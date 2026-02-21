Munți de cash în conturi. Peste două treimi din depozite vin din business
Bani.md, 21 februarie 2026 12:20
Depozitele bancare au crescut puternic la începutul anului. În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase în Republica Moldova au constituit 24 746 milioane lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Cea mai mare parte a banilor a provenit de la mediul de afaceri, care a asigurat 68,2% din total, în timp ce persoanele fizice au […]
• • •
Acum 5 minute
13:00
Furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană ar urma să continue și după 1 martie prin același mecanism, cu Moldovagaz în rolul de operator comercial, iar gazul fiind asigurat de compania externă MET Gas and Energy Marketing AG. Declarația a fost făcută de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la RLive. […]
Acum o oră
12:20
12:10
Foamea de bani crește! Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună # Bani.md
Creditarea pornește în forță în 2026. În luna ianuarie, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a constituit 5,2 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Finanțările au fost contractate în proporție de 64,5% de mediul de afaceri și 35,5% de persoanele fizice, confirmând rolul dominant al companiilor în cererea de împrumuturi la […]
Acum 24 ore
17:00
Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 mil. dolari # Bani.md
Federația Angajatorilor din Ucraina (FRU) propune autorităților ucrainene să răspundă prin măsuri reciproce, care ar viza importul de produse vinicole din Republica Moldova. Propunerea vine după ce, în luna ianuarie, Chișinăul a decis să închidă complet piața pentru produsele avicole din Ucraina. Poziția este trasată într-o scrisoare oficială adresată vicepremierului pentru integrare europeană și euro-atlantică al Ucrainei, […]
14:20
Biscuiți cu ulei de palmier neconform, vânduți în magazine: 2,4 tone retrase și transformate în hrană pentru animale # Bani.md
Peste 2 400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de […]
14:00
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru". Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice […]
Ieri
10:10
Atac tehnic, discreditare publică și izolare! Istoria unei companii IT din Moldova, împinsă în afara pieței europene # Bani.md
O companie IT fondată în Republica Moldova dispunea de infrastructură de servere în peste 40 de țări ale lumii, deservea mai mult de 150.000 de clienți activi și administra un pool de peste 400.000 de adrese IP. În pofida acestui fapt, compania a fost practic împinsă în afara pieței europene de către concurenți, în urma […]
19 februarie 2026
16:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat un proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii mici. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de administrație al instituției, iar noile tarife ar putea intra în vigoare la 1 martie 2026. Ajustările vizează producătorii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Compania Apple va organiza pe 4 martie un eveniment de lansare, în cadrul căruia ar putea prezenta noi produse și actualizări software. Potrivit publicațiilor 9to5Mac și Apple Insider, compania a trimis invitații către instituțiile media pentru ceea ce a descris drept o „experiență specială Apple". Evenimentul ar urma să se desfășoare în mai multe locații, […]
09:30
Pod strategic peste Prut, aprobat de Guvernul României: patru benzi între Albița și Leușeni # Bani.md
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru construcția unui nou pod peste râul Prut, în zona Albița–Leușeni, județul Vaslui. Proiectul are o valoare estimată de 256,9 milioane de lei, iar durata de execuție este stabilită la 24 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de […]
18 februarie 2026
15:10
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a respins speculațiile privind o eventuală interdicție a vinurilor moldovenești în Ucraina, subliniind că între cele două state nu există niciun litigiu comercial. Oficialul a declarat că prioritatea autorităților de la Chișinău este protejarea consumatorilor din Republica Moldova, în contextul preocupărilor legate de depistarea antibioticului Metronidazol în carne de pasăre din […]
15:10
Ninsorile și vântul puternic au lăsat peste 4 200 de oameni din sudul Moldovei fără lumină # Bani.md
Peste 4200 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo extreme, anunță Premier Energy Distribution. Furnizarea energiei este întreruptă parțial în opt localități din raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Leova și Anenii Noi. Defecțiunile au fost provocate de viscol și ninsoarea abundentă, care au dus la ruperea conductoarelor electrice. Reprezentanții companiei anunță că […]
