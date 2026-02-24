Thorbjorn Jagland ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul premier norvegian e în spital
Fostul prim-ministru al Norvegiei Thorbjorn Jagland a fost spitalizat în urma unei presupuse tentative de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit informațiilor obținute de Faytuks Network, relatează Antena3 CNN. Fostul premier norvegian a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă” din cauza […] Articolul Thorbjorn Jagland ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul premier norvegian e în spital apare prima dată în ZIUA.md.
După proiectul privind securitatea judecătorilor, și procurorii cer protecție suplimentară și sancțiuni mai dure # Ziua
Consiliul Superior al Procurorilor a expediat autorităților un proiect de lege privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor. Inițiativa urmărește completarea cadrului legislativ existent prin includerea expresă a procurorilor în mecanismele de protecție, anterior fiind elaborat și aprobat în Parlament un document ce îi vizează doar pe magistrați. Documentul a fost trimis Comisiei juridice a legislativului și Ministerului […] Articolul După proiectul privind securitatea judecătorilor, și procurorii cer protecție suplimentară și sancțiuni mai dure apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Cinci tineri scandinavi au îmbrăcat haina Ortodoxiei, la Episcopia românească a Europei de Nord, cu sediul la Copenhaga # Ziua
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru cinci tineri convertiți la dreapta credință, în cadrul Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Copenhaga, Danemarca. Ierarhul a subliniat că prin acest gest „dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată”, exprimându-și bucuria de a-i primi pe cei cinci în sânul Bisericii Ortodoxe. Fiecare dintre […] Articolul FOTO | Cinci tineri scandinavi au îmbrăcat haina Ortodoxiei, la Episcopia românească a Europei de Nord, cu sediul la Copenhaga apare prima dată în ZIUA.md.
Bloomberg: Trump ar vrea să încheie războiul din Ucraina până la 4 iulie. Negocierile rămân însă blocate # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie până la 4 iulie 2026, când Statele Unite marchează 250 de ani de la declararea independenței, relatează Bloomberg, citând aliați occidentali. Potrivit sursei, oficiali europeni și NATO de rang înalt nu văd, însă, semne că Rusia și Ucraina ar fi dispuse să […] Articolul Bloomberg: Trump ar vrea să încheie războiul din Ucraina până la 4 iulie. Negocierile rămân însă blocate apare prima dată în ZIUA.md.
Spălătoriile auto vor fi supuse unor controale în această primăvară. Verificările, organizate de Ministerul Mediului # Ziua
Spălătoriile auto urmează să fie supuse controalelor din partea Ministerului Mediului. Verificările vor fi organizate în lunile martie, aprilie și mai. Autoritățile anunță că vor controla dacă spălătoriile dispun de echipamente necesare și dacă apa uzată nu poluează mediul. „Lansăm o acțiune națională de control. În perioada martie-mai vom verifica toate spălătoriile auto pentru a […] Articolul Spălătoriile auto vor fi supuse unor controale în această primăvară. Verificările, organizate de Ministerul Mediului apare prima dată în ZIUA.md.
Putin invocă informații operative despre tentative de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că există informații operative privind posibile încercări de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream” din Marea Neagră. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ședinței colegiului FSB. „Avem acum informații operative. Probabil că deja au apărut sau vor apărea astăzi în mass-media, nu am reușit să verific, […] Articolul Putin invocă informații operative despre tentative de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream” apare prima dată în ZIUA.md.
Proiectul reabilitării caldarâmului de pe str. 31 august din Chișinău este gata, iar în martie vor fi lansate licitațiile pentru lucrări # Ziua
Reabilitarea porțiunii cu pavaj vechi de pe strada 31 august din Chișinău este tot mai aproape. Proiectul tehnic este gata, iar la începutul lunii martie urmează să aibă loc achizițiile publice pentru realizarea lucrărilor. Despre acest lucru a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, care precizează că, din cauza neînțelegerilor cu Ministerul Culturii, specialiștii au lucrat […] Articolul Proiectul reabilitării caldarâmului de pe str. 31 august din Chișinău este gata, iar în martie vor fi lansate licitațiile pentru lucrări apare prima dată în ZIUA.md.
