Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova
Bani.md, 24 februarie 2026 19:10
Republica Moldova susține că vrea să afle cum a ajuns antibioticul metronidazol în furajele pentru păsări, care ajung din Ucraina pe piața moldovenească. După ce substanța a fost depistată în aceste furaje, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis, în urmă cu o lună, importul total al cărnii de pasăre și al produselor derivate
Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova
Republica Moldova susține că vrea să afle cum a ajuns antibioticul metronidazol în furajele pentru păsări, care ajung din Ucraina pe piața moldovenească. După ce substanța a fost depistată în aceste furaje, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis, în urmă cu o lună, importul total al cărnii de pasăre și al produselor derivate
Revoluție pe piața RCA! Statul pregătește liberalizarea tarifelor și reguli noi dure pentru asiguratori
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene au fost supuse consultării publice. Inițiativele au fost elaborate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și sunt promovate de Ministerul Finanțelor, în conformitate cu principiile transparenței decizionale. Potrivit autorităților, noile reglementări propun un cadru normativ actualizat,
Energocom a epuizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, utilizând circa 134 de milioane de metri cubi pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al companiei, aceste volume au provenit din rezervele constituite până la 1
Transportul feroviar de pasageri din Republica Moldova a înregistrat o scădere accentuată în 2025, în timp ce segmentul de marfă a crescut ușor, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Astfel, anul trecut au fost transportați 286,6 mii pasageri pe calea ferată, cu 51,4% mai puțin față de 2024. Parcursul pasagerilor a totalizat 34,3 milioane
Prin bancă și punct! Moldovenii nu pot cumpăra imobile mai scumpe de 80 de mii de euro cash
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate. Începând cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon maxim de 80.000
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington o întrevedere cu reprezentanții Carlyle Group, fond de investiții care gestionează la nivel global active de peste 400 de miliarde de dolari SUA și are în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat pe tranzacția prin care Carlyle urmează să preia activele
Răsărita din Argentina pentru imperiul milionarului Jhashi apasă prețurile la floarea-soarelui
Piața semințelor de floarea-soarelui din Republica Moldova începe să resimtă presiunea unei oferte externe mai ieftine, în pofida unei ușoare creșteri recente a prețurilor interne, susține economistul Iurie Rija. În următoarele zile în Portul Giurgiulești ar urma să acosteze o navă cu semințe de floarea-soarelui din Argentina, MV MICHALIS SAN. Materia primă este destinată companiei
Lopeți, șuruburi și utilaje grele de 8,55 milioane lei: rezervele statului, completate după intervențiile din februarie
Agenția Rezerve Materiale va primi 8,55 milioane de lei pentru a completa rezervele de stat, după ce la începutul lunii februarie tehnică și materiale în aceeași valoare au fost deblocate pentru intervențiile în condiții meteo nefavorabile. Asta prevede un proiect de decizie a Guvernului, iar banii urmează a fi alocați din fondul de rezervă al
Statele Unite au impus, începând de marți, un tarif suplimentar de 10% pentru toate bunurile care nu beneficiază de scutiri, potrivit unui anunț al U.S. Customs and Border Protection (CBP). Nivelul aplicat este cel anunțat inițial de președintele Donald Trump vineri, și nu de 15%, cât promisese ulterior, notează REUTERS. Decizia vine după ce Curtea
Compania vizată în dosarul în care ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat astăzi percheziții în mai multe primării din țară este FOREMCONS SRL, administrată de Dumitru Axentii, potrivit informațiilor obținute de redacția telegraph.md. Firma a obținut contracte pentru lucrări de infrastructură finanțate din fonduri publice, inclusiv proiecte implementate prin structuri din subordinea Ministerului
Economia Republicii Moldova a crescut modest în perioada ianuarie–septembrie 2025, însă datele oficiale arată că avansul este însoțit de dezechilibre tot mai vizibile. Produsul intern brut a urcat cu doar 2%, în condițiile în care creșterea a fost susținută în principal de investiții și consum, în timp ce comerțul extern a tras economia în jos.
