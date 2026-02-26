PAS propune eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru Transnistria. Marian anticipează încasări la buget de peste 3 mln lei

12:10

Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat nemulțumit, după ce ședința Guvernului din 25 februarie a început cu o întârziere de aproximativ zece minute. Oficialul le-a cerut jurnaliștilor să nu îi mai oprească pe miniștri pentru declarații înainte de reuniuni, sugerând că aceste discuții pot duce la întârzieri. Șeful Executivului a precizat că, deși comunicarea cu presa […]