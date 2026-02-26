Bilanțul discuțiilor de la Tiraspol: Chiveri i-a spus pe șleau lui Ignatiev ce vrea Chișinăul
TVR Moldova, 26 februarie 2026 22:40
Astăzi, la Tiraspol, în cadrul discuției pe platforma „1+1”, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a punctat poziția fermă a autorităților constituționale pe problemele celor două maluri ale Nistrului care au marcat discuțiile în ultimii cel puțin zece ani. Negociatorul de la Chișinău a subliniat că discuțiile se desfășoară pentru a reintegra statul Republica Moldova, și nu de dragul menținerii relațiilor dintre cele două maluri.
Acum 30 minute
22:40
Acum 2 ore
21:40
Candidează Vladimir Bolea la funcția de primar de Chișinău? „Nu văd absolut nicio grabă” # TVR Moldova
„Trebuie să așteptăm o decizie a partidului. La etapa actuală, nu sunt astfel de discuții”, astfel a răspuns Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la întrebarea dacă ar accepta o eventuală propunere la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea PAS. Întrebarea i-a fost adresată în cadrul unei emisiuni la TV8.
21:10
Blocarea drumurilor, lipsa hidranţilor, porţi înguste sau curţi supraglomerate sunt printre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pompierii aflati in misiune. Ei pierd secundele preţioase necesare salvării de vieţi pentru că trebuie să-și facă loc pentru echipamente. De aceea a fost astăzi lansată o campanie de sensibilizare a populației de către Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Acum 4 ore
20:40
La Chișinău a fost lansat MIDIA, instrumentul care ajută micile afaceri să devină digitale # TVR Moldova
Un nou instrument de evaluare a maturității digitale, numit MIDIA, a fost lansat la Chișinău pentru a sprijini micile afaceri să facă pasul spre noile tehnologii. Proiectul, finanțat de Guvernul Elveției și organizaţia Helvetas, oferă antreprenorilor o diagnoză clară a nivelului lor digital și soluții pentru a deveni mai competitivi.
20:10
Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul va fi modernizat. Bolea: În nouă luni, să finalizăm construcţia # TVR Moldova
După o pauză de mai mulţi ani, lucrările de modernizare ale noului sediu teatrului Bogdan-Petriceicu Hasdeu din oraşul Cahul urmează să fie reluate. Astăzi a fost semnat contractul de începere a lucrărilor în prezenţa miniştrilor Culturii şi Infrastructurii de la Chişinău. Atât actorii cât şi autorităţile sunt optimiste şi spun că până la finele anului, spectacolele se vor juca într-o clădire modernă, echipată cu tot necesarul.
19:40
Pe fondul crizei, regimul de la Tiraspol a intensificat controlul și propaganda (Promo-LEX) # TVR Moldova
Criza energetică declanșată în ianuarie 2025, după sistarea gazelor rusești, a lăsat sute de mii de oameni fără căldură și a aruncat regiunea transnistreană într-o criză economică profundă. În timp ce populația s-a confruntat cu deconectări, pierderi de locuri de muncă și întârzieri la salarii, regimul de la Tiraspol a investit în propagandă și structuri de forță. Potrivit raportului anual publicat, astăzi, de Asociația Promo-LEX, 2025 a însemnat o deteriorare gravă a drepturilor omului, marcată de represiune, control informațional și militarizarea educației, pe fondul unei crize folosite pentru consolidarea puterii.
Acum 6 ore
18:30
Declarațiile martorului sub acoperire al acuzării, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de implicare în „furtul miliardului”, au fost citite astăzi, 26 februarie, în ședința de judecată. Acesta a depus depoziții încă din faza de urmărire penală, la sediul Ambasadei Republicii Moldova din București, iar ulterior declarațiile au fost transmise instanței, potrivit TV8.