Kremlinul: Informațiile despre un posibil transfer de arme nucleare Ucrainei sunt „extrem de importante” # Ziua
Kremlinul a calificat drept „extrem de importante” datele serviciilor ruse de informații privind presupusele planuri ale Franței și Marii Britanii de a furniza Ucrainei arme nucleare, invocând riscuri pentru regimul global de neproliferare. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Desigur, aceste informații sunt extrem de importante. Ele sunt […] Articolul Kremlinul: Informațiile despre un posibil transfer de arme nucleare Ucrainei sunt „extrem de importante” apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit la Washington cu reprezentantul companiei care urmează să preia activele Lukoil # Ziua
Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, care se află într-o vizită oficială în Statele Unite, s-a întâlnit cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., care intenționează să preia Lukoil International GmbH (LIG). Compania gestionează active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari, la nivel global, potrivit unui comunicat remis presei. Junghietu […] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit la Washington cu reprezentantul companiei care urmează să preia activele Lukoil apare prima dată în ZIUA.md.
În ultimii ani, piața cărnii din Moldova traversează o perioadă de turbulență reală. Și nu mai este vorba doar despre știri din cronica agricolă, ci despre siguranța noastră de zi cu zi. • 2022: din cauza pestei porcine africane (PPA) au fost sacrificați aproximativ 30.000 de porci la una dintre cele mai mari ferme din […] Articolul Epidemii pe piața cărnii. De ce controlul începe la frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
Fondatorului Telegram, Pavel Durov, vizat de un dosar penal în Rusia pentru presupus sprijin terorist # Ziua
Autoritățile din Rusia investighează acțiunile fondatorului Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind presupusa „facilitare a activității teroriste” (articolul 205.1, partea 1.1 din Codul Penal al Federației Ruse), potrivit publicațiilor „Rossiiskaia Gazeta” și „Komsomolskaia Pravda”, care citează materiale ale FSB, transmite The Moscow Times. În articole se susține că, în condițiile războiului, Telegram […] Articolul Fondatorului Telegram, Pavel Durov, vizat de un dosar penal în Rusia pentru presupus sprijin terorist apare prima dată în ZIUA.md.
Garajul unei gospodării din orașul Cantemir a fost distrus de flăcări în urma suprasolicitării centralei de încălzire alimentată de combustibil solid. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au reușit să scoată din clădirea incendiată opt butelii de gaz, evitând astfel o explozie. De asemenea, salvatorii au reușit să evite răspândirea flăcărilor […] Articolul Un garaj, distrus de flăcări la Cantemir în urma suprasolicitării unei centrale de încălzire apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Plahotniuc nu este acuzat de „întreaga fraudă bancară”, susține procurorul de caz Alexandru Cernei # Ziua
Procurorul Alexandru Cernei a confirmat, în cadrul audierii din 23 februarie a lui Vlad Plahotniuc, că fostul lider al PDM nu este acuzat pe întreg dosarul privind frauda bancară, ci doar pe un anumit segment. Precizarea acuzatorului a fost făcută, potrivit unimedia.md, în timpul etapei de întrebări-răspunsuri de la audierile în cadrul cărora Plahotniuc a declarat că […] Articolul Vlad Plahotniuc nu este acuzat de „întreaga fraudă bancară”, susține procurorul de caz Alexandru Cernei apare prima dată în ZIUA.md.
