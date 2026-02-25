Peste 166 mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente și dispozitive medicale compensate

16:25

Parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii capătă o nouă dimensiune strategică, fiind orientat tot mai mult spre rezultate concrete pentru cetățeni. Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, anunță intensificarea dialogului bilateral, noi proiecte de infrastructură și vizite oficiale la nivel înalt, în timp ce experții subliniază că sprijinul american este esențial pentru securitatea și dezvoltarea economică a țării, inclusiv prin alocarea a 36,5 milioane de dolari pentru acest an, transmite Radio Chișinău.