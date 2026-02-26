La un pas de tragedie! Persoană întinsă pe șine, marfarul a frânat în ultima clipă
Bani.md, 26 februarie 2026 22:50
Un incident periculos a avut loc în seara zilei de 26 februarie 2026, în jurul orei 19:00, pe traseul feroviar Florești–Bălți–Slobozia. Potrivit unui comunicat al CFM, mecanicul unui tren marfar a observat o persoană întinsă între șine și a acționat imediat frânarea de urgență. La fața locului a fost solicitat prompt Serviciul național unic pentru
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
22:50
Acum 8 ore
15:20
Portul român Constanța își majorează capitalul cu peste 55 milioane de euro, după preluarea Portului Giurgiulești
Portul Constanța își majorează capitalul social cu până la 281 625 500 de lei românești (aproximativ 55,2 milioane de euro), în contextul extinderii strategice și al planurilor de investiții pe termen lung. Convocarea acționarilor a fost anunțată de Fondul Proprietatea, care deține 20% din companie. Asta după ce BERD a anunțat că vinde Portul Internațional
Acum 12 ore
14:40
Facilitățile fiscale pentru unele produse destinate regiunii din stânga Nistrului ar putea fi eliminate. Primele scutiri ar urma să fie eliminate chiar din acest an pentru produse considerate neesențiale social, precum alcoolul, asupra cărora vor fi aplicate TVA și accize în aceleași condiții ca în restul țării, potrivit unei inițiative legislative înregistrate de un grup
13:40
Deputatul Ion Chicu acuză Guvernul că pregătește extinderea aparatului Cancelariei de Stat cu încă 56 de funcții, criticând inițiativa drept o creștere nejustificată a birocrației în condițiile majorării datoriei publice. Potrivit fostului premier, proiectul de hotărâre ar urma să majoreze efectivul-limită al instituției de la 323 la 379 de unități. „Cei mai mulți dintre acești
10:50
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va fi
10:40
Rețelele electrice de distribuție gestionate de Premier Energy Distribution au înregistrat o creștere a consumului de energie electrică la începutul anului 2026, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire. Datele pentru luna ianuarie și primele 24 de zile din februarie arată o intensificare clară a cererii, inclusiv la nivelul
10:10
China a rămas principalul cumpărător de petrol pentru doi furnizori puternic sancționați – Rusia și Iran. Pentru a-i convinge pe rafinatorii chinezi să aleagă țițeiul lor, ambele state sunt nevoite să reducă prețurile, însă reducerile mai agresive oferite de Rusia încep să împingă Iranul în afara pieței. Sortimentul rusesc Urals, cumpărat anterior în principal de
10:10
Tribunalul Taganski din Moscova a amendat compania Google LLC cu 22,8 milioane de ruble pentru distribuirea serviciilor VPN prin magazinul de aplicații Google Play, informează agenția TASS. Judecătorul a constatat vinovăția corporației americane în baza articolului 13.41 alin. (2) din Codul contravențional al Federației Ruse, care sancționează neeliminarea informațiilor interzise atunci când legea obligă proprietarul
Acum 24 ore
09:30
45% din bugetul pentru medicamente compensate merge la inimă: cât costă cel mai scump tratament
102 milioane de lei au fost transferate în luna ianuarie farmaciilor contractate pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate, eliberate prin intermediul sistemului eRețeta. Suma este cu aproximativ patru milioane de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. În total, peste 166 de
Ieri
18:00
Bitcoin traversează una dintre cele mai slabe luni din ultimii ani și riscă să încheie februarie cu cea mai accentuată scădere lunară din iunie 2022. De la începutul lunii, criptomoneda a pierdut aproximativ 24% din valoare, marcând a cincea lună consecutivă de declin – cea mai lungă serie de pierderi din 2018. Pe 24 februarie,
17:00
Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul „Roam Like at Home" (Roaming ca acasă), care permite utilizarea telefoniei mobile fără taxe suplimentare de roaming în interiorul Uniunii Europene. Potrivit Executivului comunitar, după finalizarea acordurilor și alinierea legislației la normele
17:00