Scandal diplomatic Franța – SUA. Parisul îi revocă accesul la Guvern ambasadorului Charles Kushner, cuscrul lui Donald Trump # Ziua
Franța i-a interzis ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, accesul direct la miniștrii guvernului, după ce diplomatul nu s-a prezentat la o întâlnire convocată de Ministerul de Externe pentru a explica poziția Washingtonului privind moartea unui activist ultranaționalist. Kushner, tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, fusese chemat la o întrevedere programată […] Articolul Scandal diplomatic Franța – SUA. Parisul îi revocă accesul la Guvern ambasadorului Charles Kushner, cuscrul lui Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat a fost prins la graniță cu șapte kilograme de aur. Valoarea contrabandei, aproape un milion de euro # Ziua
Un bărbat a fost prins în timp ce încerca să introducă în R. Moldova prin contrabandă șapte lingouri de aur de câte un kilogram fiecare, anunță Serviciul Vamal. Valoarea totală a mărfii de contrabandă a fost evaluată la aproape 19 milioane de lei. „Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu […] Articolul Un bărbat a fost prins la graniță cu șapte kilograme de aur. Valoarea contrabandei, aproape un milion de euro apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Igor Munteanu: Scandalul grațierii criminalilor arată unde putem ajunge când sistemul este un apendice al puterii politice # Ziua
Cazul privind tentativa organizării unor de asasinate la comandă pe teritoriul Ucrainei, sub coordonarea unui cetățean moldovean eliberat din pușcărie prin decret prezidențial, denotă o disfuncționalitate gravă a sistemului administrativ din Republica Moldova, care activează conform principiului loialității față de partidul aflat la putere. Opinia aparține fostului deputat Igor Munteanu, și a fost exprimată la […] Articolul VIDEO | Igor Munteanu: Scandalul grațierii criminalilor arată unde putem ajunge când sistemul este un apendice al puterii politice apare prima dată în ZIUA.md.
Reprezentanți ai Statelor Unite s-au întâlnit pe 23 februarie, la Geneva, cu o delegație rusă pentru a discuta un posibil tratat multilateral privind controlul armelor nucleare, relatează Reuters, citând un oficial al Departamentului de Stat. Potrivit aceleiași surse, pe 24 februarie Washingtonul urma să aibă consultări similare și cu reprezentanți ai Chinei, în cadrul aceluiași […] Articolul SUA au discutat la Geneva cu Rusia despre un nou tratat de control al armelor nucleare apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Zelenski, mesaj din buncăr la patru ani de război: „Patru ani de la planul lui Putin de a cuceri Kievul în trei zile” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis marți un amplu mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei ruse la scară largă, afirmând că Moscova nu și-a atins obiectivele și că ucrainenii au reușit să își apere statul. În discursul rostit din buncărul de pe strada Bankova, liderul de la Kiev a amintit […] Articolul VIDEO | Zelenski, mesaj din buncăr la patru ani de război: „Patru ani de la planul lui Putin de a cuceri Kievul în trei zile” apare prima dată în ZIUA.md.
Ministerul Culturii, pe post de filtru pentru artiștii străini. Organizatorii concertelor, obligați să informeze pe cine vor chema la evenimente # Ziua
Ministerul Culturii instituie un filtru pentru artiștii străini invitați la concertele și spectacolele din R. Moldova. Organizatorii evenimentelor, precum instituțiile culturale și impresarii, sunt obligați să informeze autoritățile atunci când intenționează să cheme vreun artist din străinătate. Ministerul Culturii dă de înțeles că decizia vine pentru a nu admite la evenimente persoane care susțin Rusia […] Articolul Ministerul Culturii, pe post de filtru pentru artiștii străini. Organizatorii concertelor, obligați să informeze pe cine vor chema la evenimente apare prima dată în ZIUA.md.
Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a acuzat Marea Britanie și Franța s-ar pregăti să transfere în secret Ucrainei arme nucleare. Într-un comunicat al biroului de presă al SVR se afirmă că Londra și Parisul ar încerca să mascheze presupusul transfer prezentând arma drept o dezvoltare proprie a Ucrainei. Serviciul rus susține că elitele britanice […] Articolul Rusia acuză Marea Britanie și Franța că ar pregăti transferul de arme nucleare Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Primăvara este sezonul începuturilor, al culorii și al gesturilor care aduc lumină în viața celor dragi. Dacă buchetele clasice impresionează prin frumusețea lor imediată, plantele și florile în ghiveci au un avantaj aparte: rezistă în timp și devin parte din decorul zilnic. Pentru cei care caută un cadou cu impact pe termen lung, alegerea unor […] Articolul Plante și flori în ghiveci de primăvară: cadoul care ține mai mult apare prima dată în ZIUA.md.
Cazul lui Nicolae Șepeli – principalul suspect într-un dosar privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina – ne împinge, inevitabil, dincolo de emoția faptelor și ne obligă să discutăm despre precedente, despre responsabilități instituționale și despre acele practici politice care, mai devreme sau mai târziu, se întorc ca un bumerang împotriva autorilor lor. […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Grațierea, recidiva și lecția ipocriziei politice apare prima dată în ZIUA.md.
