Scandal diplomatic Franța – SUA. Parisul îi revocă accesul la Guvern ambasadorului Charles Kushner, cuscrul lui Donald Trump

Complexul cultural-sportiv Chișinău Arena activează pe minus și nu-și poate acoperi nici cheltuielile de bază, cum ar fi salariile angajaților. Instituția înregistrează pierderi nete în mărime de 37,5 milioane de lei, în pofida unui capital social de aproape 966 de milioane de lei. Constatările se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, citat de Puls […] Articolul Pierderi uriașe la Chișinău Arena. Are o gaură de peste 37 de milioane de lei, iar veniturile nu acoperă nici măcar salariile apare prima dată în ZIUA.md.