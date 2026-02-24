Thorbjorn Jagland ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul premier norvegian e în spital

13:10

Trei tineri, inclusiv un cetățean ucrainean, au fost arestați fiind suspectați de coordonarea unei scheme de distribuire a drogurilor prin intermediul platformelor online. Ofițerii antidrog ai Inspectoratului Național de Investigații au organizat mai multe percheziții. Descinderi au avut loc și într-un hotel din Chișinău, acolo unde era cazat ucraineanul, în vârstă de 21 de ani. […]