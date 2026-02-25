Dosarul „Kuliok”: fostul consilier al lui Plahotniuc, audiat prin videoconferință. Ce a declarat (VIDEO)
NewsMaker, 25 februarie 2026 14:10
Fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc, Adrian Radu, a fost citat să se prezinte fizic în fața instanței, după ce a fost audiat pe 25 februarie prin videoconferință, în calitate de martor în dosarul „Kuliok". Radu a declarat în instanță că a tăiat renumitele înregistrări video apărute în presă, în care Vladimir Plahotniuc îi transmite
• • •
Acum 10 minute
14:10
Fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc, Adrian Radu, a fost citat să se prezinte fizic în fața instanței, după ce a fost audiat pe 25 februarie prin videoconferință, în calitate de martor în dosarul „Kuliok". Radu a declarat în instanță că a tăiat renumitele înregistrări video apărute în presă, în care Vladimir Plahotniuc îi transmite
Acum o oră
13:30
Ce au stabilit anchetele interne în cazul celor doi militari care au murit în timpul serviciului în 2026? Răspunsul lui Nosatîi # NewsMaker
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a comunicat că anchetele de serviciu privind cazurile de deces din rândul militarilor care au avut loc de la începutul anului curent nu au depistat încălcări ale măsurilor de securitate sau ale mânuirii armei din dotare. Oficialul a menționat că incidentele sunt investigate inclusiv de procurori, iar dacă va fi stabilită
13:30
Dosarul de corupție în cadrul „Satul European”: primari, printre bănuiți. Procurorii cer arest pentru 4 învinuiți # NewsMaker
Trei persoane au statut de bănuit în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și europene. Este vorba de doi primari și un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii. Ultimul a fost reținut, pe 24 februarie. Alte cinci persoane au statut de învinuit. Este vorba despre administratorul și angajații operatorului economic.
Acum 2 ore
13:10
(VIDEO) Strada 31 August din centrul Chișinăului va deveni alee pietonală. Când se va întâmpla? # NewsMaker
Un segment al străzii 31 August 1989 din centrul Chișinăului va fi transformat într-o alee pietonală cu piste pentru biciclete. Arhitecții planifică să păstreze pavajul istoric și să delimiteze zonele pentru pietoni și transport alternativ. Lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului, iar pentru acestea au fost alocate 33 de milioane de lei.
13:00
Limita de 80.000 de euro pentru achizițiile imobiliare în numerar rămâne în vigoare. Ministru: „Nu putem permite pungile cu bani la bancă” # NewsMaker
Ministerul Finanțelor respinge, pentru moment, ideea majorării plafonului de 80.000 de euro pentru achizițiile de imobile în numerar. Autoritățile spun că o astfel de schimbare ar putea aduce riscuri și mai mari pentru fraudă sau bani din surse ilegale. Limitele actuale ajută la prevenirea folosirii documentelor false sau a unor persoane fictive pentru tranzacții. De
12:40
Spălătoriile auto care nu respectă condițiile de mediu vor fi închise? Răspunsul ministrului Mediului # NewsMaker
Spălătoriile auto trebuie să se conformeze cadrului legal dacă doresc să activeze în continuare. Declarația a fost făcută pe 25 februarie de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ce a fost întrebat dacă acestea vor fi închise în cazul în care, în timpul controalelor, se va depista că nu respectă condițiile de mediu. În timpul unor
12:20
4 milioane lei, destinați împăduririi, folosiți ilegal? Percheziții la o întreprindere silvică din Moldova # NewsMaker
Directorul și contabila-șefă a „Întreprinderii pentru silvicultură Iargara" sunt vizați într-un dosar penal privind gestionarea frauduloasă a fondurilor publice pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor", finanțat de Ministerul Mediului. Cei doi ar fi organizat angajări fictive pentru activități de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în inițiativă, care, însă,
Acum 4 ore
12:10
Premierul, indignat că jurnaliștii „rețin” miniștrii la întrebări, înainte de ședința Guvernului: „Avem foarte multe de făcut” # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat nemulțumit, după ce ședința Guvernului din 25 februarie a început cu o întârziere de aproximativ zece minute. Oficialul le-a cerut jurnaliștilor să nu îi mai oprească pe miniștri pentru declarații înainte de reuniuni, sugerând că aceste discuții pot duce la întârzieri. Șeful Executivului a precizat că, deși comunicarea cu presa