Trei administratori ai unei fabrici de geamuri termopane sunt suspectați de evaziuni fiscale de 40 de milioane de lei comise în urma unor scheme ilegale puse la cale în perioada 2023-2025. Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat anunță că în cadrul schemelor se efectua livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor […] Articolul O fabrică de termopane, vizată într-un dosar de evaziune fiscală de 40 de milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Chișinău, în prima linie din primele zile ale războiului. În prezent, în Capitală se află peste 54 de mii de refugiați # Ziua
Acum patru ani, din prima zi a războiului început în Ucraina, Chișinăul a fost în prima linie pentru a oferi sprijin pentru refugiații din țara vecină. Printr-un mesaj, edilul Ion Ceban a reamintit că, în prima etapă, în Capitală au activat 45 de centre de plasament, care, zilnic, ofereau adăpost, hrană și asistență umanitară pentru […] Articolul Chișinău, în prima linie din primele zile ale războiului. În prezent, în Capitală se află peste 54 de mii de refugiați apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atac cu bombă în centrul Moscovei. Un polițist ucis și doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv # Ziua
Un polițist a fost ucis, iar alți doi au fost răniți în urma unei explozii produse în nordul Moscovei, în apropierea gării Saviolovo. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, dispozitivul exploziv a detonat lângă un automobil al poliției rutiere, care ar fi fost ținta atacului. Ministerul rus de Interne a anunțat că incidentul s-a produs în […] Articolul VIDEO | Atac cu bombă în centrul Moscovei. Un polițist ucis și doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv apare prima dată în ZIUA.md.
Demnitari de la Chișinău transmit mesaje de susținere pentru Ucraina și participă la Kiev la acțiuni de comemorare # Ziua
Autoritățile de la Chișinău transmit mesaje de susținere în contextul celor patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina. Un scurt mesaj video a fost publicat pe rețele de socializare de șefa statului, Maia Sandu, iar Parlamentul anunță că un grup de deputați participă la Kiev la evenimentele de comemorare. „De patru ani lungi, Ucraina […] Articolul Demnitari de la Chișinău transmit mesaje de susținere pentru Ucraina și participă la Kiev la acțiuni de comemorare apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează marți o vizită la Kiev, împreună cu președintele Consiliul European, Antonio Costa, cu prilejul marcării a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. În pofida câștigurilor teritoriale limitate și a pierderilor masive, Rusia continuă războiul care provoacă suferințe majore populației civile […] Articolul VIDEO | Ursula von der Leyen în vizită la Kiev, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Patru ani de la începutul războiului în Ucraina. Zelenski: „Ne aflăm la începutul sfârșitului” # Ziua
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina, când forțele ruse, în dimineața de 24 februarie 2022, au lansat o amplă operațiune împotriva statului vecin. La patru ani de la declanșarea conflictului, Volodimir Zelenski vine din nou cu un mesaj optimist și anunță populația că „ne aflăm la începutul sfârșitului” și că […] Articolul Patru ani de la începutul războiului în Ucraina. Zelenski: „Ne aflăm la începutul sfârșitului” apare prima dată în ZIUA.md.
Iranul ar putea pregăti atacuri asupra unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu,dacă va fi lovit de SUA # Ziua
Oficiali de securitate din Statele Unite și din alte țări occidentale avertizează că Iranul ar putea recurge la atacuri prin intermediul grupărilor proxy împotriva intereselor americane din Europa și Orientul Mijlociu, în cazul în care președintele Donald Trump va decide lansarea unor lovituri militare de amploare împotriva Teheranului, relatează The New York Times. Potrivit evaluărilor […] Articolul Iranul ar putea pregăti atacuri asupra unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu,dacă va fi lovit de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Politico: Islanda ar putea grăbi referendumul privind aderarea la UE. Votul ar putea avea loc chiar în august # Ziua
Islanda analizează posibilitatea organizării accelerate a unui referendum pentru reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar scrutinul ar putea avea loc chiar din luna august, potrivit unor surse familiarizate cu pregătirile, citate de Politico. Inițial, coaliția de guvernare de la Reykjavik a promis organizarea votului până în 2027, după ce negocierile de aderare au […] Articolul Politico: Islanda ar putea grăbi referendumul privind aderarea la UE. Votul ar putea avea loc chiar în august apare prima dată în ZIUA.md.