Evaziune fiscală de proporții în industria termopanului: prejudiciu de peste 40 de milioane de lei
Schema de livrări fictive de peste 40 de milioane de lei a fost deconspirată de autorități în domeniul fabricării geamurilor termopan, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea unei companii din Republica Moldova. Potrivit informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
Spălătoriile auto din țară vor fi verificate în perioada martie – mai, pentru a se stabili dacă apa uzată este gestionată corect și nu ajunge să polueze mediul. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, controalele vor fi efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma mai multor sesizări primite de
Programul BRIDGE Export, lansat oficial: granturi de până la 60% din costuri pentru promovarea exporturilor
Agenția de Investiții a anunțat deschiderea etapei de depunere a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument financiar destinat implementării strategiilor și activităților sectoriale de promovare a exportatorilor din Republica Moldova. Programul vizează eficientizarea eforturilor de promovare a exporturilor prin facilitarea accesului la resurse financiare nerambursabile, acoperind până la 60% din costurile eligibile ale proiectelor
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă la data de 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a invocat motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. Alexei Gherțescu
O aeronavă a companiei HiSky, controlată de pilotul moldovean, Iulia Scorpan, cu destinația Hurghada (Egipt), s-a întors duminică seara pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după ce la bord a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare. La sol au fost mobilizate echipe de intervenție, conform procedurilor standard. Potrivit informării oficiale, avionul decolase la
Slovacia a asigurat în luna ianuarie circa 18% din volumul importurilor de energie electrică ale Ucrainei, un nivel record în condițiile deficitului sever provocat de atacurile ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene. Totuși, aceste livrări ar putea fi suspendate, relatează Reuters. Premierul slovac Robert Fico a avertizat public că va cere operatorului de stat SEPS să
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va majora tariful global la importuri de la 10% la 15%, după ce Curtea Supremă a SUA a decis că mecanismul utilizat de Casa Albă pentru introducerea tarifelor este ilegal. Anunțul a fost făcut de liderul american pe platforma Truth Social. „În calitate de președinte al Statelor Unite
Gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă provenită de la persoanele fizice a scăzut în ianuarie 2026 la 90,3%, față de 92,1% în luna decembrie 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Evoluția vine pe fondul reducerii simultane atât a ofertei, cât și a cererii de valută.
În ianuarie 2026, fluxul de numerar din sistemul bancar a rămas pozitiv, în condițiile în care volumul încasărilor de numerar în casele băncilor a depășit cu 96 milioane lei volumul eliberărilor, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În luna de referință, încasările de numerar au constituit 13 079 milioane lei, în scădere cu
Rulajul pieței valutare în numerar din Republica Moldova s-a contractat la începutul anului 2026. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie volumul total al operațiunilor de cumpărare și vânzare a valutei străine contra lei moldovenești efectuate prin unitățile de schimb valutar cu persoanele fizice a constituit echivalentul a 350,4 milioane euro la vânzări și
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor legate de livrările de gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la RLive. Potrivit lui Ceban, adresarea a venit din partea Gazprom, care a văzut
Furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană ar urma să continue și după 1 martie prin același mecanism, cu Moldovagaz în rolul de operator comercial, iar gazul fiind asigurat de compania externă MET Gas and Energy Marketing AG. Declarația a fost făcută de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la RLive.
Dep
Foamea de bani crește! Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună # Bani.md
Creditarea pornește în forță în 2026. În luna ianuarie, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a constituit 5,2 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Finanțările au fost contractate în proporție de 64,5% de mediul de afaceri și 35,5% de persoanele fizice, confirmând rolul dominant al companiilor în cererea de împrumuturi la […] Articolul Foamea de bani crește! Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 mil. dolari # Bani.md
Federația Angajatorilor din Ucraina (FRU) propune autorităților ucrainene să răspundă prin măsuri reciproce, care ar viza importul de produse vinicole din Republica Moldova. Propunerea vine după ce, în luna ianuarie, Chișinăul a decis să închidă complet piața pentru produsele avicole din Ucraina. Poziția este trasată într-o scrisoare oficială adresată vicepremierului pentru integrare europeană și euro-atlantică al Ucrainei, […] Articolul Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 mil. dolari apare prima dată în Bani.md.
