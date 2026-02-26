La un pas de tragedie! Persoană întinsă pe șine, marfarul a frânat în ultima clipă

14:20

Peste 2 400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de