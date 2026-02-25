Peste 166 mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente și dispozitive medicale compensate
Radio Chisinau, 25 februarie 2026 21:05
Peste 166 mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum o oră
21:05
Peste 166 mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Radio Chisinau
Peste 166 mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta.
Acum 2 ore
20:50
Directoarea de la Muzeul Luvru a demisionat, la patru luni după „Jaful Secolului”: Reproșurile Parlamentului de la Paris # Radio Chisinau
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți Palatul Élysée, informează AFP. „Jaful secolului”, așa cum a fost botezat de presă, a ținut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulți răufăcători au fost filmați în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă.
20:30
Familiile diplomaților din R. Moldova acreditați în Ucraina vor avea dreptul la muncă # Radio Chisinau
Membrii familiilor personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General al Republicii Moldova la Odesa vor putea să se angajeze în câmpul muncii. Acest lucru este prevăzut într-un Acordul aprobat astăzi de Guvern,
20:25
Membrii familiilor diplomaților moldoveni ce activează în Ucraina se vor putea angaja în câmpul muncii # Radio Chisinau
Membrii familiilor personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General al Republicii Moldova la Odesa vor putea să se angajeze în câmpul muncii. Acest lucru este prevăzut într-un Acordul aprobat astăzi de Guvern,
20:05
Autoritățile mobilizează companiile „Drumuri” după degradarea carosabilului: intervenții urgente și program amplu de reparații rutiere # Radio Chisinau
Starea drumurilor naționale după sezonul rece a determinat convocarea unei ședințe operative la nivel înalt, prezidată de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Împreună cu conducerea Administrației de Stat a Drumurilor și directorul general al Agenției Proprietății Publice s-a discutat cu șefii celor 12 întreprinderi S.A. „Drumuri” măsurile urgente necesare pentru remedierea degradărilor apărute pe rețeaua rutieră.
Acum 4 ore
19:45
Măsuri mai stricte pentru vânzarea cartelelor SIM: Precizările ministrei de Interne # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Interne pregătește un proiect de lege care ar putea impune vânzarea cartelelor SIM doar în baza prezentării buletinului sau a pașaportului. Măsura vine în contextul unor infracțiuni comise prin intermediul cartelelor preplătite și are drept scop facilitarea identificării persoanelor implicate în fapte ilegale.
19:25
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 31 medicamente, dintre care 17 primar și 14 repetat.
19:05
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde propune Legislativului examinarea documentului în prima lectură.
18:45
Importul de carne de pasăre din Ucraina, reluat treptat: Ministerul Agriculturii pune condiții stricte de siguranță alimentară # Radio Chisinau
Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai riguroase. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de protecția consumatorului și de securitatea alimentară a țării.
18:25
Încasările au crescut cu 14,3%. Peste 12.500 de controale fiscale, efectuate în 2025 # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat în 2025 venituri de 81,67 miliarde de lei la Bugetul public național, în creștere cu 10,2 miliarde de lei față de anul precedent. Rezultatele au fost prezentate în cadrul ședinței de totalizare a activității instituției, la care au participat conducerea Ministerului Finanțelor și managementul SFS.
18:10
Progresele Republicii Moldova în domeniul digital și prioritățile comune, discutate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene # Radio Chisinau
Progresele Republicii Moldova în domeniul digital și prioritățile comune pentru perioada următoare au fost discutate la Bruxelles, în cadrul întrevederii dintre vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație a Comisiei Europene.
Acum 6 ore
17:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare pentru mâine, 26 februarie.
17:35
Pedepse înăsprite pentru abuzul sexual asupra minorilor. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Protecția copiilor presupune un efort coordonat” # Radio Chisinau
Pedepsele pentru abuzul sexual asupra minorilor vor fi înăsprite și vor putea ajunge până la 20 de ani de închisoare. Modificările legislative ce vizează combaterea exploatării și abuzului sexual asupra minorilor au fost promulgate de șefa statului, Maia Sandu. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, înainte de ședința Guvernului.
17:20
Republica Moldova va beneficia de circa 6,6 milioane de lei pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina # Radio Chisinau
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 000 de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre FICR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).
17:05
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că peste 800 de biserici clasificate drept monumente istorice ar putea reveni în proprietatea statului.
16:55
Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei R. Moldova pentru 9 persoane # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane.
