Mihai Popșoi, discuții cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Provocările generate de crizele actuale, pe agendă

16:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind modul de calcul al prețului de achiziție a gazelor naturale, în contextul unor interpretări apărute în spațiul public referitoare la formarea tarifelor reglementate. Instituția subliniază că prețul de achiziție inclus în structura tarifelor reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic. Acesta reflectă variațiile sezoniere ale pieței și include toate costurile logistice aferente aducerii gazelor naturale până în sistemul național al Republicii Moldova.