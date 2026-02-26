Chișinăul își schimbă tactica? De ce Sandu a lăsat fără cetățenie 9 cetățeni ai Transnistriei și cum ar putea răspunde Tiraspolul ANALIZĂ
NewsMaker, 26 februarie 2026 16:30
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane din regiunea transnistreană — foști și actuali reprezentanți ai puterii din așa-numita RMN nerecunoscută. Decretul a fost semnat în ajunul întâlnirii reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului, convenită de părți după o pauză îndelungată. NewsMaker a analizat în ce măsură decizia șefei statului ar […]
Acum 5 minute
16:50
EDMOND – o confruntare directă cu omul contemporan, pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # NewsMaker
Premiera spectacolului Edmond de David Mamet, prezentată recent pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco, propune publicului o experiență teatrală incomodă, intensă și profund actuală. Montarea semnată de tinerii regizori Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan aduce un text dur, care vorbește frontal despre alienare, identitate și violența latentă a societății contemporane. Edmond nu este un spectacol […]
Acum 15 minute
16:40
Document din numele Serviciului Fiscal, transmis prin mesaje: solicită 30.000 lei; Reacție: este fals (FOTO) # NewsMaker
Unele persoane au primit mesaje, însoțite de un document pretins a fi emis de Serviciul Fiscal de Stat, prin care sunt anunțate că banii din conturile lor sunt reținuți temporar și că este necesară o confirmare fiscală. Aceasta ar presupune un rulaj suplimentar de 30.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat a atenționat că documentul […]
Acum 30 minute
16:30
16:30
PAS propune eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru Transnistria. Marian anticipează încasări la buget de peste 3 mln lei # NewsMaker
Facilitățile fiscale acordate agenților economici din regiunea transnistreană vor fi eliminate treptat, iar banii colectați suplimentar la buget vor fi direcționați către un fond special pentru proiecte de reintegrare. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat pe 26 februarie de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, […]
Acum 2 ore
15:50
Omorul de la o terasă din sectorul Rîșcani, în 2024: presupusul complice revine în penitenciar # NewsMaker
Presupusul complice la omorul comis în vara anului 2024, la terasa unui local din sectorul Râșcani, revine în penitenciar. Informația a fost comunicată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care pe 20 februarie confirmase că persoana fusese eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu. Decizia privind arestul preventiv a […]
15:20
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting a eșuat. PAS nu a găsit sprijin în rândul opoziției # NewsMaker
Numirea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a eșuat, după ce proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi în Parlament. Inițiativa nu a acumulat cele 61 de voturi necesare pentru desemnarea unui membru al Comisiei de Vetting. PAS are 55 de mandate, […]
15:10
(VIDEO) Transnistria va plăti reintegrarea/ Grosu nu prietenește cu Rusia/ Guvernul Munteanu este invizibil? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Moldovenii dau note mici Guvernului condus de Alexandru Munteanu— 6 ani de închisoare pentru doi foști polițiști din Ialoveni— Grosu, despre costurile reintegrării: nu e corect să le suporte toate malul drept— Igor Grosu: relațiile cu Federația Rusă sunt foarte releAbonați-vă la NewsMaker – cele mai […]
15:00
Pensii și salarii – reținute, copiii – implicați în tabere militare: drepturile omului, mai puțin respectate în Transnistria. Raport # NewsMaker
Drepturile și libertățile locuitorilor din Stânga Nistrului s-au degradat vizibil în 2025, pe fundalul unei politici tot mai dure promovate de Tiraspol. Potrivit unui raport publicat de Asociația Promo-LEX, întârzierile la plata salariilor și pensiilor, reducerea prestațiilor sociale și scăderea investițiilor în educație și sănătate au afectat direct viața de zi cu zi a oamenilor. […]
Acum 4 ore
14:40
PAS, împotriva constituirii unei comisii care să examineze grațierea lui Șepeli. Gherman: „O mârșăvie ticluită în laboratoarele FSB-iste” # NewsMaker
