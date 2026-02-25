Prețuri mai mari la pompă. Cât vor costa carburanții auto mâine, 26 februarie
Radio Chisinau, 25 februarie 2026 12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 26 februarie.
• • •
Acum 30 minute
12:25
Acum o oră
12:10
Mihai Popșoi, discurs la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU: „Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale trebuie să rămână la baza oricăror aranjamente internaționale” # Radio Chisinau
Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm pentru promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mesajul a fost transmis de Mihai Popșoi la cea de-a 61-a sesiune a Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU.
11:45
Curtea de Apel a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci în septembrie 2018, în care este învinuit fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari.
Acum 2 ore
11:30
Cetățenii R. Moldova care muncesc în provincia Québec din Canada vor beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale în baza unui nou acord bilateral. Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Québecului în domeniul securității sociale.
11:15
Ministerul Justiției are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Dumitru Vleju. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.
11:05
Agenția Națională Transport Auto anunță controale în trafic la transportul de pasageri în toată țara # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va desfășura acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026.
10:45
Tarifele polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto ar putea fi stabilite liber, în funcție de condițiile pieței. În același timp, urmează să fie creat un sistem centralizat de evidență a polițelor RCA și daunelor, care va asigura o transparență mai mare și un control mai eficient al pieței. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei și prezentat pentru consultări publice.
Acum 4 ore
10:20
Începând de azi, cetățenii români care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține # Radio Chisinau
Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de țări, inclusiv România și alte state membre ale UE, Statele Unite sau Canada, vor fi obligați să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic.
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 25 februarie 2026.
09:50
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja consumatorii de fluctuațiile neclare ale prețurilor.
09:35
Presa de la Chișinău rememorează 4 ani de război, cum a resimțit R. Moldova acești ani, dar și cum s-au poziționat politicienii moldoveni față de agresiunea rusă.
09:20
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), informează MOLDPRES.
09:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Ceață și precipitații slabe în unele regiuni # Radio Chisinau
Circulația se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece, pe întreaga rețea națională de drumuri. În unele regiuni se înregistrează ceață și precipitații slabe.
Acum 6 ore
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 25 februarie, un curs de 20 lei și 17 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 12 bani.
08:25
În centrul Chișinăului a fost organizat, ieri seară, un marș de solidaritate cu Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, informează MOLDPRES.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru miercuri, 25 februarie, cer predominant noros pe întreg teritoriul țării, precipitații slabe și maxime de până la +6 grade Celsius.
Acum 24 ore
21:15
La patru ani de război, Ucraina își consolidează apărarea: plan în trei direcții anunțat de ministrul Mihailo Fedorov # Radio Chisinau
Noul ministru al Apărării al Ucrainei Mihailo Fedorov a declarat, la împlinirea a patru ani de la invazia rusă, că strategia țării în timpul războiului se bazează pe trei obiective principale: consolidarea apărării antiaeriene, oprirea forțelor ruse pe toate fronturile și privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru a continua războiul, scrie Ukrainska Pravda.
21:00
Alocații suspendate pentru Partidul Viitorul Moldovei, până la restituirea fondurilor ilegale # Radio Chisinau
Partidul Politic Viitorul Moldovei nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Din alocația suspendată urmează să fie reținută suma de circa 587 de mii de lei, pentru restituirea fondurilor utilizate ilegal în campania prezidențială din 2024. Decizia a fost aprobată marți, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
20:40
Capacitate record de transport a gazelor naturale, rezervată pe Ruta 1, parte a gazoductului transbalcanic # Radio Chisinau
O capacitate record de transport a gazelor naturale, în cuantum de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a 2,4 milioane m3/zi, a fost rezervată pe Coridorul vertical, Ruta 1, începând cu luna martie 2026. Ruta 1, parte a gazoductului transbalcanic în regim revers fizic, este destinată transportării gazelor naturale de la terminalele LNG din Grecia, inclusiv gaze naturale lichefiate din Statele Unite ale Americii, către depozitele de stocare subterane din Ucraina, informează MOLDPRES.
20:25
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, alături de lideri europeni și din state cu opinii apropiate, marcând patru ani de la începutul războiului ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei.
20:05
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că săptămâna trecută au fost înregistrate 4.117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în scădere cu 6% față de săptămâna precedentă.
19:40
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare # Radio Chisinau
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. De asemenea, se permite utilizarea reprezentării grafice a drapelului, cu indicarea denumirii scrise a țării. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată astăzi în Parlament, informează MOLDPRES.
