică la World Trade Center, la 25 de ani de la tragedie apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Mama băiatului ucis Boldurești, cu lacrimi în ochi la judecată: Mă duc să aprind o lumânare. Să îi duc un buchețel # Realitatea.md
Mama lui Mihăiță, băiatul ucis în accidentul de la Boldurești, a făcut declarații cu lacrimi în ochi după ședința de judecată la care s-a pronunțat sentința pentru Nicanor Ciochină. Raisa Ciurel a spus că pleacă mândră acasă, deoarece a reușit să lupte pentru dreptate. Femeia a mai relatat că va aprinde o lumânare și va […] Articolul Mama băiatului ucis Boldurești, cu lacrimi în ochi la judecată: Mă duc să aprind o lumânare. Să îi duc un buchețel apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Primăria Chișinău pregătește măsuri mai stricte pentru posesorii de animale și pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Autoritățile urmăresc înregistrarea obligatorie a animalelor, sancțiuni pentru abandon și intervenții zilnice pentru animalele agresive. Anunțul a fost făcut de Irina Gutnic, viceprimar Chișinău, în podcastul „Chișinău Live”. „Problema trebuie rezolvată complet, cu reguli clare pentru întreținerea animalelor, înregistrarea […] Articolul Autoritățile din Chișinău pregătesc reguli mai stricte pentru posesorii de animale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Primăria Chișinău pregătește măsuri mai stricte pentru posesorii de animale și pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Autoritățile urmăresc înregistrarea obligatorie a animalelor, sancțiuni pentru abandon și intervenții zilnice pentru animalele agresive, în timp ce câinii non-agresivi sunt returnați pe străzi după sterilizare și evaluare. Anunțul a fost făcut de Irina Gutnic, viceprimar Chișinău, în podcastul […] Articolul Autoritățile din Chișinău au introdus reguli stricte pentru posesorii de animale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
România vrea portul Giurgiulești. Operațiunea ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie # Realitatea.md
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să acopere costurile preluării operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești – ICS Danube Logistics – prin atragerea de la acționari a 281,6 milioane de lei, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor citate de Profit.ro. Operațiunea, care ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie, prevede emiterea de […] Articolul România vrea portul Giurgiulești. Operațiunea ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
O iarnă mai caldă pentru familia Radu din satul Bănești grație programului de stat FEERM # Realitatea.md
Pentru numeroase familii din mediul rural, asigurarea unei temperaturi confortabile în locuință înseamnă efort și cheltuieli considerabile în sezonul rece. Pierderile de căldură prin pereți, acoperiș sau fundație cresc semnificativ consumul de energie. Datorită programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), pentru familia Radu din satul Bănești iarnă aceasta a […] Articolul O iarnă mai caldă pentru familia Radu din satul Bănești grație programului de stat FEERM apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Sentință pentru omorul de la Boldurești! Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de pușcărie # Realitatea.md
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pentru că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ulterior el ar fi încercat să însceneze un alt accident, pentru a evita răspunderea penală. Pe parcursul […] Articolul Sentință pentru omorul de la Boldurești! Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de pușcărie apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Un individ s-a certat cu o femeie in trafic și a amenințat-o cu arma. Poliția l-a reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un individ a amenințat o femeie cu arma de foc, urmare a unui conflict în trafic. Poliția a fost sesizată despre incident și a descins cu percheziții la cetățean. Bărbatul are 50 de ani și a fost pus la podea de mascații batalionului „Fulger”. În locuința sa au fost depistate mai multe arme de foc […] Articolul VIDEO Un individ s-a certat cu o femeie in trafic și a amenințat-o cu arma. Poliția l-a reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Controale totale la laptele importat din Ucraina. Fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA # Realitatea.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor la frontieră. Măsura este prevăzută în Ordinul nr. 94 emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la 23 februarie, care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor, transmite Bani.md. Actul exclude prevederile punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 […] Articolul Controale totale la laptele importat din Ucraina. Fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Presa: Pe lângă transnistreni, în dosarul killerilor din Ucraina ar fi vizați și doi găgăuzi # Realitatea.md
Pe lângă cetățeni din stânga Nistrului, în dosarul omorurilor la comandă a persoanelor publice din Ucraina ar mai fi vizați și doi locuitori ai Găgăuziei, conform Nokta. Publicația notează că aceștia nici măcar nu ar fi știut cine sunt victimele. Bărbații ar fi primit instrucțiuni prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Jurnalistul Mihail Sirkeli consideră că […] Articolul Presa: Pe lângă transnistreni, în dosarul killerilor din Ucraina ar fi vizați și doi găgăuzi apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Tragedie la Cania. Un bărbat a murit după ce a fost bătut crunt de doi consăteni: Făptașii, reținuți # Realitatea.md
