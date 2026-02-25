(VIDEO) Munteanu pune la punct presa/ Cel grațiat de Sandu revine după gratii/ Băncile nu vor saci cu bani

12:50

Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat declarațiile liderului PSRM, Igor Dodon, care l-a acuzat de aroganță după ce nu i-a menționat numele într-o postare despre întrevederea lor. Ceban a spus că nu a evitat pe nimeni și că formularea „reprezentantul PSRM” nu are nimic ieșit din comun. Edilul a subliniat că la Primărie au fost […] The post Ceban, după ce Dodon l-a acuzat de aroganță, pentru că nu i-a rostit numele: „Nu știam dacă vrea să fie menționat” appeared first on NewsMaker.