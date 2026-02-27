Pacient al Dispensarului Republican de Narcologie, ucis de amicul de pahar
Radio Moldova, 27 februarie 2026 14:30
S-au internat la Dispensarul Republican de Narcologie din Chișinău pentru dezalcoolizare, dar nu au rezistat și au mers să consume împreună alcool. La scurt timp, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict care a culminat cu un omor.
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
14:40
Poliția verifică îndemnurile privind participarea la un protest pe 25 martie: „Orice tentativă de destabilizare va fi sancționată” # Radio Moldova
Poliția Republicii Moldova anunță că verifică informațiile apărute pe rețelele de socializare, unde sunt distribuite imagini video prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un eventual protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit instituției, până în acest moment autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice.
Acum 30 minute
14:30
14:20
Fiecare a patra infracțiune din R. Moldova este gravă: Creștere în ultimii cinci ani # Radio Moldova
Fiecare a patra infracțiune înregistrată în Republica Moldova face parte din categoria celor grave sau deosebit de grave. Cele mai multe sunt comise în mediul urban, aproape o treime având loc în municipiul Chișinău. Autorii sunt, în mare parte, bărbați, care reprezintă peste 90% din totalul persoanelor care comit infracțiuni.
14:20
Drepturile și libertățile populației din stânga Nistrului au suferit o deteriorare semnificativă pe parcursului anului 2025, în contextul aprofundării crizei energetice și economice cauzate de sistarea livrărilor de gaze rusești către regiune, în ianuarie anul trecut. Datele sunt incluse în raportul Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Retrospectiva anului 2025”.
Acum o oră
14:00
Industria cărnii de porc din Republica Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, cea mai spectaculoasă transformare, însă în 2025 a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza focarelor de pestă porcină, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.
Acum 2 ore
13:20
Martoră sub acoperire în procesul lui Plahotniuc: Dezvăluiri despre afaceri și averi de milioane # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „furtul miliardului”, ar fi rămas fără sume importante de bani, transferate printr-o schemă pusă la cale împreună cu un afacerist din România, Bogdan Gheorghiu, pentru a li se pierde urma. Mărturiile în cauză ale unei agente sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, au fost examinate în ședința de judecată din 26 februarie.
13:10
Vinurile moldovenești nu sunt interzise în Ucraina, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare # Radio Moldova
Pe piața ucraineană nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Instituția precizează că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau de alte produse vitivinicole moldovenești.
13:00
Donație de peste jumătate de milion de euro: Pompierii din R. Moldova au primit echipamente moderne din Danemarca # Radio Moldova
Pompierii din Republica Moldova au primit 150 de aparate autonome de respirat și 220 de seturi de echipamente individuale de protecție, care vor contribui la sporirea nivelului de siguranță al salvatorilor în intervenții la incendii, accidente industriale sau misiuni cu substanțe periculoase. Echipamentele în valoare de circa 600 de mii de lei au fost donate de Danemarca.
Acum 4 ore
12:40
ÎN CONTEXT | Cosmin Gabriel Păcuraru, despre tensiunile dintre Ungaria, Slovacia și Ucraina: Șantajul energetic - arma războiului hibrid # Radio Moldova
Tensiunile dintre Ungaria, Slovacia și Ucraina au atins un nou punct critic, după ce livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte în urma unor atacuri militare. Energia rămâne un instrument din arsenalul războiului hibrid, iar infrastructura tehnică, dependentă de decizii politice, devine un câmp de presiune asupra Ucrainei, afirmă expertul în strategii energetice din România, Cosmin Gabriel Păcuraru.
12:30
Trei din cei 16 judecători din completele anticorupție refuză să fie supuși vettingului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor demarează vettingul în cazul magistraților care au făcut parte, începând cu 1 ianuarie 2017, din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției.
12:00
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu acest caz și a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată din funcție a cadrului didactic pe întreaga durată a anchetei.
12:00
Rețea cu legături FSB: Doi moldoveni cu cetățenie rusă, vizați într-o schemă de influență în R. Moldova # Radio Moldova
Moldovenii Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun, care dețin și cetățenia Federației Ruse, ar fi implicați într-o schemă de influență în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Potrivit unei analize a jurnaliștilor de la Deschide.MD, cei doi au întreprins multiple tentative de infiltrare în diverse inițiative pentru a influența agenda publică și a redistribui resursele de soft power rusesc.
12:00
FC Fiorentina s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Ligii Conferințelor # Radio Moldova
Calificare cu mari emoții pentru FC Fiorentina în optimile de finală ale Ligii Conferințelor. În manșa secundă a play-off-ului, echipa „viola" a pierdut acasă cu 2:4, după prelungiri, în fața formației poloneze Jagiellonia Bialystok. Fiorentina câștigase meciul-tur cu 3:0, însă la Florența, finalista edițiilor din 2023 și 2024 a jucat slab în apărare.
