Dodon critică proiectul PAS ce prevede reguli mai stricte de integritate și comportament al deputaților: „Vrea să introducă cenzura în Parlament”

14:10

Primarul capitalei, Ion Ceban, a reacționat după ce premierul Alexandru Munteanu a spus că edilul nu i-ar fi răspuns la telefon în legătură cu ninsorile și vremea rea de săptămâna trecută. La o conferință de presă din 24 februarie, Ceban a explicat că nu a primit apelurile și că poate dovedi acest lucru dacă este […]