Piața gazelor naturale din Republica Moldova a intrat în 2025 într-o etapă de schimbare, cu mai mulți furnizori și traderi activi și cu prime semne de liberalizare, însă rămâne puternic concentrată și dominată de furnizorii cu obligații de serviciu public, arată raportul ANRE de monitorizare a pieței pentru anul 2025. Potrivit ANRE, în 2025 au
16:40
Lovitură pentru moldovenii care merg la Barcelona: taxa turistică urcă la 15 euro pe noapte
Turiștii moldoveni care aleg să viziteze Barcelona vor scoate mai mulți bani din buzunar începând din aprilie, după ce autoritățile din Catalonia au decis dublarea taxei turistice. Noua măsură ar putea ridica tariful până la 15 euro pe noapte, plasând orașul printre destinațiile cu cele mai ridicate taxe din Europa. Parlamentul regional catalan a aprobat
16:30
Imunitatea nu plătește biletul: ce spune legea după incidentul din Napoli cu deputatul Costiuc
Un incident relatat de o moldoveancă stabilită la Napoli, în care ar fi fost implicat deputatul Vasile Costiuc, readuce în atenție limitele imunității parlamentare și obligațiile legale ale aleșilor. Conform Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova și normelor juridice internaționale, deputații nu sunt scutiți de plata serviciilor de transport, iar imunitatea parlamentară nu produce efecte pe teritoriul
15:10
VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău
Fostul Hotel Jolly Alon, situat pe strada Maria Cebotari din Chișinău, își schimbă oficial denumirea în Mimi Hotel. Clădirea a trecut prin renovări esențiale și și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficiale. Pe lângă intimitatea și confortul zonelor de dormit și
15:00
Un scandal de proporții zguduie divizia din Azerbaidjan a companiei Bolt, care are afaceri și în Republica Moldova, după ce mai mulți proprietari de parcuri auto și șoferi au trimis plângeri directe la sediul central din Tallinn, acuzând conducerea locală de corupție sistemică, mită și abuz de putere. Cazul a explodat în spațiul public, iar
15:00
Piața uleiului de floarea-soarelui se apropie de schimbări globale majore, pe fondul unei cereri în scădere și al creșterii presiunilor din partea ofertei, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Potrivit expertului, în ultimele două săptămâni se observă o activitate extrem de redusă din partea cumpărătorilor, majoritatea adoptând o poziție de așteptare în anticiparea
14:10
Mașinile din străinătate vor scăpa de inspecția tehnică repetată la reînmatriculare, dacă au certificat valabil
Certificatul de inspecție tehnică va avea un conținut minim standardizat, stațiile vor fi obligate să respecte cerințe clare privind infrastructura și echipamentele, iar inspecțiile vor fi efectuate după reguli tehnice uniformizate la nivel european. Acestea sunt doar o parte dintre schimbările prevăzite în proiectul hotărârii Guvernului de modificare a Regulamentului cu privire la inspecția tehnică
13:20
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susține că autoritățile vor achita despăgubirile către companiile afectate de pesta porcină africană (PPA) după finalizarea procedurilor judiciare. Ea a recunoscut totodată că actualul cadru legal necesită îmbunătățiri. „Acolo este un proces în derulare. Au fost suspendate careva acțiuni. A fost prima instanță. Înțeleg că agenții economici merg în continuare în
11:10
Semnal rece pentru piața imobiliară! Finanțele refuză să ridice plafonul pentru cash la apartamente
Ministerul Finanțelor nu susține, la această etapă, majorarea plafonului de 80 de mii de euro pentru achiziția imobilelor cu bani în numerar. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că măsura trebuie privită prin prisma interesului cetățenilor și a regulilor internaționale stricte privind prevenirea spălării banilor. „Toată chestia trebuie făcută nu pentru piața imobiliară, ci pentru
10:20
Nereguli în transport, sesizate de pasageri: ANTA începe controalele pe drumurile din Moldova
Acțiuni ample de monitorizare și control în trafic vor avea loc, în perioada 26 februarie – 12 martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, vizând activitatea de transport rutier de persoane, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Măsura vine ca urmare a numeroaselor petiții și sesizări depuse de cetățeni privind nerespectarea cadrului legal de către unii
09:50
Moldova și alte 11 state au semnat la Washington declarația comună cu SUA privind securitatea gazelor