11:50
Rusa, obligată de CtEDO să achite despăgubiri de zeci de mii de euro pentru șase persoane din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Federația Rusă a încălcat grav drepturile fundamentale ale unui grup de șase cetățeni din regiunea transnistreană care au participat, în 2018, la o întrunire pașnică. Verdictul a fost pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Jucoveț și alții contra R. Moldova și Rusiei.
11:30
Liga Europei la fotbal: Atacantul de 39 de ani Olivier Giroud și-a adus contribuția la calificarea echipei sale în optimile de finală # Radio Moldova
„Remontada" în stil francez. Olympique Lille s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei la fotbal după ce a eliminat pe Crvena Zvezda. Deși pierduse cu 0:1 pe teren propriu, echipa condusă de Bruno Génésio a învins cu 2:0 în deplasare. Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 4 cu o lovitură de cap. Campioana Serbiei nu a avut forța să egaleze, iar câștigătoarea dublei manșe s-a decis în prima repriză suplimentară.
11:20
Consumatorii din capitală, așteptați la noua adresă din strada Ion Creangă pentru toate serviciile legate de gaze # Radio Moldova
Energocom deschide, începând cu 2 martie 2026, propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, renunțând la serviciile companiei Moldovagaz. Noul oficiu este destinat consumatorilor din capitală și va funcționa pe strada Ion Creangă 6V.
11:00
Conducerea Primăriei Durlești, bănuită de escrocherii cu terenuri publice: Prejudiciu de 15 milioane de lei și opt persoane reținute # Radio Moldova
Opt persoane, inclusiv primarul și viceprimarul orașului Durlești, suburbie a capitalei, au fost reținute pentru 72 de ore, ca urmare a 50 de percheziții efectuate vineri, 27 februarie, de oamenii legii, într-o cauză penală privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri.
10:50
10:50
Revista presei internaționale | Negocierile de pace pentru Ucriana rămân în impas; Începutul unui conflict deschis între între Pakistan și Afganistan # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul rezultatelor unei noi runde de negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean desfășurate ieri la Geneva. Publicațiile occidentale se concentrează și asupra tratativelor purtate în același oraș elvețian de către SUA și Iran pe tema programului nuclear iranian. În același timp, agențiile internaționale de presă relatează despre riscul unui conflict prelungit între, după atacurile reciproce de noaptea trecută de-a lungul graniței.
Acum 6 ore
10:40
VIDEO | Descinderi la Primăria Durlești: Suburbia, delapidată de terenuri publice, iar prejudiciul ar depăși 15 milioane de lei # Radio Moldova
Oamenii legii au descins vineri, 27 februarie, la Primăria Durlești, suburbie a Chișinăului, efectuând percheziții în mai multe cauze penale care ar viza acțiuni de delapidare a unor terenuri publice aflate în gestiunea autorităților locale.
10:30
Inspectorii fiscali vizitează frizeriile și saloanele de frumusețe pentru a combate economia informală # Radio Moldova
Angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) demarează o acțiune amplă de monitorizare a activității agenților economici și persoanelor fizice care oferă servicii de frumusețe – frizerii sau saloane de cosmetologie – pentru a preveni evaziunea fiscală.
10:30
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate din raionul Anenii Noi va compărea în fața instanței într-un dosar privind poluarea apelor râului Bâc, cu prejudicii estimate la peste 1.3 milioane de lei.
09:50
Vânzarea acțiunilor Lukoil, amânată: SUA pune presiune pe Moscova în negocierile de pace privind Ucraina # Radio Moldova
Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în încercarea de a amplifica presiunea asupra Rusiei în discuțiile de pace privind conflictul din Ucraina, transmite Reuters, cu referire la patru surse familiare cu negocierile.
09:40
PREMIERĂ | R. Moldova poate participa la programul „NEB Boost”: Proiecte remunerate cu 30.000 de euro # Radio Moldova
Republica Moldova este eligibilă să participe, în premieră, la programul „NEB Boost”, inițiativă lansată de Comisia Europeană pentru a evidenția proiecte inovatoare care transformă comunitățile în locuri mai frumoase și agreabile pentru cetățeni.
09:40
Funcționalități noi pe EVO: Toate numerele de urgență, reunite în premieră într-un punct de acces unic # Radio Moldova
EVO – portalul guvernamental care oferă acces unic la toate serviciile digitale ale statului – a fost completat cu noi funcționalități. Pentru prima dată, toate numerele de urgență și liniile speciale pentru situații critice sunt reunite într-un singur loc, cu acces direct din interfața portalului, în zona dedicată sprijinului pentru utilizatori.