Deputatul socialist Vlad Batrîncea a propus la ședința Parlamentului din 26 februarie includerea pe ordinea de zi a unui proiect privind constituirea unei comisii de anchetă pentru cazurile de grațiere a persoanelor condamnate pentru trafic de droguri, în contextul discuțiilor publice despre cazul lui Nicolai Șepeli. Inițiativa nu a întrunit, însă, suficiente voturi, după ce […]
14:30
Grosu, acuzat de „cenzură politică”. Dodon: avem temei pentru inițierea procedurii de demitere # NewsMaker
Fracțiunea socialiștilor îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că ar fi instituit „cenzură politică", după ce nu le-ar fi permis deputaților din opoziție să ia cuvântul de la tribuna Legislativului pe tema războiului din Ucraina. Igor Dodon susține că speakerul ar fi încălcat „grav" regulamentul Parlamentului și spune că există temei suficient pentru inițierea […]
14:00
70 mln lei, alocați pentru construcția a patru parcări în Chișinău. Ceban: „Șoferii vor putea lăsa mașinile la periferie” # NewsMaker
Șoferii care vin în Chișinău își vor putea lăsa mașinile la periferie. La patru intrări din capitală vor fi construite parcări, cea mai mare va avea 525 de locuri. Cel puțin aceasta a anunțat, pe 26 februarie, primarul capitalei, Ion Ceban. El a spus că lucrările vor începe după ce va fi finalizată o licitație […]
13:30
Medicament pentru infecții parazitare, retras din farmaciile din Moldova? Poate afecta creierul # NewsMaker
Medicamentele care conțin levamisol, folosite în tratarea unor infecții parazitare, ar putea fi retrase de pe piață, inclusiv din Republica Moldova. Asta după ce Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a constatat că acesta poate provoca o reacție adversă rară, dar gravă, la nivelul creierului. Potrivit Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), levamisolul poate provoca leucoencefalopatie – […]
Acum 6 ore
12:40
Grosu respinge criticile la regulamentul propus de PAS privind etica deputaților: „Comisia va fi creată inclusiv pentru iepurașii care ne fac de râs” VIDEO # NewsMaker
Președintele Parlamentului Igor Grosu a răspuns criticilor la noul regulament al Parlamentului propus de PAS privind etica și integritatea deputaților. Înainte de ședința plenară din 26 februarie, speakerul a declarat că „aceste argumente sunt foarte ieftine, de doi bani" și că, în mare parte, cadrul rămâne același. Potrivit lui Grosu, Comisia de etică va fi […]
12:40
Prima reuniune în formatul „1+1” a început la Tiraspol, după o pauză de 10 luni. Grosu și Dodon: „Dialogul este necesar” # NewsMaker
Întâlnirea reprezentanților politici în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană, care au loc la sediul OSCE din Tiraspol, a început. Între timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și deputatul socialist Igor Dodon au salutat întrevederea, menționând că „dialogul este necesar" și că există mai multe subiecte care trebuie abordate. Întâlnirea reprezentanților politici în cadrul procesului […]
12:30
(VIDEO) Unul dintre cinci în lume: un meșter din Moldova creează ceramică rară cu cristale # NewsMaker
Meșterul popular Ivan Prividiuk este unul dintre puținii din lume care au însușit tehnica ceramicii cristaline. A început să învețe această artă rară și costisitoare în timpul pandemiei, când comenzile s-au redus și a apărut mai mult timp pentru experimente cu compoziții chimice. Procesul este complicat și imprevizibil: chiar și în cazul unui ceramist experimentat, […]
12:00
Grațierea lui Șepeli: Ion Guzun, care a condus Comisia în 2022, explică de ce s-a abținut de la vot # NewsMaker
Ion Guzun, care a condus comisia de grațiere, când, în 2022, aceasta a luat decizia în privința lui Nicolae Șepeli, a declarat că s-a abținut de la vot în contextul unei declarații de-a sa în privința ambasadorului rus de atunci. Potrivit lui Guzun, declarația a fost tirajată de presa rusă și „conectată cu administrația prezidențială" […]
11:40
Declarație în Parlament, după 4 ani de război: „Existența R. Moldova ca stat suveran este garantată de rezistența eroică a poporului ucrainean în fața agresiunii Rusiei” # NewsMaker
