Atac asupra școlii „Shajare Tayebe” din Minab, Iran: bilanțul victimelor crește la 148 de decese
Realitatea.md, 1 martie 2026 16:30
Numărul elevelor decedate la școala primară pentru fete „Shajare Tayebe” din orașul Minab, provincia Hormozgan, sudul Iranului, în urma atacului lansat de Israel și SUA a crescut la 148, iar alte 95 de persoane au fost rănite, a anunțat agenția Tasnim, citând procurorul orașului, scrie gazeta.ru. Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Said Iravani, […] Articolul Atac asupra școlii „Shajare Tayebe” din Minab, Iran: bilanțul victimelor crește la 148 de decese apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
16:30
Atac asupra școlii „Shajare Tayebe” din Minab, Iran: bilanțul victimelor crește la 148 de decese # Realitatea.md
Numărul elevelor decedate la școala primară pentru fete „Shajare Tayebe” din orașul Minab, provincia Hormozgan, sudul Iranului, în urma atacului lansat de Israel și SUA a crescut la 148, iar alte 95 de persoane au fost rănite, a anunțat agenția Tasnim, citând procurorul orașului, scrie gazeta.ru. Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Said Iravani, […] Articolul Atac asupra școlii „Shajare Tayebe” din Minab, Iran: bilanțul victimelor crește la 148 de decese apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:00
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026” a fost lansată oficial, duminică, 1 martie curent, la Sculeni, raionul Ungheni, de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu. Evenimentul marchează începutul unei noi etape de extindere și reabilitare a fondului forestier național. Pentru prima dată, campania din această primăvară trece hotarul țării. Pe 14 […] Articolul Campanie comună de plantare a arborilor, inițiată de Moldova și România apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:20
Blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian: Mesajul transmis de Dorin Galben și Violeta Scrișu # Realitatea.md
Vacanța s-a transformat într-un moment dificil pentru Dorin Galben și Violeta Scrișu, care au rămas blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian în urma atacurilor lansate de Iran asupra unor state din Orientul Mijlociu. Tensiunile din regiune au escaladat sâmbătă, 28 februarie 2026, iar mai multe destinații majore, printre care Abu Dhabi și Dubai, au […] Articolul Blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian: Mesajul transmis de Dorin Galben și Violeta Scrișu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:30
Moment tensionat în Chișinău: Un tânăr a fost salvat de pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje # Realitatea.md
Un bărbat de 26 de ani a fost salvat după ce a urcat pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje, având riscul de cădere de la înălțime. Incidentul a avut loc în Chișinău, pe strada Petru Rareș. Liliana Pușcașu, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a declarat pentru Realitatea că la […] Articolul Moment tensionat în Chișinău: Un tânăr a fost salvat de pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Iran amenință că va lansa „cea mai devastatoare operațiune ofensivă” împotriva SUA. Răspunsul lui Trump # Realitatea.md
La Teheran, Gărzile Revoluționare islamice au promis o răzbunare devastatoare pentru moartea liderului suprem, ayatolahul Khamenei, ucis în biroul său în cursul bombardamentelor comune, americane și israeliene, scriu știrileprotv.ro. Israelul a atacat și duminică, chiar la Teheran, în timp ce Iranul și-a reluat loviturile cu rachete în țările arabe din zona Golfului. Până la alegerea […] Articolul Iran amenință că va lansa „cea mai devastatoare operațiune ofensivă” împotriva SUA. Răspunsul lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de incidentele din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) anunță că, în contextul incidentelor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit sau afectat. Potrivit MAE, Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile din zonă, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Statul Israel Potrivit Ambasadei […] Articolul MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de incidentele din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:40
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost descoperit mort, noaptea trecută, într-un apartament din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit poliției, cadavrul prezenta urme de multiple lovituri provocate cu un obiect ascuțit. „Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan, […] Articolul Cadavru cu urme de violență descoperit într-un apartament din sectorul Botanica apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, omagiu pentru Eugen Doga: „Muzica divină a maestrului va rămâne cu noi. Mereu” # Realitatea.md