09:00
Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în acest an, dintre care 314 proiecte prevăzute în Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. De asemenea, va fi examinată ratificarea a 18 tratate internaționale, o serie de acte care rezultă din executarea hotărârilor Curții Constituționale, precum și audierea a 48 de rapoarte anuale ale autorităților și instituțiilor publice. Programul legislativ pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare din 26 februarie.
08:50
Revista Presei | Expert: Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol „este util pentru a limita rolul Federației Ruse în procesul de negocieri” # Radio Moldova
Discuțiile la Tiraspol și comentariile experților; Ucraina pregătește impunerea restricțiilor la importul vinului moldovenesc; sumele de bani pe care le primesc aleșii locali din Chișinău pentru ședințele fără rezultate - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 8 ore
08:40
Teatrul „B.P. Hașdeu” din Cahul, primul construit după independență, va fi inaugurat în 2026 # Radio Moldova
După aproape patru decenii de activitate fără un sediu, Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul se apropie de finalizarea noii sale clădiri. Lucrările vor fi reluate, iar contractul pentru finalizarea construcției a fost semnat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud și compania de construcții desemnată câștigătoare.
08:00
Pakistanul bombardează ținte talibane în Afganistan. Ambele părți raportează pierderi # Radio Moldova
Pakistanul a bombardat în cursul nopții de vineri, 27 februarie, ținte ale guvernului taliban din marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, într-o escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două state. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a descris situația drept „război deschis”, potrivit Reuters.
07:20
Mulți își pun întrebarea: de ce Ungaria face încă parte din Uniunea Europeană, având în vedere că se opune multor decizii importante, iar Viktor Orbán se arată pro-rus pe față?
07:20
Cartea „Sfaturile Melaniei”, scrisă de Irina Nechit, lansată la Muzeul Național al Literaturii Române # Radio Moldova
Este o cunoscută poetă și jurnalistă, iar de circa 20 de ani scrie și piese de teatru, care au fost premiate, montate pe scenele teatrale și au răsunat în spectacolele radiofonice de la noi și din România. Acum, Irina Nechit a reușit să-și vadă visul împlinit: piesele ei au apărut într-o culegere de dramaturgie, „Sfaturile Melaniei”, care a fost lansată la Muzeul Național al Literaturii Române.
07:00
Circa 90.000 de ucraineni, majoritatea militari, sunt dați dispăruți de la începutul războiului # Radio Moldova
Circa 90.000 de ucraineni au fost dați dispăruți de la începutul războiului declanșat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanțe speciale.
07:00
Amalgamarea localităților complică alegerile locale și ridică întrebări despre reprezentarea comunităților mici # Radio Moldova
Procesul de amalgamare a localităților complică organizarea alegerilor locale, ridicând întrebări privind modul în care vor fi păstrate funcțiile actuale ale primarilor și consilierilor și cum va fi asigurată reprezentarea echitabilă a comunităților mici în noile consilii locale. Autoritățile susțin că analizează calendarul electoral și impactul reformei asupra alegerilor locale noi, care sunt programate în 2027, pentru a se asigura că procesul respectă atât Codul Electoral, cât și standardele constituționale.
Acum 12 ore
03:20
Autoritățile talibane afgane au lansat „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze, de-a lungul frontierei și anunță că au au ucis sau luat prizonieri mai mulți militari inamici ca represalii în urma unor bombardamente recente, anunță joi un purtător de cuvânt al armatei afgane în estul Afganistanului, relatează AFP, citată de news.ro.
Acum 24 ore
00:20
Zelenski anunță o reuniune tripartită SUA-Ucraina-Rusia, „la începutul lui martie”, în Emiratele Arabe Unite, în urma unor „progrese” în Elveția # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evocat joi o viitoare reuniune tripartită între Ucraina, Rusia și Statele Unite „la începutul lui martie”, în Emiratele Arabe Unite (EAU), și a apreciat că negocierile de joi, la Geneva, cu americanii au permis progrese, relatează AFP, citată de news.ro.
26 februarie 2026
23:20
Alegerile din R. Moldova: progrese majore, dar vulnerabile la dezinformare, atacuri cibernetice și corupție electorală # Radio Moldova
Procesul electoral din Republica Moldova s-a modernizat semnificativ în ultimii ani, însă rămâne vulnerabil la interferențe externe, dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de corupere a alegătorilor. Concluziile au fost formulate în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, la care au participat reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai societății civile și ai clasei politice.
22:50
Șase morți și aproximativ 20 de răniți într-o explozie de gaz într-o cafenea din Kazahstan # Radio Moldova
Preliminar, șase persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite în urma unei explozii de gaz într-o cafenea din Kazahstan. Informația a fost transmisă pe 26 februarie de către departamentul regional pentru situații de urgență, citat de presa rusă.