17:40
Primăria propune parcări „de captură” și transport public pentru fluidizarea traficului # TVR Moldova
Șoferii care vin zilnic în Chișinău ar putea avea o alternativă la traficul sufocant din oraș. Autoritățile municipale anunță amenajarea a patru parcări de captură la intrările în municipiu, unde oamenii își vor putea lăsa mașinile pentru a continua deplasarea cu troleibuzul. Lucrările ar urma să înceapă în acest an, iar investițiile depășesc 70 de milioane de lei. Specialiștii atrag atenția că succesul proiectului va depinde de cât de accesibil și eficient va fi transportul public.
17:30
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care va elimina treptat scutirile fiscale aplicate din 2000 pentru regiunea transnistreană. Anunţul a fost făcut de către președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produsele neesențiale sub aspect social, precum alcoolul.
17:10
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.
Acum 8 ore
16:10
La 71 de ani, publicistul și poetul Gheorghe Doni a lansat două cărţi, diferite ca gen şi care reflectă ambele pasiuni ale scriitorului. În antologia "Totul e altfel", autorul a selectat cele mai frumoase și reprezentative poezii din creaţia sa literară.
16:10
Ce spune Ignatiev despre condiția Chișinăului ca școlile moldovenești să treacă la predare în română # TVR Moldova
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus, la Tiraspol, în cadrul întrevederii cu așa-zisul ministru de externe al administrației secesioniste, Vitali Ignatiev, ca toate școlile „moldovenești” din regiune, 30 de instituții de învățământ, să treacă la predare în limba română.
15:40
Autoritățile vor aloca 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor publice. Fondul rutier a fost aprobat astăzi de Guvern, iar ministrul Infrastructurii a explicat cum vor fi repartizaţi banii.
15:40
Cei doi bărbați, prinși cu lingouri de aur la frontieră, au fost plasați în arest preventiv # TVR Moldova
Două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce oamenii legii au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.
15:10
Premierul României, Ilie Bolojan, se află la Bruxelles, unde are programată o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un moment în care implementarea PNRR și poziționarea României în viitoarele negocieri bugetare europene capătă o importanță strategică. Vizita are loc pe fondul lansării mecanismului EastInvest, un nou instrument financiar european dedicat regiunilor de frontieră estice ale Uniunii, care ar putea mobiliza până la 28 de miliarde de euro în investiții publice și private. De la Bruxelles, trimisul special al TVR MOLDOVA, Carina Muller, are detalii.
Acum 12 ore
15:00
Martorul secret din dosarul „Frauda bancară” a dezvăluit cum Plahotniuc controla companiile # TVR Moldova
Astăzi, în ședința de judecată a dosarului „Frauda bancară" în care este judecat Vladimir Plahotniuc au fost citite declarațiile martorului secret, care a oferit detalii despre activitatea financiară a inculpatului. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, martorul a confirmat modul în care erau gestionate companiile, repartizarea sarcinilor și mecanismele de ascundere a beneficiarului real și a fondurilor transferate în străinătate.
14:40
Parlamentul R. Moldova a adoptat astăzi o declarație prin care condamnă agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și reafirmă sprijinul pentru poporul ucrainean. Documentul a fost susținut doar de 65 de deputați.
14:10
Astăzi, în debutul şedinţei Parlamentului, deputații au ținut un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în conflictul armat de pe Nistru.
13:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că pe 26 februarie, înainte de ședința legislativului, că va înregistra un proiect de lege ce vizează procesul de reintegrare a țării. Potrivit oficialului, documentul prevede eliminarea treptată a facilităților de care a beneficiat stânga Nistrului începând cu anul 2001.
13:20
Doi foști polițiști din Ialoveni au fost condamnați la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă # TVR Moldova
Pe 25 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în cazul a doi foști polițiști din Ialoveni și a doi complici ai acestora, găsiți vinovați de corupere pasivă. Foștii polițiști au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare, iar complicii lor la câte 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
13:00
După grațierea din 2022, Nicolae Șepeli a fost angajat în mediul privat, obținând venituri de la mai multe companii din domeniul call-center și marketing. Investigațiile arată însă că Șepeli a intrat ulterior în cercuri asociate rețelei politice și financiare a condamnatului Ilan Șor, inclusiv prin conexiuni financiare cu banca rusă PSB.