19:20
SUA ajustează politica tarifară pentru importuri: taxa de 25% înlocuită cu o suprataxă temporară de 10% # Radio Chisinau
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) informează operatorii economici că, începând de astăzi, 24 februarie, la importul produselor din Republica Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu se mai aplică taxa vamală de 25%, dar va fi percepută o suprataxă vamală de 10%.
18:55
Canada va acorda Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni (220 milioane de dolari SUA) și va impune sancțiuni asupra a 100 de nave din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, a anunțat marți ministrul apărării, David McGuinty, citat de Reuters.
18:30
Caldarâmul de pe 31 August va fi zonă pietonală. Primăria Chișinău a prezentat proiectul final # Radio Chisinau
Caldarâmul istoric de pe strada 31 August 1989 din capitală va fi transformat în zonă pietonală, potrivit variantei finale a proiectului prezentat de Primăria Chișinău. Este vorba despre tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, aflat în ultimii trei ani în centrul unei dispute între autoritățile centrale și cele locale.
18:10
Reforma administrației publice locale | CALM avertizează asupra ritmului accelerat al procesului de amalgamare. Guvernul dă asigurări că reforma se pregătește atent, fără grabă # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale trebuie să fie etapizată, transparentă și bazată pe consens, au declarat astăzi la Chișinău reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Totodată ei se arată îngrijorați de ritmul accelerat al procesului de amalgamare și nu exclud existența unor presiuni asupra primăriilor. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, susține că reforma se face fără grabă și că deciziile vor fi luate împreună cu primarii, transmite Radio Chișinău.
18:00
Autoritățile din Ungheni și Iași au semnat un nou acord de cooperare transfrontalieră # Radio Chisinau
Un nou acord de colaborare pentru dezvoltarea regiunii Ungheni–Iași a fost semnat astăzi la Iași, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași. Documentul vizează consolidarea cooperării transfrontaliere dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului și atragerea de investiții pentru proiecte comune, transmite MOLDPRES.
17:40
Câți soldați ruși au murit în patru ani de război. Anul 2025 a fost cel mai sângeros # Radio Chisinau
În cei patru ani de război din Ucraina, au murit cel puțin 200.186 de militari ruși, potrivit calculelor efectuate de „Serviciul rus al BBC” și „Mediazona” pe baza datelor publice. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în rândul voluntarilor – 74 316 persoane (37%). Urmează contractanții (38 847 de morți), deținuții (21 405) și mobilizații (17 940). În restul de 44 818 de cazuri, nu s-a reușit stabilirea apartenenței.
17:20
Mihai Popșoi, la patru ani de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei: „Crimele împotriva civililor nu pot rămâne nesancționate, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere” # Radio Chisinau
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a participat la evenimentul ministerial dedicat marcării a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei cu genericul „Atunci când civilii devin țintă: războiul Federației Ruse împotriva populației și infrastructurii din Ucraina”. Evenimentul organizat în contextul segmentului de nivel înalt al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a reunit miniștri și reprezentanți de nivel înalt ai statelor membre pentru a discuta situația gravă a civililor afectați de război.
17:00
Energocom a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze în sezonul rece 2025-2026. În total, compania a folosit circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă. Volumele provin din stocurile comerciale constituite până la 1 noiembrie 2025, conform obligației de stocare de minimum 15% din consumul anual al țării.
16:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:30
ANRE explică modul de formare a prețului gazelor naturale: Tariful se bazează pe costul mediu ponderat anual # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind modul de calcul al prețului de achiziție a gazelor naturale, în contextul unor interpretări apărute în spațiul public referitoare la formarea tarifelor reglementate. Instituția subliniază că prețul de achiziție inclus în structura tarifelor reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic. Acesta reflectă variațiile sezoniere ale pieței și include toate costurile logistice aferente aducerii gazelor naturale până în sistemul național al Republicii Moldova.
16:10
Ministrul român al Economiei, în vizită la Chișinău: Discuții privind consolidarea cooperării economice moldo-române (FOTO) # Radio Chisinau
Consolidarea cooperării economice bilaterale, extinderea proiectelor comune pentru stimularea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, au fost discutate la întrevederea dintre ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și ministrul român al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
15:50
AAC: Serviciile online de rezervare și check-in ale unei companii aeriene, care operează zboruri de pe Aeroportul Chișinău, vor fi temporar indisponibile # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat astăzi că serviciile online de rezervare și check-in ale unei companii aeriene, care operează zboruri de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, vor fi temporar indisponibile, în intervalul 23:00 CET pe 25 februarie 2026 și 08:00 CET pe 26 februarie 2026, transmite MOLDPRES.
