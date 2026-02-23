Șeful diplomației iraniene anunță o posibilă întrevedere cu delegația americană. „Cred că există încă șanse bune să ajungem la o soluție diplomatică”

08:00

Principalul partid ungar de opoziție, Tisza, condus de marele dușman politic al lui Viktor Orban, Peter Magyar, are un avans de zece procente în fața partidului de guvernământ, Fidesz, arată cel mai recent sondaj pentru alegerile parlamentare din țara vecină, care urmează să aibă loc pe data de 12 aprilie Viktor Orban se află în cea [...] Articolul Sondaje în Ungaria, cu două luni înainte de alegeri: Peter Magyar l-ar învinge pe Viktor Orban la diferență de zece procente apare prima dată în DISINFO.MD.