16:25
Parteneriatul dintre R. Moldova și Statele Unite ale Americii capătă o nouă dimensiune strategică. Daniel Vodă: „Sprijinul american este unul concret, reflectat prin finanțări pentru securitate” # Radio Chisinau
Parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii capătă o nouă dimensiune strategică, fiind orientat tot mai mult spre rezultate concrete pentru cetățeni. Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, anunță intensificarea dialogului bilateral, noi proiecte de infrastructură și vizite oficiale la nivel înalt, în timp ce experții subliniază că sprijinul american este esențial pentru securitatea și dezvoltarea economică a țării, inclusiv prin alocarea a 36,5 milioane de dolari pentru acest an, transmite Radio Chișinău.
16:05
În R. Moldova va fi creat un laborator care va verifica lucrările de reparație a drumurilor # Radio Chisinau
Un laborator special pentru verificarea calității lucrărilor rutiere va fi amenajat și dotat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor. Pentru această inițiativă, Guvernul a alocat peste 10 milioane de lei prin Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul curent.
15:55
Două focare de pesta porcină africană și patru de rabie înregistrate în R. Moldova: ANSA solicită respectarea măsurilor de prevenție # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 11–23 februarie 2026, două focare noi de Pesta Porcină Africană (PPA) pe teritoriul Republicii Moldova și mai multe cazuri de rabie, subliniind necesitatea respectării stricte a măsurilor de biosecuritate și prevenție.
Acum 8 ore
15:50
Două focare de Pesta Porcină Africană și patru de rabie înregistrate în Republica Moldova: ANSA solicită respectarea măsurilor de prevenție # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 11–23 februarie 2026, două focare noi de Pesta Porcină Africană (PPA) pe teritoriul Republicii Moldova și mai multe cazuri de rabie, subliniind necesitatea respectării stricte a măsurilor de biosecuritate și prevenție.
15:35
Anatolie Nosatîi, despre cazurile militarilor care s-au rănit mortal: „Ancheta nu a depistat încălcarea tehnicii securității și a mânuirii armei din dotare” # Radio Chisinau
Ancheta desfășurată de Ministerul Apărării în cazul celor doi militari, care s-au rănit mortal cu arma din dotare, nu a depistat încălcarea tehnicii securității și a mânuirii armei din dotare. În prezent, cazurile sunt investigate de procuratură. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ședința de Guvern.
15:20
Mihai Popșoi, discuții cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Provocările generate de crizele actuale, pe agendă # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domeniul drepturilor omului, precum și provocările generate de crizele actuale, atât regionale cât și internaționale.
15:05
Republica Moldova și România lansează un proiect de consolidare a capacității regionale pentru integrarea europeană # Radio Chisinau
Un proiect transfrontalier dedicat creșterii eficienței administrative și alinierea la standardele Uniunii Europene va fi implementat în 2026 de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru din România și ADR Centru din Republica Moldova, cu sprijinul Regiunii Emilia-Romagna din Italia. Inițiativa are drept scop consolidarea capacității instituționale a autorităților regionale din Republica Moldova și facilitarea schimbului de experiență pentru alinierea la legislația și practicile europene în materie de dezvoltare regională.
14:55
Dorin Junghietu, la Transatlantic Gas Security Summit: „Parteneriatul cu SUA este esențial pentru consolidarea securității energetice în Europa Centrală și de Est” # Radio Chisinau
Parteneriatul energetic cu Statele Unite este esențial pentru consolidarea securității energetice în Europa Centrală și de Est. Gazele naturale lichefiate provenite din SUA oferă o alternativă reală și competitivă, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la reducerea dependențelor tradiționale.
14:40
Alexei Buzu, despre reforma APL: „Ne propunem să mergem în fiecare raion pentru a discuta cum putem construi primării puternice pentru localități dezvoltate” # Radio Chisinau
Ne propunem să mergem în fiecare raion, să discutăm și să vedem cum împreună putem construi primării puternice pentru localități dezvoltate și servicii mai bune pentru cetățeni. Declarația a fost făcută astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în contextul consultărilor publice privind reforma administrației publice.
14:25
Circa 145 milioane de lei au fost alocate pentru construirea a opt poduri noi în R. Moldova. Vladimir Bolea: „Investițiile urmăresc creșterea siguranței rutiere” # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru 2026, prin care 1,8 miliarde de lei vor fi investiți în drumurile naționale. Banii vor acoperi întreținerea celor aproximativ 6.000 de kilometri de drumuri publice naționale, reparații, modernizarea drumurilor regionale, construirea de poduri și trotuare, precum și achiziția de utilaje specializate pentru unitățile de întreținere rutieră. Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a subliniat că investițiile urmăresc creșterea siguranței rutiere și a eficienței cheltuirii fondurilor publice, transmite Radio Chișinău.