Republica Moldova și alte 11 țări din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat, la Washington, o declarație comună cu Statele Unite privind consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și menținerea unor prețuri accesibile în regiune. Documentul, semnat la Summitul Transatlantic pentru Securitatea Aprovizionării cu Gaze organizat de Consiliul pentru Dominanță Energetică Națională al SUA,
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova
Republica Moldova susține că vrea să afle cum a ajuns antibioticul metronidazol în furajele pentru păsări, care ajung din Ucraina pe piața moldovenească. După ce substanța a fost depistată în aceste furaje, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis, în urmă cu o lună, importul total al cărnii de pasăre și al produselor derivate
18:10
Revoluție pe piața RCA! Statul pregătește liberalizarea tarifelor și reguli noi dure pentru asiguratori
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene au fost supuse consultării publice. Inițiativele au fost elaborate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și sunt promovate de Ministerul Finanțelor, în conformitate cu principiile transparenței decizionale. Potrivit autorităților, noile reglementări propun un cadru normativ actualizat,
17:40
Energocom a epuizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, utilizând circa 134 de milioane de metri cubi pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al companiei, aceste volume au provenit din rezervele constituite până la 1
16:50
Transportul feroviar de pasageri din Republica Moldova a înregistrat o scădere accentuată în 2025, în timp ce segmentul de marfă a crescut ușor, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Astfel, anul trecut au fost transportați 286,6 mii pasageri pe
16:20
Prin bancă și punct! Moldovenii nu pot cumpăra imobile mai scumpe de 80 de mii de euro cash # Bani.md
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate. Începând cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon maxim de 80.000 […] Articolul Prin bancă și punct! Moldovenii nu pot cumpăra imobile mai scumpe de 80 de mii de euro cash apare prima dată în Bani.md.
15:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington o întrevedere cu reprezentanții Carlyle Group, fond de investiții care gestionează la nivel global active de peste 400 de miliarde de dolari SUA și are în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat pe tranzacția prin care Carlyle urmează să preia activele […] Articolul Dorin Junghietu a discutat la Washington cu Carlyle tranzacția privind activele Lukoil apare prima dată în Bani.md.
14:30
Răsărita din Argentina pentru imperiul milionarului Jhashi apasă prețurile la floarea-soarelui # Bani.md
Piața semințelor de floarea-soarelui din Republica Moldova începe să resimtă presiunea unei oferte externe mai ieftine, în pofida unei ușoare creșteri recente a prețurilor interne, susține economistul Iurie Rija. În următoarele zile în Portul Giurgiulești ar urma să acosteze o navă cu semințe de floarea-soarelui din Argentina, MV MICHALIS SAN. Materia primă este destinată companiei […] Articolul Răsărita din Argentina pentru imperiul milionarului Jhashi apasă prețurile la floarea-soarelui apare prima dată în Bani.md.
14:30
Lopeți, șuruburi și utilaje grele de 8,55 milioane lei: rezervele statului, completate după intervențiile din februarie # Bani.md
Agenția Rezerve Materiale va primi 8,55 milioane de lei pentru a completa rezervele de stat, după ce la începutul lunii februarie tehnică și materiale în aceeași valoare au fost deblocate pentru intervențiile în condiții meteo nefavorabile. Asta prevede un proiect de decizie a Guvernului, iar banii urmează a fi alocați din fondul de rezervă al […] Articolul Lopeți, șuruburi și utilaje grele de 8,55 milioane lei: rezervele statului, completate după intervențiile din februarie apare prima dată în Bani.md.
12:00
Statele Unite au impus, începând de marți, un tarif suplimentar de 10% pentru toate bunurile care nu beneficiază de scutiri, potrivit unui anunț al U.S. Customs and Border Protection (CBP). Nivelul aplicat este cel anunțat inițial de președintele Donald Trump vineri, și nu de 15%, cât promisese ulterior, notează REUTERS. Decizia vine după ce Curtea […] Articolul Trump apasă butonul tarifelor! Taxa globală de 10% intră în vigoare apare prima dată în Bani.md.
