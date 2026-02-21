Gazul pentru malul stâng, decis în culise! Moldovagaz așteaptă semnalul politic

10:40

Investițiile străine directe pe piața primară de capital au ajuns în 2025 la 132,79 milioane de lei, comparativ cu 3,77 milioane de lei în 2024, potrivit datelor prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare. Chiar dacă rămân modeste ca volum, acestea sunt de aproximativ 35 de ori mai mari decât în anul precedent. Suma reprezintă […] Articolul Patru din zece lei investiți în emisiunile de acțiuni din 2025 vin de peste hotare apare prima dată în Bani.md.