Primarul capitalie, Ion Ceban, a adus astăzi un omagiu memoriei lui Eugen Doga, publicând un mesaj de recunoștință pe Telegram. „E greu să vorbim despre maestrul Eugen Doga la trecut. Muzica lui face parte din viața noastră, din copilărie, din marile sărbători, din momentele în care am simțit mândrie. A reușit să pună în note […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, omagiu pentru Eugen Doga: „Muzica divină a maestrului va rămâne cu noi. Mereu” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga – Chișinău” a marcat astăzi începutul primăverii printr-un moment special dedicat comemorării maestrului Eugen Doga, al cărui nume îl poartă. În semn de omagiu, muzica sa inconfundabilă a răsunat în ritmuri de vals în întreaga zonă a terminalului, aducând emoție și amintiri pasagerilor. „În această zi simbolică, ne-am dorit să aducem […] Articolul Primăvara începe pe muzica lui Eugen Doga la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Eugen Doga, unul dintre cei mai apreciați compozitori ai spațiului românesc, ar fi împlinit astăzi 89 de ani. Autor al unor creații devenite reper în muzică, el rămâne o personalitate emblematică a culturii, iar opera sa continuă să emoționeze și să inspire generații întregi. Artist de renume internațional, Doga a semnat lucrări importante de muzică […] Articolul Amintire și recunoștință: Eugen Doga ar fi împlinit astăzi 89 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:50
Oana Țoiu: MAE suplimentează resursele după creșterea solicitărilor privind conflictul din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat că MAE pregătește resurse suplimentare după valul de apeluri în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, iar prioritatea rămâne siguranța cetățenilor români, scrie antena3.ro. „Prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și dialogul diplomatic și politic pentru a contribui la dezescaladare”, […] Articolul Oana Țoiu: MAE suplimentează resursele după creșterea solicitărilor privind conflictul din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Continuă reparațiile drumurilor în toate sectoarele orașului Chișinău. Lista străzilor vizate # Realitatea.md
Echipele Primăriei desfășoară, în continuare, lucrări de întreținere și reabilitare pe mai multe străzi din capitală, inclusiv și astăzi, duminică, 1 martie curent. În sectorul Ciocana se va lucra pe străzile Vadul lui Vodă, bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo, str. Uzinelor, str. L. Bîcului și pe drumul L-455. În sectorul Buiucani, muncitorii vor […] Articolul Continuă reparațiile drumurilor în toate sectoarele orașului Chișinău. Lista străzilor vizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:50
1 Martie aduce nu doar începutul primăverii, ci și tradiția Mărțișorului – un simbol al renașterii, al speranței și al legăturii dintre oameni. Povestea acestui obicei se pierde în timp, cu rădăcini adânci în istoria și folclorul nostru, iar astăzi continuă să fie păstrată nu doar în muzee, c și în viața de zi cu […] Articolul Primăvara începe cu Mărțișorul – simbolul renașterii și al norocului apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Atacuri iraniene în Golf: Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab, avariate # Realitatea.md
Aeroportul internațional din Dubai și emblematicul hotel Burj Al Arab au fost avariate în urma atacurilor de represalii lansate de Iran peste noapte asupra mai multor state din Golf și din Orientul Mijlociu. Biroul media al emiratului a anunțat duminică dimineață că patru persoane au fost rănite la Dubai International Airport. Potrivit autorităților, un terminal […] Articolul Atacuri iraniene în Golf: Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab, avariate apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a murit în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite și Israel. Informațiile au fost confirmate de autoritățile iraniene. Potrivit agenției Fars, Khamenei a fost ucis dimineață, în timp ce se afla la locul său de muncă. În Iran a fost decretat doliu național pentru 40 de zile […] Articolul Iranul a confirmat moartea liderului suprem ayatolahul Ali Khamenei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:50
Diplomația iraniană confirmă că liderul suprem Ali Khamenei este „teafăr și nevătămat” # Realitatea.md
Diplomația iraniană a anunțat sâmbătă seară că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian sunt în viață și nu au fost răniți, informează Sky News. Precizarea vine după ore de informații contradictorii privind soarta celor mai importanți oficiali ai regimului de la Teheran, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și […] Articolul Diplomația iraniană confirmă că liderul suprem Ali Khamenei este „teafăr și nevătămat” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Bălți a devenit astăzi oficial Capitala Tineretului 2026. Programul are un buget de 4 milioane de lei # Realitatea.md
