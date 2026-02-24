Lopeți, șuruburi și utilaje grele de 8,55 milioane lei: rezervele statului, completate după intervențiile din februarie

09:30

Circaa 4,25 miliarde de lei au fost colectați de la începutul anului 2026 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal, ceea ce reprezintă o îndeplinire a cifrei de control în proporție de 102%. Potrivit instituției, doar în perioada 9–15 februarie 2026, încasările la buget s-au ridicat la peste 748,80 milioane de lei.