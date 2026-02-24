O fabrică de termopane, vizată într-un dosar de evaziune fiscală de 40 de milioane de lei

10:50

Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea Preafericitului Justinian Marina, cel de-al treilea Patriarhul al României. Este supranumit și „Al treilea ctitor al Bisericii Ortodoxe Române”, datorită eforturilor sale de a reconstrui instituția bisericească și de a o salva de la desființarea totală sub dictatura atee a regimului comunist. Născut la 22 februarie […] Articolul VIDEO | 125 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina, „al treilea ctitor al Bisericii Ortodoxe Române” apare prima dată în ZIUA.md.