14:10
Moldova se golește: peste 28 de mii de oameni în minus într-un an. O treime din populație s-a adunat în capitală # Bani.md
Republica Moldova a pierdut 28 656 de locuitori într-un singur an – arată datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică. Dacă la 1 ianuarie 2024 populația cu reședință obișnuită era de 2 415 549 persoane, la 1 ianuarie 2025 aceasta a ajuns la 2 386 893. Scăderea se vede clar și pe sexe. Numărul […]
13:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) anunță că trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri astăzi, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Potrivit CFM, pe segmentele de cale ferată din România sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri consistente de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute […]
11:00
Două zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău spre București, programate la 04:50 și 07:00, au fost anulate miercuri dimineață, după ce ninsorile puternice au blocat temporar traficul aerian pe Aeroportul „Henri Coandă" din Otopeni. De asemenea, o altă cursă spre București, care trebuia să decoleze la 09:55, înregistrează întârziere, îmbarcarea fiind reprogramată pentru ora 11:00. […]
08:40
În companiile moderne, alegerea standardului corporativ al laptopurilor este o decizie strategică, în care prețul de achiziție contează mai puțin decât impactul asupra productivității angajaților, beneficiile pe termen lung și încrederea în securitatea datelor. De aceea, MacBook pentru business devine tot mai des alegerea companiilor, start-upurilor și instituțiilor publice datorită fiabilității, duratei lungi de viață […]
07:10
Guvernul încasează anual aproximativ 4.000 de lei de la fiecare șofer pentru infrastructura rutieră, însă doar jumătate din această sumă ajunge efectiv în fondul rutier, iar restul banilor sunt redirecționați către alte cheltuieli bugetare. Practica se menține încă din 2015, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu pentru publicația ZIUA. Potrivit expertului, situația echivalează, în […]
17 februarie 2026
17:40
Măsuri speciale pentru vreme rea: Ministerele vor începe munca mai târziu, școlile pot trece online # Bani.md
Școlile ar putea trece la lecții online, iar instituțiile publice centrale își vor începe activitatea mai târziu, după ce pentru 18 februarie a fost emis cod portocaliu de polei și ninsori. Premierul Alexandru Munteanu a semnat o dispoziție prin care ministerele și autoritățile administrative centrale vor avea un program decalată, începând cu ora 09:00. Măsura […]
14:20
Persoanele care intenționează să facă un schimb valutar trebuie să fie atente la mai multe detalii care pot influența suma finală primită. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a publicat informații în acest sens, explicând la ce ar trebui să atragă atenția consumatorii când vor să schimbe bani în altă valută. Potrivit instituției, cursul de […]
12:00
Facturile la apă se vor mări în municipiul Comrat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat azi noile tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal", operatorul care deservește municipiul. Cel mai mare impact îl vor simți consumatorii casnici la apa tehnologică. Noul tarif va fi de 31,09 lei pentru un metru […]
10:40
Un număr de 102 proiecte au fost depuse în cadrul ediției a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe", anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cererile de finanțare au fost recepționate prin Sistemul informațional pentru proiectele de dezvoltare regională și locală în perioada 15 ianuarie – 14 februarie […]
10:10
Contract gras la Aeroport: 20 milioane de lei pentru hărți, grafice și „viziuni” până în 2041 # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău" a lansat o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de elaborare a Master-Planului de dezvoltare a activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional „Eugen Doga" Chișinău. Valoarea estimată a serviciilor este de 20 de milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, documentul urmează să traseze direcțiile de dezvoltare pentru […]
10:00
Europa reduce costurile la energia verde, însă China produce oricum mult mai ieftin. Prin ce se explică diferența # Bani.md
Costul energiilor regenerabile a scăzut puternic în Europa în ultimii ani, însă rămâne considerabil mai mare decât în China, țară care în 2024 a instalat o capacitate nouă de energie verde mai mare decât restul lumii la un loc. Concluzia aparține economiștilor de la Banca Centrală Europeană, într-o analiză ce urmează să fie publicată în […]