Biscuiți cu ulei de palmier neconform, vânduți în magazine: 2,4 tone retrase și transformate în hrană pentru animale # Bani.md
Peste 2 400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de […] Articolul Biscuiți cu ulei de palmier neconform, vânduți în magazine: 2,4 tone retrase și transformate în hrană pentru animale apare prima dată în Bani.md.
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice […] Articolul Parlamentul a umblat la TVA. Plafonul a crescut, dar sub așteptări apare prima dată în Bani.md.
Atac tehnic, discreditare publică și izolare! Istoria unei companii IT din Moldova, împinsă în afara pieței europene # Bani.md
O companie IT fondată în Republica Moldova dispunea de infrastructură de servere în peste 40 de țări ale lumii, deservea mai mult de 150.000 de clienți activi și administra un pool de peste 400.000 de adrese IP. În pofida acestui fapt, compania a fost practic împinsă în afara pieței europene de către concurenți, în urma […] Articolul Atac tehnic, discreditare publică și izolare! Istoria unei companii IT din Moldova, împinsă în afara pieței europene apare prima dată în Bani.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat un proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii mici. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de administrație al instituției, iar noile tarife ar putea intra în vigoare la 1 martie 2026. Ajustările vizează producătorii […] Articolul Se schimbă prețul energiei regenerabile: ANRE vine cu tarife noi pentru producătorii mici apare prima dată în Bani.md.
Compania Apple va organiza pe 4 martie un eveniment de lansare, în cadrul căruia ar putea prezenta noi produse și actualizări software. Potrivit publicațiilor 9to5Mac și Apple Insider, compania a trimis invitații către instituțiile media pentru ceea ce a descris drept o „experiență specială Apple”. Evenimentul ar urma să se desfășoare în mai multe locații, […] Articolul iPhone 17e, gata de lansare: Apple a anunțat data oficială apare prima dată în Bani.md.
Pod strategic peste Prut, aprobat de Guvernul României: patru benzi între Albița și Leușeni # Bani.md
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru construcția unui nou pod peste râul Prut, în zona Albița–Leușeni, județul Vaslui. Proiectul are o valoare estimată de 256,9 milioane de lei, iar durata de execuție este stabilită la 24 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de […] Articolul Pod strategic peste Prut, aprobat de Guvernul României: patru benzi între Albița și Leușeni apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a respins speculațiile privind o eventuală interdicție a vinurilor moldovenești în Ucraina, subliniind că între cele două state nu există niciun litigiu comercial. Oficialul a declarat că prioritatea autorităților de la Chișinău este protejarea consumatorilor din Republica Moldova, în contextul preocupărilor legate de depistarea antibioticului Metronidazol în carne de pasăre din […] Articolul Osmochescu: Presa a umflat artificial scandalul vinurilor cu Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Ninsorile și vântul puternic au lăsat peste 4 200 de oameni din sudul Moldovei fără lumină # Bani.md
Peste 4200 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo extreme, anunță Premier Energy Distribution. Furnizarea energiei este întreruptă parțial în opt localități din raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Leova și Anenii Noi. Defecțiunile au fost provocate de viscol și ninsoarea abundentă, care au dus la ruperea conductoarelor electrice. Reprezentanții companiei anunță că […] Articolul Ninsorile și vântul puternic au lăsat peste 4 200 de oameni din sudul Moldovei fără lumină apare prima dată în Bani.md.
