LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 februarie 2026

Tarifele polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto ar putea fi stabilite liber, în funcție de condițiile pieței. În același timp, urmează să fie creat un sistem centralizat de evidență a polițelor RCA și daunelor, care va asigura o transparență mai mare și un control mai eficient al pieței. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei și prezentat pentru consultări publice.