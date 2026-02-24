Fondatorului Telegram, Pavel Durov, vizat de un dosar penal în Rusia pentru presupus sprijin terorist

08:50

Pentru creștinii ortodocși astăzi începe Postul Paștelui, cel mai strict dintre toate posturile, care va dura până în 11 aprilie și precede marele Praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos, sărbătorit în acest an în 12 aprilie. Considerat cel mai lung şi mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an, el se cere respectat […]