Kim Jong Un, reales secretar general al Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord. Phenianul laudă extinderea arsenalului nuclear # Ziua
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales în funcția supremă a Partidului Muncitorilor, iar delegații congresului i-au atribuit meritul pentru consolidarea arsenalului nuclear al țării și pentru întărirea poziției sale regionale, potrivit presei de stat, relatează AP. Decizia a fost anunțată în timpul congresului partidului, principalul eveniment politic al regimului, unde Kim este așteptat […] Articolul Kim Jong Un, reales secretar general al Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord. Phenianul laudă extinderea arsenalului nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
Moaștele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului într-o bazilică din Italia. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Ziua
Moaștele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse public în Italia, pentru prima dată din 1978, în bazilica San Francesco din orașul Assisi. Evenimentul a început pe 22 februarie și va dura până la 22 martie 2026. Potrivit The Guardian, sute de mii de pelerini sunt așteptați să viziteze relicvele sfântului, care a trăit în […] Articolul Moaștele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului într-o bazilică din Italia. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori apare prima dată în ZIUA.md.
Slovacia anunță oprirea livrărilor de urgență de energie electrică către Ucraina și amenință cu noi măsuri # Ziua
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că guvernul de la Bratislava a decis oprirea livrărilor de urgență de energie electrică către Ucraina, invocând ceea ce el a numit „acțiuni ostile” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și blocarea livrărilor de petrol către Slovacia. Fico a declarat că, înainte de adoptarea măsurii, a încercat să discute telefonic […] Articolul Slovacia anunță oprirea livrărilor de urgență de energie electrică către Ucraina și amenință cu noi măsuri apare prima dată în ZIUA.md.
Pierderi uriașe la Chișinău Arena. Are o gaură de peste 37 de milioane de lei, iar veniturile nu acoperă nici măcar salariile # Ziua
Complexul cultural-sportiv Chișinău Arena activează pe minus și nu-și poate acoperi nici cheltuielile de bază, cum ar fi salariile angajaților. Instituția înregistrează pierderi nete în mărime de 37,5 milioane de lei, în pofida unui capital social de aproape 966 de milioane de lei. Constatările se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, citat de Puls […] Articolul Pierderi uriașe la Chișinău Arena. Are o gaură de peste 37 de milioane de lei, iar veniturile nu acoperă nici măcar salariile apare prima dată în ZIUA.md.
CONTRASENS | Igor Munteanu: Grațierea infractorilor, scandalurile fără sfârșit și viitorul incert al R. Moldova # Ziua
Republica Moldova, în centrul unui nou mega scandal. Mai mulți cetățeni moldoveni au fost reținuți, fiind acuzați că ar fi pregătit un șir de atentate și asasinate pe teritoriul Ucrainei. Culmea e că liderul grupării fusese eliberat din închisoare anterior, în urma unui decret prezidențial de grațiere. Între timp, războiul din Ucraina continuă și pare […] Articolul CONTRASENS | Igor Munteanu: Grațierea infractorilor, scandalurile fără sfârșit și viitorul incert al R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
India își îndeamnă din nou cetățenii să părăsească Iranul „prin orice mijloace disponibile”, pe fondul tensiunilor în creștere din regiune # Ziua
Guvernul Indiei a emis un nou avertisment pentru cetățenii săi aflați în Iran, cerându-le să părăsească țara „prin orice mijloace disponibile”, pe fondul temerilor legate de o posibilă escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu, relatează The Times of India. Ambasada Indiei la Teheran a transmis luni o alertă urgentă adresată tuturor cetățenilor indieni din Iran, […] Articolul India își îndeamnă din nou cetățenii să părăsească Iranul „prin orice mijloace disponibile”, pe fondul tensiunilor în creștere din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
Ceremonia de închidere spectaculoasă a Jocurile Olimpice de Iarnă. Italia a predat ștafeta Franței # Ziua
Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă s-a desfășurat duminică seara la Verona, în Italia, marcând finalul unei ediții spectaculoase. Următoarele Jocuri de iarnă vor avea loc peste patru ani în Alpii francezi. Ultima zi a competiției a adus una dintre cele mai mari surprize. Echipa masculină de hochei a Statelor Unite a învins […] Articolul Ceremonia de închidere spectaculoasă a Jocurile Olimpice de Iarnă. Italia a predat ștafeta Franței apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, a demisionat după un mandat de patru ani. Funcționarul a depus cererea în 20 februarie. Pentru portalul bani.md, Gherțescu a declarat că pleacă din funcție din motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. Alexei Gherțescu a fost numit în funcție în februarie 2022. Este licențiat în drept și deține […] Articolul Șeful Consiliului Concurenței demisionează după un mandat de patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
Ion Ceban, săgeți către Președinție în scandalul grațierilor: „În acest stat există o verticală a puterii care nu a existat niciodată” # Ziua
Primarul Chișinăului Ion Ceban susține că vina în scandalul grațierilor o are președintele Maia Sandu, care, potrivit lui, deține toată puterea în stat, controlează și Parlamentul și Guvernul. Acesta a mai adăugat că astăzi, în R. Moldova, „există o verticală a puterii care nu a existat niciodată”. „Da, este foarte grav când președintele țării grațiază […] Articolul Ion Ceban, săgeți către Președinție în scandalul grațierilor: „În acest stat există o verticală a puterii care nu a existat niciodată” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Tânăra „jurnalistă” de 19 ani din Tiraspol, reținută în dosarul asasinatelor la comandă, spune că „n-a stat nicio oră în arest” # Ziua
Alina Bondarenko, tânăra de 19 ani din regiunea transnistreană, reținută în dosarul asasinatelor la comandă, care avea asupra sa o legitimație de corespondent al televiziunii publice de la Tiraspol, a postat un mesaj video în care afirmă că se află în libertate. Aceasta susține că nu are nicio legătură cu acuzațiile care i se aduc […] Articolul VIDEO | Tânăra „jurnalistă” de 19 ani din Tiraspol, reținută în dosarul asasinatelor la comandă, spune că „n-a stat nicio oră în arest” apare prima dată în ZIUA.md.
Plahotniuc susține că, deși procurorii îl acuză că este beneficiarul principal al miliardului, îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți: „Nu au nicio probă pertinentă” # Ziua
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc s-a prezentat luni, 23 februarie, în fața instanței de judecată, unde a făcut declarații în dosarul cunoscut drept „Furtul miliardului”. Plahotniuc a acuzat un șir de erori grave bancare, inexactități și calcule dubioase comise de procurori în dosarul în care este vizat. Potrivit lui, acuzatorii, „în multe situații ar fi […] Articolul Plahotniuc susține că, deși procurorii îl acuză că este beneficiarul principal al miliardului, îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți: „Nu au nicio probă pertinentă” apare prima dată în ZIUA.md.
Un ziar românesc din Cernăuți publică lista militarilor din regiune morți în războiul Rusia-Ucraina. „Sute de victime sunt români” # Ziua
Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, a publicat o lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front, în războiul declanșat de Federația Rusă. Redactorul șef al publicației, Vasile Bâcu, susține că „sute de victime ale războiului declanșat în urmă cu patru ani provin din comunitatea românească din Ucraina”, […] Articolul Un ziar românesc din Cernăuți publică lista militarilor din regiune morți în războiul Rusia-Ucraina. „Sute de victime sunt români” apare prima dată în ZIUA.md.
Haos pe aeroportul din Munchen din cauza ninsorilor. Sute de pasageri au petrecut noaptea în avioane # Ziua
Sute de pasageri au fost nevoiți să își petreacă noaptea la bordul unor aeronave parcate pe aeroportul din Munchen, după ce ninsorile puternice au provocat întârzieri și anulări de zboruri. Printre cele mai afectate curse s-a numărat un zbor al companiei Lufthansa, care trebuia să dureze doar o oră și 35 de minute pe ruta […] Articolul Haos pe aeroportul din Munchen din cauza ninsorilor. Sute de pasageri au petrecut noaptea în avioane apare prima dată în ZIUA.md.