11:50
Val de demisii, după tăierile ilegale din păduri: lista începe cu șefi. Ministrul Mediului anunță – „vor urma și dosare penale” # NewsMaker
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat pe 25 februarie un val de demisii în sistemul silvic. Printre cei vizați se numără directorul întreprinderii silvice Chișinău, șeful ocolului silvic Ghidighici, șeful ocolului silvic Vadul lui Vodă și șeful ocolului silvic Criuleni. Totodată, ministrul a anunțat mustrări aspre și retrogradare în privința altor persoane. Potrivit oficialului, pe
11:20
11:20
Dosarul asasinatelor în Ucraina: principalul suspect va reveni în închisoare, chiar dacă a fost grațiat de Maia Sandu în 2022 # NewsMaker
Nicolai Șepeli, principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina, la comanda Rusiei, ar putea reveni în închisoare, după ce anterior a fost grațiat. Ministrul Justiției a declarat că, odată cu revocarea decretului emis în 2022, acesta va fi obligat să-și reia executarea pedepsei rămase, precizând că revocarea privește pedeapsa inițială și nu exclude investigarea
11:20
Refugiații ucraineni în Republica Moldova, la patru ani de război: drepturi, integrare și planuri de viitor # NewsMaker
La patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, NewsMaker a decis să afle care este situația actuală a refugiaților ucraineni din Republica Moldova: câți se află în prezent în țară, câți intenționează să rămână și după încheierea războiului și cu ce probleme se confruntă. Câți refugiați ucraineni sunt în Moldova? În întreaga lume, potrivit
11:10
11:00
Lemnul de foc va avea preț unic în Moldova? Ministru: Azi, cetățeanul nu mai cunoaște care e cel real # NewsMaker
Lemnul de foc trebuie să fie vândut la un preț unic la nivel național. În prezent, se comercializează prin intermediari, iar cetățenii nu cunosc care este prețul real al masei lemnoase. Declarațiile au fost făcute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la ediția din 24 februarie a emisiunii „Pe față" de la Moldova 1. Potrivit oficialului,
10:20
Au cerut 9 mii euro ca să treacă ilegal Prutul doi străini: unchi și nepoată din Hîncești, condamnați după ce au încercat să-și jefuiască „clienții” # NewsMaker
Patru persoane, printre care un unchi și nepoata sa din raionul Hâncești, au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale și tentativă de tâlhărie, după ce ar fi încercat să transporte peste Prut doi bărbați din Nepal contra sumei de 9.000 de euro. Cazul a fost documentat de ofițerii de frontieră, sub conducerea procurorilor
Acum 6 ore
10:00
Gropile din Chișinău. Ceban anunță „intervenții masive” și avertizează: vor fi deficiențe de trafic de astăzi # NewsMaker
Pe 25 februarie, în municipiul Chișinău au început pregătirile pentru intervențiile masive la înlăturarea gropilor. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a precizat că acțiunile ar putea perturba traficul rutier. „De astăzi încep pregătirile pentru intervențiile masive, care vor avea loc în perioada imediat următoare, în vederea înlăturării deficiențelor care au apărut
10:00
VIDEO Transnistria: Salariile vor fi plătite în tranșe / Ce știu locuitorii Chișinăului despre regiune? # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — În Transnistria salariile vor fi plătite în tranșeTiraspolul introduce un regim „special" de plată a salariilor în
09:50
Supermarketurile ar putea fi obligate să indice țara de origine a produselor: PAS estimează o creștere de 15% la vânzări # NewsMaker
Supermarketurile din Moldova ar putea fi obligate să afișeze clar țara de origine a produselor alimentare, direct pe etichetele de preț sau pe panourile de la raft. Inițiativa legislativă a fost anunțată de deputatul PAS, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. „Prin această inițiativă ne dorim să transformăm un gest cotidian – cumpărăturile
08:20
NM Espresso: Cum războiul din Ucraina a schimbat Moldova, va interzice Chișinăul artiștii ruși și ce referendum cere Ceban # NewsMaker