16 februarie 2026
22:30
Agenția de Investiții a găzduit o delegație extinsă de potențiali investitori din Republica Elenă, interesați să exploreze oportunitățile de afaceri din Republica Moldova. Din delegație fac parte reprezentanți ai trei companii majore, cu expertiză în infrastructură, energie termică și electrică, sisteme hidraulice și inginerie metalurgică. Potrivit instituției, discuțiile au vizat sectoare considerate prioritare pentru dezvoltarea […]
17:50
Alegerea unei protecții solare adecvate nu este doar o rutină cosmetică, este un pas esențial pentru sănătatea pielii.Fiecare tip de piele reacționează diferit la soare, iar un SPF ales corect poate reduce riscul arsurilor, al petelor pigmentare și al îmbătrânirii premature. În acest articol vei afla cum să identifici produsul potrivit pentru nevoile tale. Astfel […]
17:30
Ponderea cheltuielilor pentru alimente în bugetele cetățenilor ruși a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, arată datele oficiale ale Rosstat, citate de Moskowtimes. Potrivit statisticii, la începutul anului 2026, aproximativ 39% din totalul cheltuielilor gospodăriilor din Rusia erau destinate cumpărării produselor alimentare. Indicatorul a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de […]
17:10
Miniștrii de Finanțe ai statelor din zona euro analizează măsuri pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro, potrivit unui document consultat de Bloomberg. Conform sursei, oficialii europeni propun intensificarea așa-numitei „eurodiplomației", prin oferirea de garanții țărilor partenere privind accesul la moneda unică. Inițiativa urmărește să facă euro mai atractiv în tranzacțiile internaționale și să reducă […]
15:50
Fiscul a strâns peste 860 de milioane în cinci zile: 48 de milioane de lei au fost ridicați de la datornici # Bani.md
Încasările la Bugetul public național au ajuns la 9,3 miliarde de lei de la începutul anului 2026, în creștere cu aproximativ 1,2 miliarde de lei sau 15,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Doar în perioada 9–13 februarie, Fiscul a acumulat la buget circa 860,2 milioane de lei. […]
09:30
Circaa 4,25 m
15 februarie 2026
16:40
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde integral operatorul Portului Internațional Giurgiulești, compania ICS Danube Logistics, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Potrivit comunicatului oficial, BERD a semnat la 31 decembrie 2025 Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru cedarea pachetului de […] Articolul Ce spune Guvernul României despre preluarea Portului Giurgiulești apare prima dată în Bani.md.
11:20
Creșterea prețului aurului a majorat puternic valoarea rezervelor deținute de băncile centrale, iar la o cotație de 5.500 de dolari pe uncie Statele Unite dețin aur evaluat la peste 1,4 trilioane de dolari cu mult înaintea oricărei alte țări, potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, potrivit unui clasament realizat de Visual Capitalist. Metalul prețios și-a […] Articolul Topul aurului la nivel mondial! America rămâne de neatins apare prima dată în Bani.md.
11:10
Marea Britanie și aliații europeni analizează opțiuni pentru acțiuni comune împotriva așa-numitei „flote din umbră” care transportă petrol rusesc, inclusiv scenarii de interceptare și capturare a unor petroliere, potrivit unor informații publicate de Bloomberg. Subiectul a fost discutat în marja Conferinței de Securitate de la München, deschisă pe 13 februarie, în cadrul unei reuniuni a […] Articolul Europa pregătește lovitura. Petrolierele „din umbră” ale Rusiei, în vizor apare prima dată în Bani.md.
11:00
Statele Unite intenționează să intensifice presiunea asupra exporturilor de petrol ale Iranului, în special asupra livrărilor către China, în încercarea de a forța Teheranul să accepte o nouă înțelegere, relatează Axios. Potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu discuțiile, președintele Donald Trump și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au convenit în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri […] Articolul SUA strâng șurubul. Petrolul iranian, ținta principală a noii presiuni apare prima dată în Bani.md.
14 februarie 2026
13:00
Banca Centrală a Rusiei a redus prognoza privind prețul petrolului rusesc și avertizează asupra unor „riscuri substanțiale” pentru economie, potrivit unui nou scenariu macroeconomic publicat vineri, potrivit prognozei Băncii Centrale a Rusiei. Regulatorul estimează că prețul mediu al petrolului Urals va coborî în acest an la 45 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel […] Articolul Bugetul Rusiei, sub presiune: Urals ar putea coborî la 45 de dolari pentru un baril apare prima dată în Bani.md.