14:05
Modificări în Comisia de evaluare a procurorilor: un membru internațional se retrage # Radio Chisinau
Saskia de Vries își va încheia activitatea în cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor, începând cu data de 1 mai 2026. Cererea de demisie a fost transmisă Parlamentului, comunică MOLDPRES.
Acum 12 ore
13:50
„Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului din Ucraina (FOTO) # Radio Chisinau
Documentarul „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, a fost lansat în premieră pe 24 februarie, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina. „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” aduce în prim-plan nu doar realitățile dure ale războiului, ci și formele de solidaritate care apar în mijlocul crizei.
13:40
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate programului de împădurire. Prejudiciul estimat se ridică la patru milioane de lei # Radio Chisinau
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii și cu suportul Agenția Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, vizând gestionarea frauduloasă a fondurilor alocate „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile vizează factorii de decizie ai Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru silvicultură Iargara.
13:35
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice pentru programul de împădurire. Prejudiciul estimat se ridică la patru milioane de lei # Radio Chisinau
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii și cu suportul Agenția Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, vizând gestionarea frauduloasă a fondurilor alocate „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile vizează factorii de decizie ai Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru silvicultură Iargara.
13:25
Ora de muzică | Michel Legrand (1932-2019), un monstru sacru al muzicii franceze (audio) # Radio Chisinau
Istoria unui mare compozitor de muzică de film.
13:20
Avere nejustificată de peste 700 mii de lei, depistată la o judecătoare din Chișinău # Radio Chisinau
Judecătoarea Lilia Lupașco, judecătoare în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost depistată cu avere nejustificată în valoare totală de 739 203 lei.
13:00
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre „pachetul de prosperitate” și reconstrucția postbelică a țării, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
12:45
Peste 1,8 miliarde de lei pentru drumurile naționale în 2026: Guvernul a aprobat Programul Fondului rutier # Radio Chisinau
Guvernul a alocat 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale în anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier, aprobat de miniștri, vizează o rețea de 5.993 km de drumuri naționale.
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 26 februarie.
12:10
Mihai Popșoi, discurs la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU: „Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale trebuie să rămână la baza oricăror aranjamente internaționale” # Radio Chisinau
Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm pentru promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mesajul a fost transmis de Mihai Popșoi la cea de-a 61-a sesiune a Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU.
11:45
Curtea de Apel a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci în septembrie 2018, în care este învinuit fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari.
11:30
Cetățenii R. Moldova care muncesc în provincia Québec din Canada vor beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale în baza unui nou acord bilateral. Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Québecului în domeniul securității sociale.
11:15
Ministerul Justiției are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Dumitru Vleju. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.
11:05
Agenția Națională Transport Auto anunță controale în trafic la transportul de pasageri în toată țara # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va desfășura acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026.
10:45
Tarifele polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto ar putea fi stabilite liber, în funcție de condițiile pieței. În același timp, urmează să fie creat un sistem centralizat de evidență a polițelor RCA și daunelor, care va asigura o transparență mai mare și un control mai eficient al pieței. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei și prezentat pentru consultări publice.
10:20
Începând de azi, cetățenii români care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține # Radio Chisinau
Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de țări, inclusiv România și alte state membre ale UE, Statele Unite sau Canada, vor fi obligați să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic.
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 25 februarie 2026.
09:50
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja consumatorii de fluctuațiile neclare ale prețurilor.
09:35
Presa de la Chișinău rememorează 4 ani de război, cum a resimțit R. Moldova acești ani, dar și cum s-au poziționat politicienii moldoveni față de agresiunea rusă.
09:20
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), informează MOLDPRES.
09:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Ceață și precipitații slabe în unele regiuni # Radio Chisinau
Circulația se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece, pe întreaga rețea națională de drumuri. În unele regiuni se înregistrează ceață și precipitații slabe.
Acum 24 ore
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 25 februarie, un curs de 20 lei și 17 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 12 bani.
08:25
În centrul Chișinăului a fost organizat, ieri seară, un marș de solidaritate cu Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, informează MOLDPRES.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru miercuri, 25 februarie, cer predominant noros pe întreg teritoriul țării, precipitații slabe și maxime de până la +6 grade Celsius.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.