Doi bărbați, de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi bătut grav un consătean de 40 de ani. Victima a fost transportată în stare gravă la spital, unde a decedat după patru zile. „Poliția din Cantemir a fost sesizată de către medici la data de […] Articolul Tragedie la Cania. Un bărbat a murit după ce a fost bătut crunt de doi consăteni: Făptașii, reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău demisionează înainte de evaluarea externă. Este vorba despre Nicolae Corcea și Arina Ialanji. Funcționarii au informat atât Comisia de evaluare, cât și Consiliul Superior al Magistraturii despre intenția lor. În același timp, Cristina Cheptea nu va fi evaluată, deoarece nu a depus documentele solicitate în termenul stabilit Comisia de […] Articolul Doi judecători demisionează înainte de evaluarea externă apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Vicepreședintele consiliului de administrație al Gazprom Neft, Anton Djaliabov, a fost reținut la Sankt Petersburg, fiind suspectat de luare de mită în valoare totală de 29 de milioane de ruble, relatează Meduza. Potrivit sursei citate, după reținere, Djaliabov a fost transportat la Moscova, unde instanța urmează să decidă, în perioada următoare, măsura preventivă care va […] Articolul Scandal de corupție în Rusia: un lider Gazprom Neft, acuzat de mită apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Intervenții pe mai multe străzi din Chișinău. Drumarii continuă plombarea carosabilului # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de vineri, echipele de muncitori continuă intervențiile începute pe bd. Dacia, drumul spre Aeroport, str. Valea Crucii, str. Sarmizegetusa, Calea Orheiului, str. Ismail, str. Pan Halippa și șos. Hâncești. Potrivit Primăriei Chișinău, serviciile municipale au ieșit în teren încă de la primele ore ale dimineții pentru a remedia avariile apărute pe carosabil. […] Articolul VIDEO Intervenții pe mai multe străzi din Chișinău. Drumarii continuă plombarea carosabilului apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
FOTO Bomboane cu ”aromă” explozivă, depistate într-un autocar. La volan se afla un moldovean # Realitatea.md
50 de cartușe nepercutate, ascunse într-o pungă cu dulciuri, au fost descoperite într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova – Italia. Incidentul a avut loc joi, 26 februarie, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. La volanul autovehiculului se afla un cetățean moldovean. „În ziua de 26 februarie, în jurul orei […] Articolul FOTO Bomboane cu ”aromă” explozivă, depistate într-un autocar. La volan se afla un moldovean apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
O fetiță de 11 ani, care avea gripă, a murit la spitalul din Râmnicu Vâlcea la scurt timp după ce părinții au adus-o la Urgențe. Părinții i-au făcut testul acasă, iar când starea s-a agravat, au decis să meargă la spital. La scurt timp după ce părinții au ajuns la instituția medicală, copila a intrat […] Articolul Tragedie în România: O fetiță de 11 ani, bolnavă de gripă, a decedat la Urgență apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Scandal în Austria. Bărbat condamnat, după ce a filmat fotbaliste pe ascuns în vestiar # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la șapte luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat că a filmat și fotografiat în secret vestiarul, sala de sport și dușurile echipei feminine de fotbal Altach, în Austria. De asemenea, el trebuie să plătească câte 625 de euro despăgubiri […] Articolul Scandal în Austria. Bărbat condamnat, după ce a filmat fotbaliste pe ascuns în vestiar apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
FOTO IGSU a primit echipamente pentru pompieri și salvatori, în valoare de 600.000 de euro # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit astăzi, 27 februarie, prima donație de echipamente achiziționate în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025-2028”. Lotul primit din partea Danemarcei este estimat la aproximativ 600.000 de euro și include 150 de aparate autonome de respirat pentru pompieri, cu piese de schimb […] Articolul FOTO IGSU a primit echipamente pentru pompieri și salvatori, în valoare de 600.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii # Realitatea.md
Aproximativ 2.500 de persoane din Republica Moldova trăiesc cu o boală rară, iar peste jumătate dintre ele sunt copii. Doar în 2025, statul a alocat peste 22,4 milioane de lei pentru tratamentul spitalicesc al acestor pacienți, alte circa 12,9 milioane de lei fiind direcționate pentru medicamente compensate în regim ambulatoriu. Datele Ministerului Sănătății mai arată […] Articolul În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Corupție în sectorul energetic din Ucraina: prejudiciu de zeci de milioane la Centrala Termică Trypilska # Realitatea.md
O schemă de delapidare de proporții a fost descoperită în urma lucrărilor de reparație efectuate la Centrala Termică Trypilska din regiunea Kiev, care a fost avariată de atacurile rusești, prejudiciul estimat ridicându-se la cel puțin 50 de milioane de grivne. Ancheta a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de Parchetul General al […] Articolul Corupție în sectorul energetic din Ucraina: prejudiciu de zeci de milioane la Centrala Termică Trypilska apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Tragedie din cauza alcoolului! Un bărbat a ucis o persoană cu care s-a cunoscut la Narcologie # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost trimis în judecată pentru omor intenționat. Potrivit Procuraturii Generale (PG), la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru din municipiul Chișinău, a făcut cunoștință cu un bărbat la Dispensarul Republican de Narcologie, secția de detoxificare alcoolică, și a decis împreună cu acesta să consume […] Articolul Tragedie din cauza alcoolului! Un bărbat a ucis o persoană cu care s-a cunoscut la Narcologie apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
MAIA, reacția la informațiile că vinurile din Moldova ar putea fi interzise în Ucraina: Nu am recepționat notificare # Realitatea.md
Republica Moldova nu a recepționat vreo notificare despre embargoul aplicat vinurilor moldovenești în Ucraina, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Autoritatea precizează că există discuții în spațiul public, „referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții”, însă acestea sunt „tehnice nu reprezintă o interdicție […] Articolul MAIA, reacția la informațiile că vinurile din Moldova ar putea fi interzise în Ucraina: Nu am recepționat notificare apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
La începutul lunii martie, moldovenii se vor bucura de temperaturi frumoase, după o iarnă care ne-a adus multă zăpadă și frig, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care a precizat pentru Realitatea.md. Duminică și luni, mercurul din termometre va ajunge până la 15 grade Celsius, iar între 3 și 6 martie se estimează valori cuprinse între […] Articolul Vremea la început de martie: Când ne vom bucura de zile calde și însorite apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.