Kallas: UE nu va putea conveni asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la reuniunea de la Bruxelles # Ziua
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu vor reuși să ajungă la un acord privind cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la reuniunea desfășurată la Bruxelles. „Am auzit declarații foarte ferme din partea Ungariei și, din păcate, nu văd cum ar putea reveni asupra poziției […] Articolul Kallas: UE nu va putea conveni asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la reuniunea de la Bruxelles apare prima dată în ZIUA.md.
Trei „curieri” care distribuiau droguri prin platforme online, ajunși pe mâna poliției. Un cetățean ucrainean, reținut într-un hotel # Ziua
Trei tineri, inclusiv un cetățean ucrainean, au fost arestați fiind suspectați de coordonarea unei scheme de distribuire a drogurilor prin intermediul platformelor online. Ofițerii antidrog ai Inspectoratului Național de Investigații au organizat mai multe percheziții. Descinderi au avut loc și într-un hotel din Chișinău, acolo unde era cazat ucraineanul, în vârstă de 21 de ani. […] Articolul Trei „curieri” care distribuiau droguri prin platforme online, ajunși pe mâna poliției. Un cetățean ucrainean, reținut într-un hotel apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina ar fi distrus rezervoarele-cheie ale conductei „Drujba” din Tatarstan, nodul prin care petrolul rusesc ajunge în Europa # Ziua
Forțele Armate ale Ucrainei ar fi atacat cu drone stația de pompare a petrolului „Kaleikino”, punct de pornire al oleoductului „Drujba”, situată în raionul Almetievsk din Republica Tatarstan (Rusia). Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 23 februarie, potrivit canalelor de monitorizare, transmite The Moscow Times. Informațiile privind incidentul din Tatarstan nu au fost confirmate […] Articolul Ucraina ar fi distrus rezervoarele-cheie ale conductei „Drujba” din Tatarstan, nodul prin care petrolul rusesc ajunge în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete # Ziua
Un tânăr de 21 de ani din statul Carolina de Nord a fost împușcat mortal duminică de agenți ai Serviciului Secret al SUA la complexul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump, din Palm Beach, Florida. Suspectul a fost identificat drept Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, originar din Carthage. Potrivit autorităților, familia îl […] Articolul Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cinci persoane, reținute în urma perchezițiilor CNA în dosarul delapidărilor fondurilor destinate proiectelor de infrastructură # Ziua
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți anunță despre reținerea a cinci persoane în dosarul delapidării de fonduri destinate prouectelor de infrastructură realizate în cadrul Programului „Satul European”. Cauza penală vizează activitatea administratorului și a unor ingineri din cadrul unui operator economic, ale cărui oferte au fost desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziții publice […] Articolul VIDEO | Cinci persoane, reținute în urma perchezițiilor CNA în dosarul delapidărilor fondurilor destinate proiectelor de infrastructură apare prima dată în ZIUA.md.
Rețea de escroci crypto, destructurată în Ucraina. Cetățeni ai UE, păgubiți cu peste 1,2 milioane de dolari # Ziua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Poliția Națională și cu sprijinul autorităților din Letonia și Lituania, a destructurat o amplă schemă de fraudă care viza cetățeni ai Uniunii Europene. În urma operațiunii desfășurate la Dnipro, a fost reținut liderul grupării criminale și alți 10 complici, suspectați că au înșelat investitori străini sub pretextul […] Articolul Rețea de escroci crypto, destructurată în Ucraina. Cetățeni ai UE, păgubiți cu peste 1,2 milioane de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
Un focar de pestă porcină a fost depistat în extravilanul orașului Sângera și a fost înlăturat de autorități. Potrivit Nord News, cazul a avut loc într-o gospodărie din particulară. Patru porci mari și mai mulți purcei mici au fost sacrificați, după confirmarea suspiciunii de boală. Primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, a declarat că Agenția Națională […] Articolul Focar de pestă porcină la Sângera. Mai multe animale au fost sacrificate apare prima dată în ZIUA.md.