12:30
Stoianoglo neagă orice implicare în grațierea lui Șepeli și vede o „înscenare” în dosarul ucrainean # TVR Moldova
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, în prezent, deputat în Blocul Alternativa, acuzat de parlamentatul PAS Lilian Carp că ar fi direct responsabil de grațierea lui Nicolai Șepeli, suspectul principal al omorurilor la comandă în Ucraina, susține că cei care s-au ocupat de dosar au fost procurorii responsabili de traficul ilicit de persoane, și nu el. Fostul procuror general compară cazul asasinărilor la comandă în Ucraina cu dosarul asasinării oligarhului Vladimir Plahotniuc, „Groapa cu nisip”.
12:20
Grosu, despre furtul banilor destinați infrastructurii: Vor fi verificări mai riguroase # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la cazul de delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură, în care au fost reținute mai multe persoane. Într-o declarație pentru NewsMaker, șeful Legislativului a avertizat că cei implicați vor răspunde penal în baza noilor prevederi privind delapidarea fondurilor europene.
11:40
„Mârșăvie ticluită în laboratoarele FSB": PAS refuză crearea comisiei de anchetă privind grațierea # TVR Moldova
Schimb dur de replici în Parlament după ce socialiștii au cerut crearea unei comisii parlamentare de anchetă privind instituția grațierii. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a respins inițiativa și a acuzat opoziția că încearcă să discrediteze instituțiile statului, calificând demersul drept "o mârșăvie ticluită în laboratoarele FSB".
11:20
Chișinăul devine din nou o galerie urbană de proporții. A doua ediție Moldova Art Week (MAW) transformă spațiul urban într-un manifest cultural de amploare. Peste 100 de artiști din Republica Moldova își expun lucrările în mai mult de 150 de locații din oraș, prin intermediul infrastructurii publicitare – billboarduri, ecrane digitale și alte suporturi vizibile zilnic de zeci de mii de oameni.
10:50
Percheziții la un bărbat din Briceni: mii de pachete de țigări, depistate de oamenii legii # TVR Moldova
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat de 55 de ani din Lipcani, unde au fost depistate și ridicate 1.500 de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 70.500 de lei, fără acte de proveniență.
10:30
Consum record de energie în rețelele Premier Energy: creșteri în ianuarie și februarie # TVR Moldova
Pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică în lunile ianuarie și februarie, anunță Premier Energy.
10:20
/DOC/ Chiril Guzun, omul din anturajul lui Cavcaliuc, a pierdut litigiul cu Poliția de Frontieră # TVR Moldova
Fostul polițist de frontieră, Chiril Guzun, participant activ la protestele din toamna lui 2022, organizate de Partidul „Șor” și partidul lui Gheorghe Cavcaliuc, PACE, a pierdut definitiv litigiul cu angajatorul său, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Instituția reclamată a prezentat în instanță probele care au stat la baza demiterii lui Chiril Guzun – o condamnare definitivă în instanță pentru abuz în serviciu și contrabandă cu țigări.
Acum 24 ore
09:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tergiverseze eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu acordat postului Fox News la Kiev, Zelenski a respins sugestiile președintelui Donald Trump potrivit cărora Ucraina ar încetini procesul de pace, scrie TVR Info.ro.
08:40
Explozii în centrul Kievului, cu câteva ore înaintea noilor discuții americano-ucrainene # TVR Moldova
Mai multe explozii au fost auzite joi dimineaţă în centrul Kievului de către o corespondentă a agenţiei France Presse, după un avertisment al autorităţilor cu privire la un atac rus, cu doar câteva ore înainte de noi discuţii americano-ucrainene pentru a încerca să pună capăt războiului, scrie TVR Info.ro.