A patra aniversare a războiului din Ucraina La a patra aniversare a invaziei Rusiei în Ucraina, autoritățile Moldovei și-au exprimat sprijinul pentru Kiev. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova s-a deplasat la Kiev, unde a participat la evenimente comemorative. Președinta Maia Sandu a declarat că Chișinăul va continua să sprijine Ucraina «cu o solidaritate neștirbită». Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat la Geneva că crimele Moscovei împotriva civililor «nu pot rămâne nepedepsite». Aproximativ 80 de organizații neguvernamentale din Moldova au cerut o «pace justă
08:20
Ministrul Economiei va efectua o vizită în SUA. Kulminski: „Va fi discutată politica tarifară” # NewsMaker
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, va efectua o vizită la Washington D.C. pentru a discuta politica tarifară și cooperarea economică. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski. Potrivit diplomatului, oficialul moldovean va avea întrevederi la nivel înalt. Kulminski a anunțat, pe o rețea de socializare, că Osmochescu va
Acum 24 ore
21:00
A primit donații de la minori în campanie: Partidul lui Tarlev va trebui să returneze statului aproape 600 de mii de lei # NewsMaker
Partidul „Viitorul Moldovei", condus de Vasile Tarlev, nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie, după ce Comisia Electorală Centrală a constatat utilizarea ilegală a fondurilor în campania prezidențială din 2024. În urma unui control complex asupra finanțării partidului, desfășurat în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024, CEC
20:10
Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești exportate în Statele Unite ale Americii a fost anulată prin decizia Curții Supreme a SUA din 20 februarie 2026. Totuși, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile, în conformitate cu legislația comercială americană. Precizara a fost făcută de Ministerul Dezvoltării
19:40
(VIDEO) Îl va apăra Ceban pe Dodon în instanță?/ Probleme cu salariile în Transnistria/ MAN vrea referendum # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Va merge sau nu Ceban în instanță pentru a-l apăra pe Dodon?— Caldarâmul din Chișinău, transformat în alee pietonală. Cât costă lucrările?— Regim „special" în Transnistria: salariile ar putea fi achitate în două tranșe— PSRM a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrei
19:10
Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis: Curtea de Apel cere o nouă pedeapsă pentru fostul șef al SIS # NewsMaker
La aproape opt ani de la controversata expulzare a profesorilor turci, cazul a revenit pe masa judecătorilor. Curtea de Apel Chișinău a decis să anuleze parțial sentința prin care fostul șef al Serviciul de Informații și Securitate, Vasile Botnari, fusese amendat și a dispus rejudecarea pedepsei. Operațiunea din septembrie 2018, în care mai mulți profesori
18:40
Referendum și alegeri locale noi, în mai: doar 36 din 66 partide au primit undă verde și pot participa la scrutin # NewsMaker
Doar 36 dintre cele 66 de partide politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice au întrunit condițiile legale pentru a participa la alegerile locale noi și la referendumul local din 17 mai. Lista formațiunilor admise a fost publicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 24 februarie. Printre partidele care au dreptul de a
18:10
LIVE Marș la Chișinău în susținerea Ucrainei, la patru ani de la invazia Rusiei: „Suntem împotriva crimelor și a războiului” # NewsMaker
Un marș de solidaritate cu Ucraina are loc în această seară în centrul capitalei, la patru ani de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Evenimentul este organizat de mișcarea civică Stop russian aggression – Moldova, iar la acțiune participă și organizația de tineret a partidului de guvernare, PAS Youth. Participanții s-au adunat la ora
17:40
Declarație comună: 44 de țări, inclusiv Moldova, cer tragerea la răspundere a Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei # NewsMaker
44 de țări, inclusiv Republica Moldova, cer tragerea la răspundere a Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Declarația comună a fost prezentată de ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, în cadrul sesiunii plenare a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, desfășurată pe 24 februarie – zi în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea
17:20
