VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău

Facturile la apă se vor mări în municipiul Comrat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat azi noile tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal", operatorul care deservește municipiul. Cel mai mare impact îl vor simți consumatorii casnici la apa tehnologică. Noul tarif va fi de 31,09 lei pentru un metru