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia Ucrainei de către Federația Rusă. Inițiativa a fost susținută în ședința din 26 februarie cu votul a 65 de deputați din PAS, Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. PSRM și PCRM s-au abținut de la vot.Deputații au „onorat eroismul […]
Acum 8 ore
10:50
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # NewsMaker
Din 19 februarie 2026, maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică. Până la 12 martie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 10.000 de obligațiuni, în valoare totală de 200.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de […]
10:50
Fondul de convergență, finanțat din bani UE și taxe din Transnistria? Grosu: Nu e corect ca toate cheltuielile să fie suportată doar de malul drept # NewsMaker
Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene va presupune cheltuieli semnificative, pe care malul drept al Nistrului nu le poate acoperi de unul singur, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Liderul PAS a explicat, la Realitatea TV, că aceste costuri ar urma să fie acoperite printr-un fond de convergență – creat pentru a apropia cele două […]
10:50
La aproape patru luni de la învestire, 4 din 10 moldoveni consideră activitatea Guvernului condus de Alexandru Munteanu negativă. Datele unui sondaj realizat de IMAS și prezentat pe 26 februarie arată că 39% dintre moldovenii chestionați au dat note între 1 și 4 actualei guvernări. Datele unui sondaj
10:10
(VIDEO) Transnistria: Funcționari lăsați fără cetățenia R. Moldova / Întâlnire „1+1” la Tiraspol, după 10 luni # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — Funcționarii din Transnistria sunt privați de cetățenia moldoveneascăNouă cetățeni ai Republicii Moldova, care ocupă sau au ocupat […] The post (VIDEO) Transnistria: Funcționari lăsați fără cetățenia R. Moldova / Întâlnire „1+1” la Tiraspol, după 10 luni appeared first on NewsMaker.
09:50
Relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă sunt foarte rele, iar perspective bune în acest sens nu sunt prevăzute. Totodată, ar fi fost o fățărnicie din partea Republicii Moldova de a crea un grup parlamentar de prietenie cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina, dar și a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Declarațiile au […] The post Grosu, despre relațiile cu Rusia: Sunt foarte rele. Nu văd perspective bune appeared first on NewsMaker.
09:50
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: două avioane de luptă au fost ridicate în aer # NewsMaker
O dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României în seara din 25 februarie, în contextul unui nou val de atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două aeronave F-16 au fost ridicate în aer de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din mai multe localități din apropierea graniței a […] The post O dronă a intrat în spațiul aerian al României: două avioane de luptă au fost ridicate în aer appeared first on NewsMaker.
09:10
Pe 28 februarie, showroom-ul BYD din Șoseaua Muncești 795 va deveni punctul de atracție pentru pasionații de tehnologie și mobilitate modernă. Cu ocazia Anului Nou Chinezesc, brandul invită clienții și partenerii la un eveniment dedicat automobilelor electrice și plug-in hybrid, punând accent pe inovație, eficiență și sustenabilitate. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere îndeaproape modelele […] The post Sărbătorește Anul Nou Chinezesc cu BYD appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
08:20
NM Espresso: Chișinău și Tiraspol se vor întâlni «față în față», Sandu a retras cetățenia a nouă transnistreni, în Moldova vor fi «naționalizate» bisericile? # NewsMaker
Decretul Maiei Sandu Președinta Maia Sandu a retras cetățenia a nouă locuitori din Transnistria — foști și actuali reprezentanți ai puterii din nerecunoscuta RMN. Cet[‚eniile au fost retrase din cazua «acțiunilor deosebit de grave», «care aduc prejudicii intereselor Moldovei». Maia Sandu a semnat decretul în ajunul întâlnirii reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului, asupra căreia părțile au convenit după o pauză îndelungată. Întâlnirea va avea loc la oficiul misiunii OSCE din Tiraspol. […] The post NM Espresso: Chișinău și Tiraspol se vor întâlni «față în față», Sandu a retras cetățenia a nouă transnistreni, în Moldova vor fi «naționalizate» bisericile? appeared first on NewsMaker.