22:40
ÎN CONTEXT | Expert, despre dialogul Chișinău-Tiraspol: Este util pentru limitarea influenței ruse în procesul de reintegrare # Radio Moldova
Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol „este util pentru a limita rolul Federației Ruse în procesul de negocieri”, însă soluțiile fiscale, energetice și educaționale trebuie să pornească consecvent din partea autorităților constituționale. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, consideră că puterea de decizie aparține Republicii Moldova, iar unificarea economică deschide calea pentru reintegrarea țării.
22:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, produse în municipiul Chișinău și în apropierea satului Elizaveta, municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), tragediile s-au produs în seara zilei de joi, 26 februarie.
21:50
Franța blochează accesul la televiziuni și radiouri rusești, precum și 35 de site-uri ale Federației Ruse # Radio Moldova
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicații rusești și accesul la posturi de televiziune și de radio rusești pe platforme de streaming, punând astfel în aplicare sancțiuni europene, a anunțat instituția joi, 26 februarie.
21:40
Locuitorii din clădirile cu risc major, informați în cadrul campaniei „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță” # Radio Moldova
Un număr de 238 din peste o mie de clădiri înalte și blocuri cu mansardă din Republica Moldova prezintă risc major în caz de incendiu sau alte situații excepționale. Majoritatea acestora se află în municipiul Chișinău, unde aproximativ 8.700 de persoane locuiesc în condiții ce le-ar putea pune viața în pericol. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat campania națională „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, menită să informeze populația și să reducă riscurile prin implicarea autorităților responsabile.
21:20
Valeriu Chiveri propune trecerea tuturor școlilor din raioanele de est la predarea în limba română, din 1 septembrie # Radio Moldova
După o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa negocierilor în formatul 1+1. Vicepremierul pe Reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
21:10
Afganistanul a lansat „atacuri masive” împotriva Pakistanului și anunță că a cucerit 15 avanposturi militare pakistaneze # Radio Moldova
Autoritățile talibane afgane au lansat „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze, de-a lungul frontierei și anunță că au au ucis sau luat prizonieri mai mulți militari inamici ca represalii în urma unor bombardamente recente, anunță joi un purtător de cuvânt al armatei afgane în estul Afganistanului, relatează AFP, citată de news.ro.
20:40
Parlamentul a aprobat | Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în 2026 # Radio Moldova
Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în acest an, dintre care 314 proiecte prevăzute în Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. De asemenea, va fi examinată ratificarea a 18 tratate internaționale, o serie de acte care rezultă din executarea hotărârilor Curții Constituționale, precum și audierea a 48 de rapoarte anuale ale autorităților și instituțiilor publice. Programul legislativ pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare din 26 februarie.
20:20
Tensiunile dintre Ucraina și țările europene, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin Drujba # Radio Moldova
Tensiunile dintre Ucraina și țările europene, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba, ca urmare a unui atac rus. Premierul ungar, Viktor Orban, îl acuză pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, de blocarea conductelelor în încercarea de a forța Ungaria să intre în război. Iar premierul slovac, Robert Fico, amenință cu noi măsuri împotriva Ucrainei dacă tranzitul petrolului către rafinăria Slovnaft nu va fi reluat.
20:00
Petrocub Hâncești face ultimele retușuri înaintea startului celei de-a doua părți a sezonului competițional. Discipolii lui Șota Maharadze au jucat un meci amical cu Real Sireți, pregătindu-se astfel de partidele de săptămâna viitoare, din Cupa Moldovei și liga națională.
19:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
19:30
Socialiștii cer crearea unei comisii de anchetă privind grațierea lui Șepeli. PAS: „O fumigenă” # Radio Moldova
Socialiștii au cerut crearea unei comisii de anchetă în scandalul grațierii lui Nicolai Șepeli, care a fost reținut și arestat săptămâna trecută, fiind bănuit că ar fi organizatorul unui grup criminal care urma să asasineze mai multe persoane publice din Ucraina. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară, catalogând situația drept o „fumigenă”. În același timp, fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că solicitarea de grațiere a lui Șepeli a ajuns la Președinție după plecarea lui din funcție.
19:20
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene (UE). Un document în acest sens a fost votat pe 26 februarie, de Parlament, în prima lectură. O prevedere se referă la cerințele de conservare a biodiversității. Grădinile zoologice vor avea obligația de a elabora, implementa și publica propria strategie de conservare a biodiversității, care va include programe de reproducere în captivitate, activități educaționale și proiecte de cercetare științifică.
19:00
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat. Măsurile vizează și strugurii, alcoolul etilic și distilatele # Radio Moldova
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.
