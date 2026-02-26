Ce temperaturi se vor înregistra pe întreg teritoriul R. Moldova

09:50

Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja consumatorii de fluctuațiile neclare ale prețurilor.