Regim „special” în Transnistria: salariile bugetarilor pot fi achitate în două tranșe, până la sfârșitul anului # NewsMaker
Tiraspolul introduce un regim „special" de plată a salariilor în sectorul bugetar, valabil până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de așa-numitul prim-ministru al regiunii transnistrene, Alexandr Rozenberg, pe 24 februarie. Acesta susține că măsura este temporară și este determinată de „dificultăți economice provocate de restricțiile externe și de diminuarea veniturilor bugetare". Potrivit deciziei,
16:50
Avocații lui Dodon cer schimbarea judecătorilor în dosarul „kuliok”: invocă lipsa de imparțialitate în luarea deciziilor # NewsMaker
Avocații ex-președintelui țării, Igor Dodon, au înaintat în ședința din 24 februarie o cerere de recuzare a completului de judecată care examinează dosarul „kuliok". Potrivit apărării, există suspiciuni de imparțialitate. De cealaltă parte, procurorii au susținut că dreptul la apărare a fost respectat, iar criticarea judecătorilor nu poate fi temei de recuzare. La ședința de
16:40
Junghietu, după discuția în SUA cu compania care intenționează să preia activele Lukoil în Moldova: „Salutăm intenția” # NewsMaker
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care urmează să preia activele Lukoil.
16:10
„Opriți omorul civililor”: Protest cu pancarte și solicitări în fața Ambasadei Rusiei din Chișinău VIDEO # NewsMaker
Pe 24 februarie, la patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în fața Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău a avut loc un protest. Manifestanții au venit cu pancarte, și-au exprimat susținerea față de Ucraina și au cerut pedepsirea celor vinovați. Acțiunea a fost organizată de organizația pentru drepturile omului, Amnesty International Moldova. Menționăm […] The post „Opriți omorul civililor”: Protest cu pancarte și solicitări în fața Ambasadei Rusiei din Chișinău VIDEO appeared first on NewsMaker.
15:20
Jardan, despre circulara semnată: fiecare solicitare de a invita artiști străini va fi verificată # NewsMaker
Circulara, prin care s-a cerut ca Ministerul Culturii să fie informat despre intenția de a invita artiști străini la evenimente în Moldova, a fost semnată ca urmare a mai multor cereri de a lua atitudine. Precizarea a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan. El a spus că fiecare solicitare a instituțiilor publice de cultură […] The post Jardan, despre circulara semnată: fiecare solicitare de a invita artiști străini va fi verificată appeared first on NewsMaker.
15:20
Prima moțiune de cenzură în guvernul Munteanu: ministra Muncii „nu s-a remarcat prin nimic”. Reacție: „Acuzațiile, contrazise de realitate” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) a cerut demisia ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și a anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva ei. Deputații Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au motivat solicitarea prin situația gravă din domeniul social, creșterea alarmantă a sărăciei, anularea compensațiilor la energia electrică, reducerea plăților pentru încălzire și refuzul […] The post Prima moțiune de cenzură în guvernul Munteanu: ministra Muncii „nu s-a remarcat prin nimic”. Reacție: „Acuzațiile, contrazise de realitate” appeared first on NewsMaker.
15:10
Exact acum patru ani, pe 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. Războiul care a urmat a schimbat profund viața Republicii Moldova, influențând în mod decisiv atât politica internă, cât și cea externă a țării. La patru ani de la începutul conflictului, NewsMaker a analizat cum ne-a afectat invazia militară pe scară largă din țara […] The post Patru ani de război în Ucraina: impactul asupra Republicii Moldova (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Protest la Ambasada Rusiei/ Ceban i-a răspuns lui Dodon/ Ministerul Culturii interzice concertele? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Artiștii străini, în concerte în Moldova, doar cu aprobarea autorităților?— Ceban, după ce dodon l-a acuzat de aroganță: nu știam dacă vrea să fie menționat— Patru ani de război: Moldova reconfirmă susținerea pentru Ucraina— Deputați din Parlamentul Moldovei au plecat la Kiev— […] The post (VIDEO) Protest la Ambasada Rusiei/ Ceban i-a răspuns lui Dodon/ Ministerul Culturii interzice concertele? appeared first on NewsMaker.
