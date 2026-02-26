Campanie IGSU: Cum să ajutăm pompierii să ajungă mai rapid la intervenții

21:40

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că revocarea unui astfel de act nu poate produce efecte juridice. Pentru ca persoana vizată să fie reîncarcerată, este necesară o nouă sentință de condamnare. Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere emis pe numele lui Nicolae Șepeli. Juristul Alexandru Tănase consideră că această decizie ar putea crea un precedent periculos, întrucât se recurge la instrumente care, în opinia sa, nu corespund legislației în vigoare.