08:20
Explozii, incendii și 25 răniți: Ucraina a raportat atacuri rusești la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog # NewsMaker
Noaptea trecută, 14 persoane au fost rănite la Harkov, printre care și un băiat de 7 ani. În regiune s-au auzit explozii, iar în urma bombardamentelor au izbucnit două incendii. Nouă persoane au fost rănite la Zaporojie și două persoane la Krivoi Rog. La Kiev, atacul a provocat mai multe incendii și pagube. Informațiile au […] The post Explozii, incendii și 25 răniți: Ucraina a raportat atacuri rusești la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:30
Costiuc a refuzat să achite pentru o călătorie cu autobuzul în Napoli? Reacția deputatului (VIDEO) # NewsMaker
Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului „Democrația Acasă”, respinge informațiile apărute astăzi, 25 februarie, în presă cu privire la faptul că ar fi refuzat să achite o călătorie cu autobuzul în orașul italian Napoli și ar fi fost documentat de poliție. Parlamentarul a spus că și-a procurat bilete pentru circulația în transportul public în […] The post Costiuc a refuzat să achite pentru o călătorie cu autobuzul în Napoli? Reacția deputatului (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
18:40
Dodon critică proiectul PAS ce prevede reguli mai stricte de integritate și comportament al deputaților: „Vrea să introducă cenzura în Parlament” # NewsMaker
Ex-președintele și liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat noul regulament al Parlamentului propus de PAS privind etica și integritatea deputaților. Într-un mesaj publicat pe 25 februarie, Dodon a spus că documentul este un instrument de cenzură și intimidare a opoziției. El a explicat că, potrivit noilor reguli, deputaților li se pot aplica sancțiuni precum interzicerea […] The post Dodon critică proiectul PAS ce prevede reguli mai stricte de integritate și comportament al deputaților: „Vrea să introducă cenzura în Parlament” appeared first on NewsMaker.
17:40
Primele negocieri în formatul „1+1”, după aproape un an: reprezentanții Chișinăului merg la Tiraspol # NewsMaker
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană se vor întâlni joi, 26 februarie. Informația, care a fost raportată pentru prima dată de autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului, a fost confirmată de Biroului politici de reintegrare pentru NewsMaker. Aceasta va fi prima întrevedere în formatul „1+1” în aproape un an. […] The post Primele negocieri în formatul „1+1”, după aproape un an: reprezentanții Chișinăului merg la Tiraspol appeared first on NewsMaker.
17:10
Nouă persoane din Transnistria rămân fără cetățenia R. Moldova. Decretul, semnat de Maia Sandu # NewsMaker
Nouă persoane din regiunea transnistreană rămân fără cetățenia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens miercuri, 25 februarie. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Președinția precizează că doi dintre cei vizați au luptat […] The post Nouă persoane din Transnistria rămân fără cetățenia R. Moldova. Decretul, semnat de Maia Sandu appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:30
Procesul lui Simion cu Șalaru ajunge la Curtea Supremă de Justiție: ce solicită liderul AUR # NewsMaker
Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a contestat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea instanței de apel din octombrie 2025, prin care a fost menținută încheierea nefavorabilă în privința sa în litigiul împotriva ex-ministrului Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru. Avocatul politicianului de peste Prut a depus o cerere în acest sens marți, […] The post Procesul lui Simion cu Șalaru ajunge la Curtea Supremă de Justiție: ce solicită liderul AUR appeared first on NewsMaker.
