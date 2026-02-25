După Moldova, „Roaming ca acasă” cu UE ar putea ajunge și în Balcanii de Vest

11:00

Două zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău spre București, programate la 04:50 și 07:00, au fost anulate miercuri dimineață, după ce ninsorile puternice au blocat temporar traficul aerian pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni. De asemenea, o altă cursă spre București, care trebuia să decoleze la 09:55, înregistrează întârziere, îmbarcarea fiind reprogramată pentru ora 11:00. […] Articolul Ninsoarea din București dă peste cap cursele Chișinău – Otopeni: două zboruri, anulate apare prima dată în Bani.md.