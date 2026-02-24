SUA au discutat la Geneva cu Rusia despre un nou tratat de control al armelor nucleare

12:50

Acum 88 de ani, în februarie 1938, era instaurată prima dictatură a României moderne. Inițiatorul a fost regele Carol al II-lea, un personaj politic al interbelicului, pe cât de expansiv, inteligent și cu o pasiune pentru cultură, pe atât de controversat, aventurier, dur, profitor, cinic și cu un simț politic ce i-a permis să-și adune […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Românii, în fața primei dictaturi. Țara în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea apare prima dată în ZIUA.md.