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, alături de reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ, organizațiilor de tineret și partenerilor de dezvoltare, au participat la deschiderea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”. Pe parcursul anului 2026, inițiativa va beneficia de un buget de 4 milioane de lei și […] Articolul Bălți a devenit astăzi oficial Capitala Tineretului 2026. Programul are un buget de 4 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Elevii din țară au scris 20 de mii de scrisori pentru copiii din Ucraina. Aproape 800 de școli s-au alăturat campaniei # Realitatea.md
Elevi din aproape 800 de școli din Republica Moldova s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au transmis mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii au scris aproximativ 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru colegii lor afectați de război. „Dragi copii din Ucraina! Știu […] Articolul Elevii din țară au scris 20 de mii de scrisori pentru copiii din Ucraina. Aproape 800 de școli s-au alăturat campaniei apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Ursula von der Leyen convoacă de urgență Colegiul de Securitate al UE: „Să nu existe o nouă escaladare” # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat convocarea de urgență a unui Colegiu special de Securitate, pe fondul escaladării situației din Iran. „Având în vedere situația în curs din Iran, convoacă un Colegiu special de Securitate luni”, a transmis șefa Executivului european, potrivit News.ro. Aceasta a subliniat că este „de o importanță majoră […] Articolul Ursula von der Leyen convoacă de urgență Colegiul de Securitate al UE: „Să nu existe o nouă escaladare” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Două femei au murit, iar o persoană a fost rănită după ce forțele armate ruse au lansat un atac asupra orașului Sumî din Ucraina, în ziua de 28 februarie. Autoritățile au anunțat că a fost lovită o clădire cu două etaje a unei întreprinderi agricole, acolo fiind înregistrate și victimele. În același timp, raidurile au […] Articolul VIDEO Focuri asupra Ucrainei: două femei au murit în urma atacurilor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Drumarii intervin pe zeci de artere din Capitală. Vezi pe ce străzi au loc lucrările de reparație a carosabilului # Realitatea.md
Serviciile municipale continuă sâmbătă lucrările de reparație pe mai multe străzi din Chișinău. Potrivit Primăriei Capitalei, echipele specializate intervin astăzi pe bd. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Dacia, str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Burebista, str. Trandafirilor, str. Titulescu, bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo, traseul L-455, str. Bucovina, bd. Alba […] Articolul Drumarii intervin pe zeci de artere din Capitală. Vezi pe ce străzi au loc lucrările de reparație a carosabilului apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
16:50
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a condamnat, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, atacul armat lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe, citat de presa rusă. „Serghei Lavrov a condamnat atacul armat neprovocat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care încalcă […] Articolul Moscova sare în apărarea Teheranului. Lavrov condamnă operațiunea SUA–Israel apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sprijin financiar pentru proiecte de reintegrare pe ambele maluri ale Nistrului. Termenul de aplicare a fost prelungit # Realitatea.md
Biroul politici de reintegrare a extins cu o săptămână termenul de depunere a proiectelor pentru finanțare în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026, transmite IPN. Astfel, solicitările pot fi depuse până la data de 6 martie. Concursul a fost lansat pe 12 ianuarie și prevede finanțări în valoare totală de 26 […] Articolul Sprijin financiar pentru proiecte de reintegrare pe ambele maluri ale Nistrului. Termenul de aplicare a fost prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Iranul a atacat o bază a Marinei SUA din Bahrain, într-o serie de lovituri de represalii în regiune, după ce Statele Unite și Israel au lansat mai multe atacuri care au vizat oficiali ai regimului iranian și ținte militare. Informațiile au fost confirmate de surse pentru The New York Post. O explozie masivă a fost […] Articolul VIDEO Iranul a atacat o bază a Marinei SUA din Bahrain apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Circulație restricționată pe șoseaua Muncești. Ruta de autobuz nr. 18 își modifică temporar itinerarul # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe șoseaua Muncești, în legătură cu lucrările de reabilitare a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, sâmbătă și duminică traficul rutier este sistat parțial, pe benzi, pe tronsonul cuprins între bulevardul Dacia (intrarea dinspre orașul Sîngera) și intersecția cu strada Băcioii Noi. Totodată, drumarii intervin pe un alt segment al […] Articolul Circulație restricționată pe șoseaua Muncești. Ruta de autobuz nr. 18 își modifică temporar itinerarul apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, printre finaliștii la Premiul UE pentru Literatură # Realitatea.md
