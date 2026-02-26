Martorul secret a depus mărturie împotriva lui Plahotniuc. Ce am aflat despre offshore-uri, rolul lui Andronachi, „banii murdari” și legăturile cu Șor?

13:30

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a comunicat că anchetele de serviciu privind cazurile de deces din rândul militarilor care au avut loc de la începutul anului curent nu au depistat încălcări ale măsurilor de securitate sau ale mânuirii armei din dotare. Oficialul a menționat că incidentele sunt investigate inclusiv de procurori, iar dacă va fi stabilită […]