08:00
Capcana banilor „la saltea”: De ce sumele mari în numerar îți pot aduce probleme legale? # TVR Moldova
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, atenționează cetățenii care preferă să își păstreze economiile „la saltea” că ar putea întâmpina dificultăți atunci când vor trebui să justifice proviniența banilor, în special, atunci când este vorba despre valori considerabile.
Ieri
21:40
Anularea grațierii lui Șepeli este contestată de Alexandru Tănase: „Este necesară o nouă sentință” # TVR Moldova
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că revocarea unui astfel de act nu poate produce efecte juridice. Pentru ca persoana vizată să fie reîncarcerată, este necesară o nouă sentință de condamnare. Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere emis pe numele lui Nicolae Șepeli. Juristul Alexandru Tănase consideră că această decizie ar putea crea un precedent periculos, întrucât se recurge la instrumente care, în opinia sa, nu corespund legislației în vigoare.
21:20
Chiveri cedează în fața lui Ignatiev și merge la Tiraspol pentru negocieri în formatul „1+1” # TVR Moldova
Chișinăul a cedat în fața Tiraspolului și a acceptat să meargă mâine, 26 februarie, la Tiraspol pentru a participa la reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri. Începând cu 2023, exponenții administrației secesioniste de la Tiraspol refuză să participle la discuțiile oficiale organizate la Chișinău sub pretextul prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova cu privire la separatism.
20:40
Începând de luni, 2 martie, TVR MOLDOVA vine în casele dumneavoastră cu o nouă grilă de programe şi noi emisiuni. Principalul Telejurnal al zilei va fi difuzat la ora 19:00, în loc de 18:00. Îşi schimbă ora şi celelalte emisiuni de prime time, precum Punctul pe Azi, Obiectiv Comun sau Impact Global. TVR MOLDOVA pregăteşte şi alte emisiuni de actualitate internă şi externă, în premieră, din această primăvară.
20:10
Autoritățile de la Chișinău cer organizatorilor de concerte să anunțe din timp dacă intenționează să aducă în R. Moldova artiști din străinătate, în special din statele CSI sau din țări condamnate pentru agresiune armată. Ministerul Culturii vrea să analizeze aceste cazuri înainte ca biletele să fie puse în vânzare, pentru a preveni promovarea unor mesaje politice sau controverse etice. Subiectul revine în atenția publicului după concertele artiștilor ruși cu mesaje pro-Kremlin și în contextul în care artiști moldoveni continuă să cânte în Rusia.
19:40
Oamenii din mai multe localități din județul Tulcea, România, au primit miercuri seara un mesaj RO-Alert, în urma unei informări de la Forțele Aeriene, privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian, informează TVR Info.ro.
19:10
R. Moldova reia importul de carne de pasăre din Ucraina, cu verificări sanitare stricte # TVR Moldova
După o pauză de o lună, Republica Moldova reia importul de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mai riguroase. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în urma unor discuții avute cu partea ucraineană.
18:40
Creștere alarmantă a consumului de droguri în RM: peste 12.200 de persoane în evidența autorităților # TVR Moldova
În Republica Moldova consumul de droguri ia amploare. Anul trecut, autorităţile aveau în evidenţă peste 12.200 de consumatori. În realitate, numărul celor dependenți este mult mai mare iar Poliţia luptă cu acest fenomen. Doar anul trecut s-au descoperit peste 1.300 de infracţiuni legate de droguri.
18:20
30 de zile de arest pentru patru persoane implicate în delapidarea fondurilor de infrastructură # TVR Moldova
Cei patru agenți economici implicați în dosarul de corupție privind proiecte de infrastructură au primit câte 30 de zile de arest. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Bălți.
17:50
Maia Sandu retrage cetățenia RM la 9 pretinși oficiali transnistreni. Cine sunt aceștia? # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în ajunul împlinirii a 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru (2 martie 1992), retrage cetățenia Republicii Moldova la nouă persoane care dețin în prezent funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol. Președinția precizează că două persoane dintre cele vizate au luptat de partea separatiștilor în Războiul de pe Nistru (2 martie - 21 iulie 1992).