14:30
Declarație: 77 de organizații din Moldova cer o pace durabilă și garanții reale de securitate pentru Ucraina # NewsMaker
77 de organizații din Republica Moldova au făcut apel la o pace justă și durabilă în Ucraina. Potrivit organizațiilor, aceasta trebuie să includă garanții reale de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga Europă. Totodată, organizațiile cer tragerea la răspundere a celor responsabili de crime de război și atrocități. Apelul se regăsește într-o declarație comună a […] The post Declarație: 77 de organizații din Moldova cer o pace durabilă și garanții reale de securitate pentru Ucraina appeared first on NewsMaker.
Ieri
14:10
Ceban, după ce premierul Munteanu a spus că l-a sunat, dar nu i s-a răspuns: „Nu am niciun apel. Aș putea demonstra” # NewsMaker
Primarul capitalei, Ion Ceban, a reacționat după ce premierul Alexandru Munteanu a spus că edilul nu i-ar fi răspuns la telefon în legătură cu ninsorile și vremea rea de săptămâna trecută. La o conferință de presă din 24 februarie, Ceban a explicat că nu a primit apelurile și că poate dovedi acest lucru dacă este […] The post Ceban, după ce premierul Munteanu a spus că l-a sunat, dar nu i s-a răspuns: „Nu am niciun apel. Aș putea demonstra” appeared first on NewsMaker.
13:40
Moldova alocă 60 de milioane de lei pentru promovarea produselor autohtone peste hotare. Programul „BRIDGE Export” a fost lansat pe 23 februarie: asociațiile de business vor concura cu strategii de promovare, iar cele mai bune vor primi finanțare. Agenția de Investiții este pregătită să acopere până la 60% din cheltuielile pentru implementarea proiectelor. Experții vor […] The post (VIDEO) Deficit record, plan – ambițios: Moldova își va promova produsele peste hotare appeared first on NewsMaker.
13:40
(VIDEO) „Mai multă UE în Moldova”: ambasadoarea Uniunii Europene s-a întâlnit cu elevii din Chișinău # NewsMaker
Peste 80 de elevi din clasele superioare din Chișinău s-au întâlnit cu ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piórko, și cu participanții programului „Tinerii Ambasadori Europeni” – însă nu la o lecție plictisitoare, ci într-un format interactiv, cu dialog viu. Elevii au aruncat mingea, au răspuns la întrebări despre Uniunea Europeană și au aflat despre oportunitățile […] The post (VIDEO) „Mai multă UE în Moldova”: ambasadoarea Uniunii Europene s-a întâlnit cu elevii din Chișinău appeared first on NewsMaker.
12:50
Artiștii străini vor putea susține concerte în Moldova doar cu permisiunea Guvernului? Circulara Ministerului Culturii # NewsMaker
Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii, precum și companiile de impresariat, trebuie să informeze dacă intenționează să invite artiști din străinătate, în special din statele CSI, la evenimentele organizate în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 24 februarie de Ministerul Culturii, care a precizat că le-a transmis o circulară prin care le-a […] The post Artiștii străini vor putea susține concerte în Moldova doar cu permisiunea Guvernului? Circulara Ministerului Culturii appeared first on NewsMaker.
12:50
Ceban, după ce Dodon l-a acuzat de aroganță, pentru că nu i-a rostit numele: „Nu știam dacă vrea să fie menționat” # NewsMaker
Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat declarațiile liderului PSRM, Igor Dodon, care l-a acuzat de aroganță după ce nu i-a menționat numele într-o postare despre întrevederea lor. Ceban a spus că nu a evitat pe nimeni și că formularea „reprezentantul PSRM” nu are nimic ieșit din comun. Edilul a subliniat că la Primărie au fost […] The post Ceban, după ce Dodon l-a acuzat de aroganță, pentru că nu i-a rostit numele: „Nu știam dacă vrea să fie menționat” appeared first on NewsMaker.
