Cristian Jardan: Peste 800 de biserici ar putea reveni în proprietatea statului

Reforma administrației publice locale trebuie să fie etapizată, transparentă și bazată pe consens, au declarat astăzi la Chișinău reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Totodată ei se arată îngrijorați de ritmul accelerat al procesului de amalgamare și nu exclud existența unor presiuni asupra primăriilor. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, susține că reforma se face fără grabă și că deciziile vor fi luate împreună cu primarii, transmite Radio Chișinău.