„Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului din Ucraina (FOTO)

15:05

Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața din regiune și a avut un impact direct și asupra Republica Moldova – prin valurile de refugiați, presiuni economice și energetice, dar și printr-un război informațional. La patru ani de la începutul agresiunii ruse asupra statului vecin, Radio Chișinău a discutat cu unii oameni din Chișinău cum văd ei războiul și ce cred că ar trebui să urmeze.