17:10
Reporteri fără Frontiere depun o plângere la CPI pentru crime împotriva umanității în Ucraina # TVR Moldova
Reporteri uciși, infrastructură media bombardată, jurnaliști ucraineni deportați în Rusia. De la începutul războiului în Ucraina, pe 24 februarie 2022, peste 175 de jurnaliști au căzut victime ale abuzurilor din partea forțelor ruse. Aceste atacuri repetate fac obiectul celei de-a unsprezecea plângeri pe care Reporteri fără Frontiere (RSF) a depus-o împotriva Kremlinului la Curtea Penală Internațională (CPI), informează TVR Info.ro.
16:50
„Mizerie totală”. Vasile Costiuc spune că n-a defilat cu pașaportul diplomatic în Italia # TVR Moldova
Deputatul Vasile Costiuc califică drept false informațiile precum că ar fi fost prins de fără bilete în transportul public din Napoli și spune că nu „a defilat” cu pașaportul diplomatic în transportul public în Italia. Parlamentarul amenință instituțiile media cu cereri prelabilă pentru difuzarea unei știri false.
16:10
Sprijin financiar pentru refugiați: 6,6 milioane de lei pentru centrele de plasament din R. Moldova # TVR Moldova
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300.000 de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina, informează Parlamentul.
16:00
„E dureros și tragic orice caz”. Nosatîi, despre rezultatele anchetelor privind decesele din armată # TVR Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, spune că au fost finalizate anchetele de serviciu privind cazurile de deces din rândul militarilor. Potrivit oficialului, cercetările nu au depistat cazuri de încălcare a măsurilor tehnicii și securității, precum și cazuri de încălcare a mânuirii armei din dotare.
15:40
Creșterea investițiilor și intensificarea cooperării în domeniul digitalizării au fost în prim-planul discuțiilor dintre ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului al României și ministrul Economiei de la Chișinău.
15:30
„La Craiova m-am născut a doua oară”. Prelegere, Cătălin Davidescu la Centrul „Constantin Brâncuși” # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău organizează, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Primăria Municipiului Craiova, masa rotundă „Brâncuși – sculptorul infinitului”, care va avea loc în data de 26 februarie 2026, ora 16.00, la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău.
15:20
O femeie, în vârstă de 42 de ani, a fost depistată la controlul vamal cu 26.900 de dolari nedeclarați. Într-un alt caz, un bărbat de 35 de ani transporta două lingouri, presupuse a fi din aur, fără a le declara autorităților vamale.
15:10
Sute de oameni au venit, aseară, în centrul Chişinăului, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul ucrainean la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse. S-a pornit în marş de la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt până la Ambasada Federaţiei Ruse. Cu drapelul Ucrainei in mâini, participantii au cerut Rusiei să pună capăt războiului şi a îndemnat întreaga lume la pace.
15:10
Scriitori, pictori și actori din Ucraina și R. Moldova, premiați la Gala Premiilor pentru Curaj # TVR Moldova
Într-un context geopolitic complicat, marcat de patru ani de război la granița cu Republica Moldova, Revista "TIMPUL" a organizat cea de-a patra ediție a Galei Premiilor pentru Curaj. Evenimentul, desfăşurat la Chişinău, a adus în prim-plan scriitori, pictori și actori care au ales să vorbească deschis despre tragedia din Ucraina.
14:50
„Niciun control”. Reacția Întreprinderii silvice de la Iargara despre împăduririle fictive # TVR Moldova
Vitali Minciuna, inginer silvic-șef la Întreprinderea pentru silvicultură Iargara, unde angajații Centrului Național Anticorupție au stabilit lucrări de împădurire fictive pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare, spune că constatările oamenilor legii nu au fost făcute împreună cu angajații întreprinderii.
