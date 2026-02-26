(VIDEO) Transnistria: Funcționari lăsați fără cetățenia R. Moldova / Întâlnire „1+1” la Tiraspol, după 10 luni

10:20

Patru persoane, printre care un unchi și nepoata sa din raionul Hâncești, au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale și tentativă de tâlhărie, după ce ar fi încercat să transporte peste Prut doi bărbați din Nepal contra sumei de 9.000 de euro. Cazul a fost documentat de ofițerii de frontieră, sub conducerea procurorilor […]