16:30
1,82 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor în 2026. Un laborator va verifica lucrările # NewsMaker
Pentru anul 2026 a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale. Pe lângă întreținerea și reparația drumurilor, au fost prevăzuți bani pentru dotarea unui laborator de control al calității lucrărilor. Informațiile au fost comunicate de reprezentanții Guvernului, care au precizat că, pe 25 februarie, a fost aprobat […] The post 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor în 2026. Un laborator va verifica lucrările appeared first on NewsMaker.
16:10
Grosu îl cheamă în judecată pe Costiuc: „A spus minciuni”. Parlamentarul, amendat cu 3 mii lei # NewsMaker
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a plâns că a fost amendat cu 3000 de lei, ca urmare a unei plângeri depuse de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, la poliție. Costiuc a spus că nu va achita amenda și o va contesta, totodată a afirmat că prin aceste acțiuni se […] The post Grosu îl cheamă în judecată pe Costiuc: „A spus minciuni”. Parlamentarul, amendat cu 3 mii lei appeared first on NewsMaker.
15:30
Partidul lui Ceban, cu facturi și tizic la Guvern. Reacție după flashmob: „Servesc unor interese politice” # NewsMaker
Mișcarea Alternativă Națională (MAN) – formațiune condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban – a organizat astăzi, 25 februarie, un flashmob la Guvern cu privire la tarifele la gaz. Manifestanții au acuzat guvernarea că ar fi responsabilă pentru actualele tarife, pe care le consideră împovărătoare. În reacție, Executivul a sugerat că partidul prezintă cetățenilor informații „trunchiate” […] The post Partidul lui Ceban, cu facturi și tizic la Guvern. Reacție după flashmob: „Servesc unor interese politice” appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Munteanu pune la punct presa/ Cel grațiat de Sandu revine după gratii/ Băncile nu vor saci cu bani # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ministerul Justiției: Șepeli, înapoi în închisoare după anularea grațierii— Premierul, către jurnaliști: nu-i rețineți pe miniștri— Demiteri în silvicultură. Hajder: vor urma dosare penale— Ceramica cu cristale – tehnica rară adusă în Moldova de olarul Ivan PrividiucAbonați-vă la NewsMaker – cele mai […] The post (VIDEO) Munteanu pune la punct presa/ Cel grațiat de Sandu revine după gratii/ Băncile nu vor saci cu bani appeared first on NewsMaker.
15:20
Republica Moldova va participa pentru prima dată oficial la expoziția internațională de artă „La Biennale di Venezia”. La cea de-a 61-a ediție a expoziției, țara noastră va fi reprezentată cu un proiect realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Anunțul a fost făcut pe 25 februarie de Ministerul Culturii. Țara noastră va […] The post Moldova va participa, pentru prima dată oficial, la expoziția „La Biennale di Venezia” appeared first on NewsMaker.
15:10
Peste 800 de biserici ar putea reveni în posesia statului. Jardan: „O să fiu sincer: nu avem capacitatea să le administrăm” # NewsMaker
Peste 800 de biserici și monumente istorice din Republica Moldova ar putea ajunge în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, înainte de ședința Guvernului din 25 februarie. Potrivit oficialului, autoritățile așteaptă decizia finală a Curtea Supremă de Justiție (CSJ), însă există deja o hotărâre a Curtea de Apel Chișinău care […] The post Peste 800 de biserici ar putea reveni în posesia statului. Jardan: „O să fiu sincer: nu avem capacitatea să le administrăm” appeared first on NewsMaker.
14:30
„Așteptăm legea privind agenții străini?”: De ce Moldova introduce un filtru pentru artiștii străini și ce reacții a stârnit măsura # NewsMaker
Cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a decis să intensifice controlul asupra invitării artiștilor străini. Potrivit unei circulare emise de instituție, instituțiile culturale de stat și organizatorii de evenimente vor trebui să notifice din timp ministerul despre intenția de a invita artiști din […] The post „Așteptăm legea privind agenții străini?”: De ce Moldova introduce un filtru pentru artiștii străini și ce reacții a stârnit măsura appeared first on NewsMaker.