09:30
Compania vizată în dosarul în care ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat astăzi percheziții în mai multe primării din țară este FOREMCONS SRL, administrată de Dumitru Axentii, potrivit informațiilor obținute de redacția telegraph.md. Firma a obținut contracte pentru lucrări de infrastructură finanțate din fonduri publice, inclusiv proiecte implementate prin structuri din subordinea Ministerului […] Articolul Firma cu contracte de milioane semnate lângă Bolea, luată pe sus de mascații CNA apare prima dată în Bani.md.
09:20
Economia Republicii Moldova a crescut modest în perioada ianuarie–septembrie 2025, însă datele oficiale arată că avansul este însoțit de dezechilibre tot mai vizibile. Produsul intern brut a urcat cu doar 2%, în condițiile în care creșterea a fost susținută în principal de investiții și consum, în timp ce comerțul extern a tras economia în jos. […] Articolul Creditul bubuie, riscurile cresc! Semnale de alarmă în sistemul bancar apare prima dată în Bani.md.
09:20
Evaziune fiscală de proporții în industria termopanului: prejudiciu de peste 40 de milioane de lei # Bani.md
Schema de livrări fictive de peste 40 de milioane de lei a fost deconspirată de autorități în domeniul fabricării geamurilor termopan, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea unei companii din Republica Moldova. Potrivit informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze […] Articolul Evaziune fiscală de proporții în industria termopanului: prejudiciu de peste 40 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
09:10
Spălătoriile auto din țară vor fi verificate în perioada martie – mai, pentru a se stabili dacă apa uzată este gestionată corect și nu ajunge să polueze mediul. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, controalele vor fi efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma mai multor sesizări primite de […] Articolul Suspiciuni de poluare? Spălătoriile auto din țară, verificate la sânge apare prima dată în Bani.md.
23 februarie 2026
17:40
Programul BRIDGE Export, lansat oficial: granturi de până la 60% din costuri pentru promovarea exporturilor # Bani.md
Agenția de Investiții a anunțat deschiderea etapei de depunere a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument financiar destinat implementării strategiilor și activităților sectoriale de promovare a exportatorilor din Republica Moldova. Programul vizează eficientizarea eforturilor de promovare a exporturilor prin facilitarea accesului la resurse financiare nerambursabile, acoperind până la 60% din costurile eligibile ale proiectelor […] Articolul Programul BRIDGE Export, lansat oficial: granturi de până la 60% din costuri pentru promovarea exporturilor apare prima dată în Bani.md.
13:10
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă la data de 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a invocat motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. Alexei Gherțescu […] Articolul Bomba zilei! Alexei Gherțescu a demisionat din fruntea Consiliului Concurenței apare prima dată în Bani.md.
22 februarie 2026
21:40
O aeronavă a companiei HiSky, controlată de pilotul moldovean, Iulia Scorpan, cu destinația Hurghada (Egipt), s-a întors duminică seara pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după ce la bord a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare. La sol au fost mobilizate echipe de intervenție, conform procedurilor standard. Potrivit informării oficiale, avionul decolase la […] Articolul Alertă în aer: avionul companiei moldovenești HiSky revine de urgență la Otopeni apare prima dată în Bani.md.
09:50
Slovacia a asigurat în luna ianuarie circa 18% din volumul importurilor de energie electrică ale Ucrainei, un nivel record în condițiile deficitului sever provocat de atacurile ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene. Totuși, aceste livrări ar putea fi suspendate, relatează Reuters. Premierul slovac Robert Fico a avertizat public că va cere operatorului de stat SEPS să […] Articolul Șantaj energetic? Slovacia ar putea opri curentul pentru Kiev apare prima dată în Bani.md.
09:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va majora tariful global la importuri de la 10% la 15%, după ce Curtea Supremă a SUA a decis că mecanismul utilizat de Casa Albă pentru introducerea tarifelor este ilegal. Anunțul a fost făcut de liderul american pe platforma Truth Social. „În calitate de președinte al Statelor Unite […] Articolul Trump ridică taxele la 15% pentru importuri și sfidează Curtea Supremă apare prima dată în Bani.md.
09:30
Gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă provenită de la persoanele fizice a scăzut în ianuarie 2026 la 90,3%, față de 92,1% în luna decembrie 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Evoluția vine pe fondul reducerii simultane atât a ofertei, cât și a cererii de valută. […] Articolul Leul tremură ușor: BNM nevoită să vândă valută două milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
09:20
În ianuarie 2026, fluxul de numerar din sistemul bancar a rămas pozitiv, în condițiile în care volumul încasărilor de numerar în casele băncilor a depășit cu 96 milioane lei volumul eliberărilor, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În luna de referință, încasările de numerar au constituit 13 079 milioane lei, în scădere cu […] Articolul Pulsul economiei în ianuarie! mai mulți bani intră decât ies din bănci apare prima dată în Bani.md.
09:20
Rulajul pieței valutare în numerar din Republica Moldova s-a contractat la începutul anului 2026. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie volumul total al operațiunilor de cumpărare și vânzare a valutei străine contra lei moldovenești efectuate prin unitățile de schimb valutar cu persoanele fizice a constituit echivalentul a 350,4 milioane euro la vânzări și […] Articolul Piața valutară cash se prăbușește! Schimburile au căzut cu peste 23% apare prima dată în Bani.md.
21 februarie 2026
13:30
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor legate de livrările de gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLive. Potrivit lui Ceban, adresarea a venit din partea Gazprom, care a văzut […] Articolul Ceban dezvăluie ce a cerut Gazprom în schimbul datoriilor: Guvernul a refuzat propunerea apare prima dată în Bani.md.
13:00
Furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană ar urma să continue și după 1 martie prin același mecanism, cu Moldovagaz în rolul de operator comercial, iar gazul fiind asigurat de compania externă MET Gas and Energy Marketing AG. Declarația a fost făcută de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLive. […] Articolul Gazul pentru malul stâng, decis în culise! Moldovagaz așteaptă semnalul politic apare prima dată în Bani.md.
12:20
Depozitele bancare au crescut puternic la începutul anului. În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase în Republica Moldova au constituit 24 746 milioane lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Cea mai mare parte a banilor a provenit de la mediul de afaceri, care a asigurat 68,2% din total, în timp ce persoanele fizice au […] Articolul Munți de cash în conturi. Peste două treimi din depozite vin din business apare prima dată în Bani.md.
12:10
Foamea de bani crește! Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună # Bani.md
Creditarea pornește în forță în 2026. În luna ianuarie, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a constituit 5,2 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Finanțările au fost contractate în proporție de 64,5% de mediul de afaceri și 35,5% de persoanele fizice, confirmând rolul dominant al companiilor în cererea de împrumuturi la […] Articolul Foamea de bani crește! Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
20 februarie 2026
17:00
Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 mil. dolari # Bani.md
Federația Angajatorilor din Ucraina (FRU) propune autorităților ucrainene să răspundă prin măsuri reciproce, care ar viza importul de produse vinicole din Republica Moldova. Propunerea vine după ce, în luna ianuarie, Chișinăul a decis să închidă complet piața pentru produsele avicole din Ucraina. Poziția este trasată într-o scrisoare oficială adresată vicepremierului pentru integrare europeană și euro-atlantică al Ucrainei, […] Articolul Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 mil. dolari apare prima dată în Bani.md.
14:20
Biscuiți cu ulei de palmier neconform, vânduți în magazine: 2,4 tone retrase și transformate în hrană pentru animale # Bani.md
Peste 2 400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de […] Articolul Biscuiți cu ulei de palmier neconform, vânduți în magazine: 2,4 tone retrase și transformate în hrană pentru animale apare prima dată în Bani.md.
14:00
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice […] Articolul Parlamentul a umblat la TVA. Plafonul a crescut, dar sub așteptări apare prima dată în Bani.md.