Moldova se golește: peste 28 de mii de oameni în minus într-un an. O treime din populație s-a adunat în capitală # Bani.md
Republica Moldova a pierdut 28 656 de locuitori într-un singur an – arată datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică. Dacă la 1 ianuarie 2024 populația cu reședință obișnuită era de 2 415 549 persoane, la 1 ianuarie 2025 aceasta a ajuns la 2 386 893. Scăderea se vede clar și pe sexe. Numărul […] Articolul Moldova se golește: peste 28 de mii de oameni în minus într-un an. O treime din populație s-a adunat în capitală apare prima dată în Bani.md.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri astăzi, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Potrivit CFM, pe segmentele de cale ferată din România sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri consistente de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute […] Articolul Drumul de fier sub asediul iernii! Trenul Chișinău–București întârzie cu peste 6 ore apare prima dată în Bani.md.
Două zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău spre București, programate la 04:50 și 07:00, au fost anulate miercuri dimineață, după ce ninsorile puternice au blocat temporar traficul aerian pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni. De asemenea, o altă cursă spre București, care trebuia să decoleze la 09:55, înregistrează întârziere, îmbarcarea fiind reprogramată pentru ora 11:00. […] Articolul Ninsoarea din București dă peste cap cursele Chișinău – Otopeni: două zboruri, anulate apare prima dată în Bani.md.
În companiile moderne, alegerea standardului corporativ al laptopurilor este o decizie strategică, în care prețul de achiziție contează mai puțin decât impactul asupra productivității angajaților, beneficiile pe termen lung și încrederea în securitatea datelor. De aceea, MacBook pentru business devine tot mai des alegerea companiilor, start-upurilor și instituțiilor publice datorită fiabilității, duratei lungi de viață […] Articolul De ce merită să treci compania pe Mac în 2026: beneficiile MacBook pentru B2B apare prima dată în Bani.md.
Guvernul încasează anual aproximativ 4.000 de lei de la fiecare șofer pentru infrastructura rutieră, însă doar jumătate din această sumă ajunge efectiv în fondul rutier, iar restul banilor sunt redirecționați către alte cheltuieli bugetare. Practica se menține încă din 2015, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu pentru publicația ZIUA. Potrivit expertului, situația echivalează, în […] Articolul Șoferii plătesc, statul papă: doar jumătate din bani ajung la drumuri apare prima dată în Bani.md.
Măsuri speciale pentru vreme rea: Ministerele vor începe munca mai târziu, școlile pot trece online # Bani.md
Școlile ar putea trece la lecții online, iar instituțiile publice centrale își vor începe activitatea mai târziu, după ce pentru 18 februarie a fost emis cod portocaliu de polei și ninsori. Premierul Alexandru Munteanu a semnat o dispoziție prin care ministerele și autoritățile administrative centrale vor avea un program decalată, începând cu ora 09:00. Măsura […] Articolul Măsuri speciale pentru vreme rea: Ministerele vor începe munca mai târziu, școlile pot trece online apare prima dată în Bani.md.
Persoanele care intenționează să facă un schimb valutar trebuie să fie atente la mai multe detalii care pot influența suma finală primită. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a publicat informații în acest sens, explicând la ce ar trebui să atragă atenția consumatorii când vor să schimbe bani în altă valută. Potrivit instituției, cursul de […] Articolul Schimb valutar: ce trebuie să verifici înainte de a merge la casă apare prima dată în Bani.md.
Facturile la apă se vor mări în municipiul Comrat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat azi noile tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal”, operatorul care deservește municipiul. Cel mai mare impact îl vor simți consumatorii casnici la apa tehnologică. Noul tarif va fi de 31,09 lei pentru un metru […] Articolul Apă mai scumpă la Comrat: majorare de până la 73% pentru populație apare prima dată în Bani.md.
Un număr de 102 proiecte au fost depuse în cadrul ediției a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cererile de finanțare au fost recepționate prin Sistemul informațional pentru proiectele de dezvoltare regională și locală în perioada 15 ianuarie – 14 februarie […] Articolul Bătălie pe banii statului! 102 primării se luptă pentru creșe de milioane apare prima dată în Bani.md.