12:40
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie 2026, au fost identificate obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației […] Articolul Controlul Vămii a scos la iveală milioane neplătite. Peste 3,3 milioane lei de recuperat apare prima dată în Bani.md.
12:00
Transportul maritim își consolidează poziția de principală axă logistică a exporturilor agricole ale Republicii Moldova, în timp ce calea ferată începe să revină treptat în competiție, arată analiza economistului Iurie Rija pentru sezonul iulie 2025 – ianuarie 2026, potrivit analizei economistului Iurie Rija. În perioada analizată, exportul celor cinci culturi de bază, grâu, rapiță, orz, […] Articolul Șoc pe piață! Aproape jumătate din cerealele Moldovei pleacă deja pe mare apare prima dată în Bani.md.
11:50
Transportul naval continuă să joace un rol strategic în comerțul exterior al Republicii Moldova, însă datele pentru 2025 indică o consolidare la volume ridicate și o dependență tot mai accentuată de exportul de materie primă agricolă, arată analiza economistului Iurie Rija. Volumul total al mărfurilor expediate pe cale navală, inclusiv export și tranzit, a ajuns […] Articolul Dependență periculoasă: 88% din exporturile navale ale Moldovei sunt cereale apare prima dată în Bani.md.
13 februarie 2026
16:20
Recensământ rutier la intrările în capitală: ANTA colectează date pentru centura Chișinăului # Bani.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, în această săptămână, desfășoară o amplă acțiune de colectare a datelor de trafic, etapă importantă în elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitorul drum de centură al municipiului Chișinău. Potrivit instituției, inspectorii ANTA, în colaborare cu specialiștii companiei „Universinj” SRL, efectuează recensăminte rutiere în mai multe puncte strategice de […] Articolul Recensământ rutier la intrările în capitală: ANTA colectează date pentru centura Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
14:10
Portul Internațional Giurgiulești, vândut românilor, ar putea rămâne sub regim special până în 2075 # Bani.md
Statutul special al Portului Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea fi extins dincolo de 2030, iar terenurile pe care este amplasat ar urma să fie transmise în drept de superficie până la 31 decembrie 2075, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În nota informativă se arată explicit că legislația actuală […] Articolul Portul Internațional Giurgiulești, vândut românilor, ar putea rămâne sub regim special până în 2075 apare prima dată în Bani.md.
13:10
Rusia sparge pragul de 60 de miliarde de dolari! Datoria externă atinge cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani # Bani.md
Datoria externă de stat a Rusiei a ajuns la 61,97 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, potrivit datelor publicate de Ministerul rus al Finanțelor. Nivelul înregistrat la 1 februarie depășește pragul de 60 de miliarde de dolari pentru prima dată în ultimele două decenii. Potrivit statisticilor oficiale, precedentul record […] Articolul Rusia sparge pragul de 60 de miliarde de dolari! Datoria externă atinge cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
12:40
Importurile de amestec carbamid-amoniacal (KAS-32) în Republica Moldova au ajuns în 2025 la 19 mii de tone, în valoare totală de 132,3 milioane lei, cu un preț mediu de 6.962 lei/tonă, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Datele indică o piață matură, puternic concentrată și dependentă de furnizorii din spațiul estic. Potrivit expertului, […] Articolul Piața fertilizanților capturată: trei companii controlează aproape tot apare prima dată în Bani.md.
12:10
Dacă cineva și-a mărit averea în 2025, aceia au fost miliardarii din sectorul tehnologic. Acești antreprenori au adăugat multe miliarde la averile lor datorită inteligenței artificiale. Dacă ar fi să alegem marele protagonist al anului 2025, ar putea fi Donald Trump, odată cu revenirea sa la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte al […] Articolul Topul miliardarilor lumii! Cine conduce clasamentul și cine este marele perdant apare prima dată în Bani.md.