15:40
Proiectele energetice strategice, discutate la Washington de ministrul Dorin Junghietu cu reprezentanții Băncii Mondiale # Radio Chisinau
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupul Băncii Mondiale, cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate în Republica Moldova.
15:35
15:20
Zilele Francofoniei în Republica Moldova. ICR Mihai Eminescu la Chișinău organizează proiecții de filme românești în 3 localități din Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Respectând tradiția ultimilor ani, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, Consulatul General al României la Cahul și Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei din Moldova organizează o serie de proiecții cu filme românești în contextul Zilelor Francofoniei în Republica Moldova. Radio România Chișinău este partener media al evenimentului.
15:05
VOX Radio Chișinău | „Noi vrem cu toții să se termine cât mai repede”. Cum văd oamenii aflați în Chișinău războiul din Ucraina și ce cred ei că ar trebui să urmeze (VIDEO) # Radio Chisinau
Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața din regiune și a avut un impact direct și asupra Republica Moldova – prin valurile de refugiați, presiuni economice și energetice, dar și printr-un război informațional. La patru ani de la începutul agresiunii ruse asupra statului vecin, Radio Chișinău a discutat cu unii oameni din Chișinău cum văd ei războiul și ce cred că ar trebui să urmeze.
14:40
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților.
14:25
Maia Sandu, întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei: sprijin reafirmat pentru aderarea Republicii Moldova la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului din Lituania, aflată în vizită oficială la Chișinău. Din delegație au făcut parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubalis, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe.
14:10
Sistemul EES va fi extins în cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române, începând cu 2 martie # Radio Chisinau
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional în alte cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Măsura va fi aplicată începând cu data de 2 martie 2026.
13:55
„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa”. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au transmis mesaje la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a venit și el cu un mesaj prin care își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean.
13:40
VOX Radio Chișinău | Refugiați în R. Moldova: Ce gândesc ucrainenii și rușii aflați în Chișinău despre războiul din țara vecină # Radio Chisinau
Zeci de mii de ucraineni, care au fugit din calea războiului provocat de Federația Rusă în Ucraina, au găsit refugiu în Republica Moldova. Un bărbat originar din Kiev, stabilit recent în Republica Moldova, cu care a vorbit colega noastră Mihaela Iorgu, spune că responsabilitatea pentru războiul de agresiune al Rusiei, nu aparține Kievului, iar obiectivul Moscovei nu se limitează la regiunile Donbas și Lugansk, ci vizează întreaga Ucraină.
13:20
Pompierii au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie situată pe o stradă din orașul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat ieri, 23 februarie, în jurul orei 21:40. Potrivit primelor informații, incendiul s-a produs în interiorul garajului din curtea locuinței.
13:05
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) – Oxana Parfeni și Elena Croitor vor fi audiate joi, 26 februarie curent, de Comisia de Evaluare a Judecătorilor.
12:55
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora.
12:45
Mișcarea Alternativă Națională critică reforma administrației publice locale și solicită referendum. Reacția Guvernului: „Dezinformare și populism” # Radio Chisinau
Mișcarea Alternativă Națională, formațiune politică condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, este împotriva reformei administrației publice locale, considerând că aceasta ar duce la slăbirea democrației locale. Ca urmare, Ion Ceban solicită organizarea unui referendum privind reforma. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a venit cu o reacție, în care susține că Ion Ceban dezinformează și că reforma administrației publice locale este necesară.
Ieri
12:25
Peste 70 de organizații din R. Moldova cer o pace justă și durabilă pentru Ucraina, la patru ani de război. Iulian Groza: „Este important ca cei care au pornit acest război ilegal să răspundă pentru crime” # Radio Chisinau
Peste 70 de organizații din Rep. Moldova au semnat o declarație comună prin care solicită o pace justă și durabilă în Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului. În această zi de comemorare și reflecție, societatea civilă din Rep. Moldova își reafirmă sprijinul pentru poporul Ucrainei și angajamentul pentru o pace care să protejeze viețile, să respecte regulile și să ofere un viitor sigur pentru întreaga regiune, transmite Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), promotorul acestei inițiative, transmite Radio Chișinău.
12:10
Ministerul Culturii impune notificare prealabilă pentru invitarea artiștilor din CSI la evenimentele din Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
11:55