Contract gras la Aeroport: 20 milioane de lei pentru hărți, grafice și „viziuni” până în 2041 # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a lansat o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de elaborare a Master-Planului de dezvoltare a activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Valoarea estimată a serviciilor este de 20 de milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, documentul urmează să traseze direcțiile de dezvoltare pentru […] Articolul Contract gras la Aeroport: 20 milioane de lei pentru hărți, grafice și „viziuni” până în 2041 apare prima dată în Bani.md.
Europa reduce costurile la energia verde, însă China produce oricum mult mai ieftin. Prin ce se explică diferența # Bani.md
Costul energiilor regenerabile a scăzut puternic în Europa în ultimii ani, însă rămâne considerabil mai mare decât în China, țară care în 2024 a instalat o capacitate nouă de energie verde mai mare decât restul lumii la un loc. Concluzia aparține economiștilor de la Banca Centrală Europeană, într-o analiză ce urmează să fie publicată în […] Articolul Europa reduce costurile la energia verde, însă China produce oricum mult mai ieftin. Prin ce se explică diferența apare prima dată în Bani.md.
Agenția de Investiții a găzduit o delegație extinsă de potențiali investitori din Republica Elenă, interesați să exploreze oportunitățile de afaceri din Republica Moldova. Din delegație fac parte reprezentanți ai trei companii majore, cu expertiză în infrastructură, energie termică și electrică, sisteme hidraulice și inginerie metalurgică. Potrivit instituției, discuțiile au vizat sectoare considerate prioritare pentru dezvoltarea […] Articolul Investitori greci, cu ochii pe Moldova: discuții strategice la Agenția de Investiții apare prima dată în Bani.md.
Alegerea unei protecții solare adecvate nu este doar o rutină cosmetică, este un pas esențial pentru sănătatea pielii.Fiecare tip de piele reacționează diferit la soare, iar un SPF ales corect poate reduce riscul arsurilor, al petelor pigmentare și al îmbătrânirii premature. În acest articol vei afla cum să identifici produsul potrivit pentru nevoile tale. Astfel […] Articolul Cum să alegi cea mai bună protecție solară pentru tipul tău de piele? apare prima dată în Bani.md.
Ponderea cheltuielilor pentru alimente în bugetele cetățenilor ruși a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, arată datele oficiale ale Rosstat, citate de Moskowtimes. Potrivit statisticii, la începutul anului 2026, aproximativ 39% din totalul cheltuielilor gospodăriilor din Rusia erau destinate cumpărării produselor alimentare. Indicatorul a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de […] Articolul Rușii mănâncă tot bugetul. Cheltuielile pe alimente, la maximul ultimilor 16 ani apare prima dată în Bani.md.
Miniștrii de Finanțe ai statelor din zona euro analizează măsuri pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro, potrivit unui document consultat de Bloomberg. Conform sursei, oficialii europeni propun intensificarea așa-numitei „eurodiplomații”, prin oferirea de garanții țărilor partenere privind accesul la moneda unică. Inițiativa urmărește să facă euro mai atractiv în tranzacțiile internaționale și să reducă […] Articolul Euro vrea să iasă la atac global. Planul UE de a reduce dominația dolarului apare prima dată în Bani.md.
Fiscul a strâns peste 860 de milioane în cinci zile: 48 de milioane de lei au fost ridicați de la datornici # Bani.md
Încasările la Bugetul public național au ajuns la 9,3 miliarde de lei de la începutul anului 2026, în creștere cu aproximativ 1,2 miliarde de lei sau 15,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Doar în perioada 9–13 februarie, Fiscul a acumulat la buget circa 860,2 milioane de lei. […] Articolul Fiscul a strâns peste 860 de milioane în cinci zile: 48 de milioane de lei au fost ridicați de la datornici apare prima dată în Bani.md.
