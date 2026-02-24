Putin invocă informații operative despre tentative de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream”

10:30

Mexicul este zguduit de violențe după ce forțele speciale mexicane l-au ucis pe unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho". Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Mexic, care a precizat că operațiunea a fost sprijinită cu informații furnizate de autoritățile americane. […]