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, a fost inclusă pe lista scurtă a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL) 2026, cu volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, potrivit eu4moldova.eu. Autoarea se numără printre cei 14 scriitori finaliști – câte unul pentru fiecare țară participantă în acest an. Premiul […] Articolul Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, printre finaliștii la Premiul UE pentru Literatură apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
VIDEO Patru morți în sudul Siriei după ce o rachetă lansată de Iran a lovit o clădire # Realitatea.md
Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite sâmbătă, 28 februarie, după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, a anunțat agenția de știri de stat SANA,citată de Reuters. Totodată, alte resturi de rachetă au căzut în orașul Quneitra și în bazinul Yarmouk din provincia Daraa, potrivit […] Articolul VIDEO Patru morți în sudul Siriei după ce o rachetă lansată de Iran a lovit o clădire apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Recomandări pentru cetățenii moldoveni # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe anunță că a activat Celula de Criză și monitorizează permanent evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în contextul agravării situației din regiune. Potrivit instituției, structura specializată coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și menține contactul cu cetățenii aflați în zonele afectate. MAE îndeamnă cetățenii moldoveni aflați în Israel să rămână în […] Articolul MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Recomandări pentru cetățenii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Reacția UE după ce Israelul și SUA au atacat Iranul: „Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea” # Realitatea.md
Uniunea Europeană a reacționat după operațiunea militară lansată de Israel și Statele Unite asupra Iranului, avertizând asupra riscurilor majore pentru securitatea regională și globală. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis într-o declarație comună că situația este „extrem de îngrijorătoare” și au făcut apel la reținere. „Evoluțiile […] Articolul Reacția UE după ce Israelul și SUA au atacat Iranul: „Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță perturbări în traficul aerian. Restricții de zbor în mai multe state din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova anunță perturbări în traficul aerian, în contextul escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Instituția precizează că a participat, în dimineața zilei de 28 februarie, la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), convocată pentru evaluarea evoluțiilor din regiune. Potrivit AAC, mai multe Regiuni de […] Articolul Autoritatea Aeronautică Civilă anunță perturbări în traficul aerian. Restricții de zbor în mai multe state din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Serviciile municipale specializate și drumarii intervin pe mai multe străzi din capitală. Lucrările sunt desfășurate continuu, inclusiv sâmbătă și duminică, anunță Primăria Chișinău. Potrivit autorităților, echipele lucrează concomitent pe străzi principale și secundare din toate sectoarele municipiului. Reprezentanții Primăriei menționează că prezența muncitorilor și a utilajelor poate crea disconfort temporar, însă intervențiile sunt necesare pentru […] Articolul VIDEO Drumarii intervin pe străzile din Chișinău. Lucrările continuă și în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Au încercat să transporte ilicit lingouri de aur. Bunurile au fost depistate în bagajele a doi cetățeni străini # Realitatea.md
Doi cetățeni străini au încercat să transporte ilicit lingouri de aur prin Aeroportul Internațional Chișinău, însă au fost depistați de polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali. Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost documentat în timpul controlului pasagerilor de la cursa Chișinău – Gokcen. Echipa comună a observat în bagajele a doi călători […] Articolul Au încercat să transporte ilicit lingouri de aur. Bunurile au fost depistate în bagajele a doi cetățeni străini apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ambasada Republicii Moldova în Israel: Lovituri cu rachete balistice, în desfășurare. Cetățenii, îndemnați să rămână în adăposturi # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Israel informează, sâmbătă, la ora 12:00, că loviturile cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă și îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe măsurile de siguranță. „Este foarte important să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, nu părăsiți spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în Israel: Lovituri cu rachete balistice, în desfășurare. Cetățenii, îndemnați să rămână în adăposturi apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Modificări la restituirea TVA pentru agricultori: Fiscul schimbă formula de rambursare # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări în procedura de restituire a TVA pentru producătorii agricoli, după publicarea noilor prevederi în Monitorul Oficial, transmite Bani.md. Potrivit instituției, baza de calcul pentru determinarea sumei TVA ce urmează a fi restituită în perioada iulie 2023 – iunie 2026 a fost extinsă. Astfel, în algoritmul de calcul a fost […] Articolul Modificări la restituirea TVA pentru agricultori: Fiscul schimbă formula de rambursare apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Decada Memoriei și Recunoștinței: istoricii vor discuta cu elevii din întreaga țară despre războiul de la Nistru # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării lansează Decada Memoriei și Recunoștinței, prilejuită de comemorarea, la 2 martie, a eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova în acțiunile de luptă de la Nistru din 1992, transmite IPN. Seria de evenimente va debuta pe 2 martie cu o conferință științifică la care vor participa istorici, profesori, reprezentanți ai direcțiilor de […] Articolul Decada Memoriei și Recunoștinței: istoricii vor discuta cu elevii din întreaga țară despre războiul de la Nistru apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Iranul a lansat rachete și drone spre Israel. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează # Realitatea.md
Armata israeliană a anunțat că mai multe rachete au fost lansate din Iran către Israel, în contextul escaladării confruntărilor din Orientul Mijlociu. Autoritățile israeliene au îndemnat populația să respecte instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern și să rămână în adăposturi până la noi informații oficiale. Între timp, Garda Revoluționară Islamică din Iran a confirmat lansarea de rachete […] Articolul Iranul a lansat rachete și drone spre Israel. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Tentativă de trecere ilegală dejucată la Tudora. Un cetățean ucrainean a fost reținut la frontieră # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră de la Tudora au depistat și documentat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost înregistrat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de metri de linia frontierei, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova). […] Articolul VIDEO Tentativă de trecere ilegală dejucată la Tudora. Un cetățean ucrainean a fost reținut la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Trump confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului: „Ne vom asigura că nu vor obține arme nucleare” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat pe platforma sa Truth Social un videoclip de opt minute în care confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului. Liderul de la Washington a anunțat că armata americană a lansat „operaţiuni militare majore”, acuzând Teheranul că încearcă să-și reconstruiască programul nuclear. „Am încercat în repetate rânduri să ajungem […] Articolul Trump confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului: „Ne vom asigura că nu vor obține arme nucleare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Reparațiile la podul peste Răut sunt în plină desfășurare. Pasajul feroviar este realizat în proporție de 10% # Realitatea.md
Lucrările de reparație la podul peste râul Răut și la pasajul peste calea ferată din zona ocolirii municipiului Bălți sunt în plină desfășurare, anunță Administrația Națională a Drumurilor. La podul peste Răut se execută lucrări de consolidare și ranforsare a infrastructurii existente, precum și umplerea sferturilor de con cu material drenant. În același timp, la […] Articolul Reparațiile la podul peste Răut sunt în plină desfășurare. Pasajul feroviar este realizat în proporție de 10% apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Stare de urgență în Israel după atacurile asupra Iranului. Recomandări pentru moldovenii aflați în țară # Realitatea.md
