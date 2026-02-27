Pacient al Dispensarului Republican de Narcologie, ucis de amicul de pahar

19:30

Socialiștii au cerut crearea unei comisii de anchetă în scandalul grațierii lui Nicolai Șepeli, care a fost reținut și arestat săptămâna trecută, fiind bănuit că ar fi organizatorul unui grup criminal care urma să asasineze mai multe persoane publice din Ucraina. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară, catalogând situația drept o „fumigenă”. În același timp, fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că solicitarea de grațiere a lui Șepeli a ajuns la Președinție după plecarea lui din funcție.