Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova

17:50

Alegerea unei protecții solare adecvate nu este doar o rutină cosmetică, este un pas esențial pentru sănătatea pielii.Fiecare tip de piele reacționează diferit la soare, iar un SPF ales corect poate reduce riscul arsurilor, al petelor pigmentare și al îmbătrânirii premature. În acest articol vei afla cum să identifici produsul potrivit pentru nevoile tale. Astfel […] Articolul Cum să alegi cea mai bună protecție solară pentru tipul tău de piele? apare prima dată în Bani.md.