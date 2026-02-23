Corteva prezintă soluții pentru vița de vie 2026: control avansat al bolilor, dăunătorilor și susținerea potențialului de producție

09:20

Pomicultorii din regiunea Biała Rawska, Polonia, se confruntă cu îngrijorări serioase după ce geruri prelungite, cu temperaturi ce au depășit –20°C, au cuprins țara. Astfel de condiții extreme de iarnă nu au mai fost înregistrate în zonă de 12–14 ani, notează sadyogrody.pl. Livezarii raportează pierderi provocate de temperaturile scăzute, în special afectarea mugurilor de rod, […]