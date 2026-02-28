Moscova sare în apărarea Teheranului. Lavrov condamnă operațiunea SUA–Israel

16:00

Mama lui Mihăiță, băiatul ucis în accidentul de la Boldurești, a făcut declarații cu lacrimi în ochi după ședința de judecată la care s-a pronunțat sentința pentru Nicanor Ciochină. Raisa Ciurel a spus că pleacă mândră acasă, deoarece a reușit să lupte pentru dreptate. Femeia a mai relatat că va aprinde o lumânare și va