12:00
ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță # Bani.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi contestat în instanță chiar certificatele de constatare a pagubelor pe care tot ea le-a emis, în dosarele privind despăgubirile pentru fermele afectate de pesta porcină africană (PPA). Contactată de BANI.MD pentru o reacție, instituția a refuzat să ofere detalii. „Nu oferim niciun comentariu până la finalizarea tuturor procedurilor”, […] Articolul ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță apare prima dată în Bani.md.
11:50
Un nou potențial cumpărător al activelor Lukoil: Midad Energy propune plată integrală în numerar # Bani.md
Compania saudită Midad Energy a semnat la sfârșitul lunii ianuarie un protocol de intenție cu gigantul rus Lukoil pentru achiziționarea activelor externe ale companiei ruse, aflate sub sancțiuni occidentale, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Acordul preliminar acoperă toate activele internaționale scoase la vânzare de Lukoil. Midad a convenit să achite tranzacția integral în […] Articolul Un nou potențial cumpărător al activelor Lukoil: Midad Energy propune plată integrală în numerar apare prima dată în Bani.md.
09:50
Trenul „Prietenia” de la Chișinău a deraiat vineri dimineață la București, în timpul manevrei de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs la ora 08:20, când garnitura trenului IRN 401, operată de Societatea Națională de Transport Feroviar Călători […] Articolul Trenul „Prietenia” a sărit de pe șine la București apare prima dată în Bani.md.
12 februarie 2026
18:10
BERD a vândut Portul Internațional Giurgiulești statului român: Portul Constanța devine proprietar unic # Bani.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat astăzi că va finaliza în scurt timp tranzacția de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța. Contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor, suma căruia nu a fost anunțată, a fost semnat la 31 decembrie 2025 și a fost aprobat de […] Articolul BERD a vândut Portul Internațional Giurgiulești statului român: Portul Constanța devine proprietar unic apare prima dată în Bani.md.
17:50
Bugetul de stat va trece prin „filtru”: toate cheltuielile, revizuite o dată la 7 ani. Ținta – economii de până la 20% # Bani.md
Revizuirea cheltuielilor bugetare va deveni obligatorie, sistematică și cuantificabilă, potrivit unei noi metodologii elaborate de Ministerul Finanțelor și supusă consultărilor publice, care stabilește termene clare și ținte de economii de până la 20% din cheltuieli în anumite domenii. Proiectul de ordin aprobă Metodologia privind procesul de revizuire a cheltuielilor bugetare, document care instituie un mecanism […] Articolul Bugetul de stat va trece prin „filtru”: toate cheltuielile, revizuite o dată la 7 ani. Ținta – economii de până la 20% apare prima dată în Bani.md.
12:00
Comisia Europeană permite exportul de carne proaspătă și procesată de pasăre din toată Moldova # Bani.md
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost autorizat pentru exportul în Uniunea Europeană de carne proaspătă și procesată de pasăre, în urma unei decizii adoptate de Comisia Europeană, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată în data de 6 februarie, după ce ANSA a prezentat Comisiei Europene garanții privind situația epidemiologică. ”ANSA a […] Articolul Comisia Europeană permite exportul de carne proaspătă și procesată de pasăre din toată Moldova apare prima dată în Bani.md.
11:00
Economistul Iurie Rija arată că piața importurilor de KAS-32 (amestec carbamidă-azotat de amoniu) din Republica Moldova a trecut printr-o consolidare accentuată în 2025, cu o concentrare puternică atât la nivel geografic, cât și la nivelul operatorilor interni. În 2025, Moldova a importat 19 mii tone de KAS-32 în valoare totală de 132,3 milioane lei, la […] Articolul Estul dictează prețul la îngrășămintele lichide din Moldova apare prima dată în Bani.md.
10:40
Investițiile străine directe pe piața primară de capital au ajuns în 2025 la 132,79 milioane de lei, comparativ cu 3,77 milioane de lei în 2024, potrivit datelor prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare. Chiar dacă rămân modeste ca volum, acestea sunt de aproximativ 35 de ori mai mari decât în anul precedent. Suma reprezintă […] Articolul Patru din zece lei investiți în emisiunile de acțiuni din 2025 vin de peste hotare apare prima dată în Bani.md.