14:10
Dosarul „Kuliok”: fostul consilier al lui Plahotniuc, audiat prin videoconferință. Ce a declarat (VIDEO) # NewsMaker
Fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc, Adrian Radu, a fost citat să se prezinte fizic în fața instanței, după ce a fost audiat pe 25 februarie prin videoconferință, în calitate de martor în dosarul „Kuliok”. Radu a declarat în instanță că a tăiat renumitele înregistrări video apărute în presă, în care Vladimir Plahotniuc îi transmite […] The post Dosarul „Kuliok”: fostul consilier al lui Plahotniuc, audiat prin videoconferință. Ce a declarat (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
13:30
Ce au stabilit anchetele interne în cazul celor doi militari care au murit în timpul serviciului în 2026? Răspunsul lui Nosatîi # NewsMaker
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a comunicat că anchetele de serviciu privind cazurile de deces din rândul militarilor care au avut loc de la începutul anului curent nu au depistat încălcări ale măsurilor de securitate sau ale mânuirii armei din dotare. Oficialul a menționat că incidentele sunt investigate inclusiv de procurori, iar dacă va fi stabilită […] The post Ce au stabilit anchetele interne în cazul celor doi militari care au murit în timpul serviciului în 2026? Răspunsul lui Nosatîi appeared first on NewsMaker.
13:30
Dosarul de corupție în cadrul „Satul European”: primari, printre bănuiți. Procurorii cer arest pentru 4 învinuiți # NewsMaker
Trei persoane au statut de bănuit în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și europene. Este vorba de doi primari și un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii. Ultimul a fost reținut, pe 24 februarie. Alte cinci persoane au statut de învinuit. Este vorba despre administratorul și angajații operatorului economic. […] The post Dosarul de corupție în cadrul „Satul European”: primari, printre bănuiți. Procurorii cer arest pentru 4 învinuiți appeared first on NewsMaker.
13:10
(VIDEO) Strada 31 August din centrul Chișinăului va deveni alee pietonală. Când se va întâmpla? # NewsMaker
Un segment al străzii 31 August 1989 din centrul Chișinăului va fi transformat într-o alee pietonală cu piste pentru biciclete. Arhitecții planifică să păstreze pavajul istoric și să delimiteze zonele pentru pietoni și transport alternativ. Lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului, iar pentru acestea au fost alocate 33 de milioane de lei. […] The post (VIDEO) Strada 31 August din centrul Chișinăului va deveni alee pietonală. Când se va întâmpla? appeared first on NewsMaker.
13:00
Limita de 80.000 de euro pentru achizițiile imobiliare în numerar rămâne în vigoare. Ministru: „Nu putem permite pungile cu bani la bancă” # NewsMaker
Ministerul Finanțelor respinge, pentru moment, ideea majorării plafonului de 80.000 de euro pentru achizițiile de imobile în numerar. Autoritățile spun că o astfel de schimbare ar putea aduce riscuri și mai mari pentru fraudă sau bani din surse ilegale. Limitele actuale ajută la prevenirea folosirii documentelor false sau a unor persoane fictive pentru tranzacții. De […] The post Limita de 80.000 de euro pentru achizițiile imobiliare în numerar rămâne în vigoare. Ministru: „Nu putem permite pungile cu bani la bancă” appeared first on NewsMaker.
12:40
Spălătoriile auto care nu respectă condițiile de mediu vor fi închise? Răspunsul ministrului Mediului # NewsMaker
Spălătoriile auto trebuie să se conformeze cadrului legal dacă doresc să activeze în continuare. Declarația a fost făcută pe 25 februarie de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ce a fost întrebat dacă acestea vor fi închise în cazul în care, în timpul controalelor, se va depista că nu respectă condițiile de mediu. În timpul unor […] The post Spălătoriile auto care nu respectă condițiile de mediu vor fi închise? Răspunsul ministrului Mediului appeared first on NewsMaker.