Statul Israel a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul, în contextul operațiunilor militare desfășurate împotriva Iranului. Măsura a intrat în vigoare sâmbătă, 28 februarie 2026, la ora 08:00. Potrivit informațiilor oficiale, toate activitățile non-esențiale sunt interzise, iar instituțiile nu vor fi funcționale. Totodată, spațiul aerian al Israelului este închis, inclusiv aeroportul internațional Ben Gurion. […] Articolul Stare de urgență în Israel după atacurile asupra Iranului. Recomandări pentru moldovenii aflați în țară apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, escaladând tensiunile din Orientul Mijlociu și reducând perspectivele unei soluții diplomatice în disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident. „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul Apărării, Israel […] Articolul VIDEO Israelul a atacat Iranul. Este stare de alertă maximă apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, avariind mai multe vehicule aflate pe o autostradă și împrăștiind bani pe carosabil, relatează News.ro. Șeful echipelor de pompieri, Pavel Tovar, nu a precizat dacă victimele se aflau la bordul aeronavei sau […] Articolul VIDEO Accident de avion în Bolivia: cel puțin 15 morți. Aeronava transporta bani apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 28 februarie, cer variabil în toată țara, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor urca pe parcursul zilei până la +10 grade în sudul țării, iar pe timpul nopții valorile vor coborî sub pragul de îngheț în majoritatea regiunilor. […] Articolul Prognoza meteo pentru 28 februarie: cer variabil și maxime de până la +10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
27 februarie 2026
22:40
Trump se gândește să declare stare de urgență pentru a controla alegerile din Congesul SUA din noiembrie # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor „midterm” din Congesul SUA, transmite antena3.ro. Textul de 17 pagini ar folosi presupusa ingerinţă chineză, în alegerile prezidențiale din SUA din 2020, pentru a justifica declararea […] Articolul Trump se gândește să declare stare de urgență pentru a controla alegerile din Congesul SUA din noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Pregătiri de război în Iran. Trump, încă indecis asupra unui atac. Mai multe țări își evacuează diplomații # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, 27 februarie curent, că negocierile cu Iranul vor continua și că o decizie privind un atac nu a fost încă luată, informează antena3.ro. „Iranul nu poate avea arme nuclear. Nu-s mulțumit de ei, dar așteptăm noi discuții vineri. Vreau să închei un acord cu ei”, a spus Trump […] Articolul Pregătiri de război în Iran. Trump, încă indecis asupra unui atac. Mai multe țări își evacuează diplomații apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare în România, trimis în judecată # Realitatea.md
Alexandru Balan, fost adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii români, potrivit unui comunicat transmis de parchet pe 27 februarie curent. Balan a fost acuzat de tentativă la trădare, după ce ar fi încercat să transmită informații catalogate drept secrete de stat ale României către KGB din […] Articolul Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare în România, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Volodimir Zelenski: „Aș accepta arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, dar nu am primit oferte” # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi dispus să primească arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, însă a precizat că până în prezent nu a fost făcută nicio ofertă în acest sens. „Aș accepta cu plăcere arme nucleare de la Regatul Unit și Franța, dar până acum nu am primit astfel de […] Articolul Volodimir Zelenski: „Aș accepta arme nucleare de la Franța sau Regatul Unit, dar nu am primit oferte” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
La Cahul va fi ridicat un Palat al Justiției, care va reuni Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Sud într-un singur sediu modern. Ministerul Justiției anunță că procesul de construire a unor noi sedii pentru instanțele de judecată progresează în mai multe regiuni ale țării. La Orhei, imediat după aprobarea studiului de fezabilitate, Agenția Digitalizare […] Articolul Noi sedii pentru mai multe instanțe de judecată din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Alertă de călătorie în Israel: Recomandările Ministerului de Externe pentru moldoveni # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Israel sunt avertizați privind riscul crescut de escaladare a tensiunilor din regiune. Ministerul Afacerilor de Externe recomandă evitarea călătoriilor neesențiale, în special în zonele de frontieră cu Liban și Siria, în apropierea Fâșiei Gaza și în alte regiuni cu risc ridicat de securitate. Potrivit […] Articolul Alertă de călătorie în Israel: Recomandările Ministerului de Externe pentru moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Norvegia: Poliția a arestat un minor suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO # Realitatea.md
Poliția norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul țării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează Agerpres. Născut și crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la școală cu un steag al […] Articolul Norvegia: Poliția a arestat un minor suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.