12:20
Ceban va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul său șef, Igor Dodon? Răspunsul primarului # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a evitat să răspundă dacă se va prezenta la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, care îl vizează pe fostul său coleg de partid, Igor Dodon. La o conferință de presă din 24 februarie, liderul Mișcării Alternativa Națională a comentat că nu are „nicio treabă cu aceste lucruri” și că […] The post Ceban va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul său șef, Igor Dodon? Răspunsul primarului appeared first on NewsMaker.
12:20
Stoianoglo, prima reacție după grațierea lui Șepeli, suspectat de planificarea unor omoruri în Ucraina: „Se fabrică un vinovat” # NewsMaker
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a reacționat public după ce numele său a fost invocat în contextul grațierii lui Nicolai Șepeli – principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina, la comanda Rusiei. Stoianoglo susține că demersurile au fost inițiate la nivel instituțional și că decizia prin care Șepeli a fost grațiat a fost luată […] The post Stoianoglo, prima reacție după grațierea lui Șepeli, suspectat de planificarea unor omoruri în Ucraina: „Se fabrică un vinovat” appeared first on NewsMaker.
11:40
Socialiștii înaintează noi solicitări, după ce Ceban nu a convocat ședința CMC în ziua cerută. Reacția primarului # NewsMaker
Socialiștii au nevoie de buget, nu de funcții. Declarația a fost făcută pe 24 februarie de președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), Alexandr Odințov. PSRM solicitase convocarea ședinței CMC pentru 24 februarie, însă aceasta nu a avut loc. Potrivit lui Odințov, primarul general nu are nevoie de buget. Socialistul Dinari Cojocaru a anunțat că fracțiunea va cere ca ședința […] The post Socialiștii înaintează noi solicitări, după ce Ceban nu a convocat ședința CMC în ziua cerută. Reacția primarului appeared first on NewsMaker.
10:40
Partidul lui Ceban vrea referendum național: subiectul – reforma administrativ-teritorială. Apel către opoziție # NewsMaker
Mișcarea Alternativa Națională – condusă de primarul capitalei, Ion Ceban, – cere organizarea unui referendum național cu privire la reforma administrativ-teritorială inițiată de guvernare. MAN face public apel la partidele parlamentare de opoziție să susțină inițiativa. Partidul condus de Ion Ceban acuză guvernarea că ar intenționa să „lichideze” aproximativ 600 de primării prin intermediul reformei […] The post Partidul lui Ceban vrea referendum național: subiectul – reforma administrativ-teritorială. Apel către opoziție appeared first on NewsMaker.
10:30
VIDEO Transnistria: Krasnoselski își extinde paza / România — împotriva trupelor ruse / Idei pentru fondul de convergență # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Krasnoselski își extinde paza / România — împotriva trupelor ruse / Idei pentru fondul de convergență appeared first on NewsMaker.
09:50
4 ani de război în Ucraina: deputați de la Chișinău au plecat la Kiev. Cine conduce delegația? # NewsMaker
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova – membri ai Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina – participă la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Delegația este condusă de președintele Grupului de prietenie, Alexandr Trubca. La Kiev, deputații vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la […] The post 4 ani de război în Ucraina: deputați de la Chișinău au plecat la Kiev. Cine conduce delegația? appeared first on NewsMaker.
09:50
„Patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile”. Zelenski și-a arătat buncărul și s-a adresat ucrainenilor VIDEO # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat un mesaj video la patru ani de la invazia rusă. El a spus că „astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile”, iar aceste declarații reflectă rezistența ucrainenilor. Zelenski a menționat că Ucraina a parcurs drumul de la momentul în care primea veste antiglonț, până […] The post „Patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile”. Zelenski și-a arătat buncărul și s-a adresat ucrainenilor VIDEO appeared first on NewsMaker.
09:10
08:50
„Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare”. Maia Sandu, la patru ani de război în țara vecină # NewsMaker
Ucraina merită o pace dreaptă. Iar Republica Moldova o va sprijini cu solidaritate neștirbită. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 24 februarie la patru ani de război în Ucraina. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean […] The post „Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare”. Maia Sandu, la patru ani de război în țara vecină appeared first on NewsMaker.