12:20
4 milioane lei, destinați împăduririi, folosiți ilegal? Percheziții la o întreprindere silvică din Moldova # NewsMaker
Directorul și contabila-șefă a „Întreprinderii pentru silvicultură Iargara” sunt vizați într-un dosar penal privind gestionarea frauduloasă a fondurilor publice pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”, finanțat de Ministerul Mediului. Cei doi ar fi organizat angajări fictive pentru activități de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în inițiativă, care, însă, […] The post 4 milioane lei, destinați împăduririi, folosiți ilegal? Percheziții la o întreprindere silvică din Moldova appeared first on NewsMaker.
12:10
Premierul, indignat că jurnaliștii „rețin” miniștrii la întrebări, înainte de ședința Guvernului: „Avem foarte multe de făcut” # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat nemulțumit, după ce ședința Guvernului din 25 februarie a început cu o întârziere de aproximativ zece minute. Oficialul le-a cerut jurnaliștilor să nu îi mai oprească pe miniștri pentru declarații înainte de reuniuni, sugerând că aceste discuții pot duce la întârzieri. Șeful Executivului a precizat că, deși comunicarea cu presa […] The post Premierul, indignat că jurnaliștii „rețin” miniștrii la întrebări, înainte de ședința Guvernului: „Avem foarte multe de făcut” appeared first on NewsMaker.
11:50
Val de demisii, după tăierile ilegale din păduri: lista începe cu șefi. Ministrul Mediului anunță – „vor urma și dosare penale” # NewsMaker
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat pe 25 februarie un val de demisii în sistemul silvic. Printre cei vizați se numără directorul întreprinderii silvice Chișinău, șeful ocolului silvic Ghidighici, șeful ocolului silvic Vadul lui Vodă și șeful ocolului silvic Criuleni. Totodată, ministrul a anunțat mustrări aspre și retrogradare în privința altor persoane. Potrivit oficialului, pe […] The post Val de demisii, după tăierile ilegale din păduri: lista începe cu șefi. Ministrul Mediului anunță – „vor urma și dosare penale” appeared first on NewsMaker.
11:20
Servicii de hamali în Chișinău și în Republica Moldova: intervenții pentru mutări, șantiere și activități logistice # NewsMaker
Serviciile de hamali în Chișinău și în alte orașe din Republica Moldova sunt utilizate zilnic pentru mutări, organizare depozite, lucrări pe șantiere sau manipularea obiectelor voluminoase. De la încărcare și descărcare camioane până la Ridicare mobilă la etaj Chișinău, aceste servicii acoperă o gamă largă de necesități rezidențiale și comerciale. Pe baza informațiilor publice disponibile, […] The post Servicii de hamali în Chișinău și în Republica Moldova: intervenții pentru mutări, șantiere și activități logistice appeared first on NewsMaker.
11:20
Dosarul asasinatelor în Ucraina: principalul suspect va reveni în închisoare, chiar dacă a fost grațiat de Maia Sandu în 2022 # NewsMaker
Nicolai Șepeli, principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina, la comanda Rusiei, ar putea reveni în închisoare, după ce anterior a fost grațiat. Ministrul Justiției a declarat că, odată cu revocarea decretului emis în 2022, acesta va fi obligat să-și reia executarea pedepsei rămase, precizând că revocarea privește pedeapsa inițială și nu exclude investigarea […] The post Dosarul asasinatelor în Ucraina: principalul suspect va reveni în închisoare, chiar dacă a fost grațiat de Maia Sandu în 2022 appeared first on NewsMaker.
11:20
Refugiații ucraineni în Republica Moldova, la patru ani de război: drepturi, integrare și planuri de viitor # NewsMaker
La patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, NewsMaker a decis să afle care este situația actuală a refugiaților ucraineni din Republica Moldova: câți se află în prezent în țară, câți intenționează să rămână și după încheierea războiului și cu ce probleme se confruntă. Câți refugiați ucraineni sunt în Moldova? În întreaga lume, potrivit […] The post Refugiații ucraineni în Republica Moldova, la patru ani de război: drepturi, integrare și planuri de viitor appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.