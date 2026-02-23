Secretarul britanic al Apărării își dorește să trimită trupe în Ucraina. „Acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat”
DISINFO.MD, 23 februarie 2026 05:30
Secretarul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a scris duminică, 22 februarie, în Sunday Telegraph, că dorește să trimită trupe britanice în Ucraina, considerând că acest gest ar semnala sfârșitul războiului cu Rusia. „Nu există o povară mai mare pentru niciun secretar al Apărării sau pentru orice guvern decât să trimiți forțele armate în operațiuni. Vreau [...]
Acum o oră
05:00
Financial Times: Iranul a încheiat un contract confidențial de armament cu Rusia, în valoare de 500 de milioane de euro # DISINFO.MD
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate. Potrivit Agerpres, un contract semnat în decembrie la Moscova prevede ca Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile „Verba" și 2.500 de rachete „9M336" pe o perioadă de trei [...]
Acum 2 ore
04:30
SUA ridică la 15% tarifele vamale, inclusiv pentru Moldova. Canada și Mexic – scutite de taxe # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american, transmite IPN. Într-o postare pe rețele de [...]
04:00
Viktor Orban o compară pe șefa diplomației europene cu Hitler și Napoleon și spune că Bruxelles-ul amenință libertatea maghiarilor # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, atacă strategia occidentală față de războiul din Ucraina, comparând politica UE privind conflictul cu eșecurile lui Napoleon și Hitler. „Astăzi războiul continuă pentru că liderii europeni vor să continue", a afirmat Orbán la un miting electoral în Békéscsaba, fără a menționa responsabilitatea rușilor care au declanșat războiul, scrie Index.hr. În discursul său, el a [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
AUDIO Directoare unui colegiu din Rusia îndeamnă studenții să se ducă pe front: Mergeți acum, pe contract, și veți primi diploma. Cine ne va apăra? # DISINFO.MD
Directoarea unui colegiu din Rusia a fost înregistrată cum își declară indignarea că tinerii nu vor să meargă în armată sau pe front. Încercând să îi convingă, femeia le spune că vor lua diploma, dacă vor lupta în baza unui contract militar. Femeia a fost identificată de jurnaliști drept Maria Kirsanova, directoare a colegiului de [...]
17:40
Cine ar fi jurnalista din Transnistria, reținută în dosarul omorurilor la comandă a ucrainenilor # DISINFO.MD
Corespondenta din Transnistria, reținută în dosarul omorurilor la comandă, ar fi Aliona Bondarenko, conform TVR Moldova. Tânăra are 19 ani și ar deține cetățenia Ucrainei. Reprezentanții pretinsei televiziuni de stat din Nistrenia au comunicat jurnaliștilor de la Chișinău că actualmente nu ar avea un asemenea angajat în redacție actualmente. SBU a publicat vineri imagini din timpul [...]
14:50
Imaginile lui Sandu și Snegur, folosite de escroci pentru a promova false „investiții”. Autoritățile avertizează: E fraudă # DISINFO.MD
Pe internet au fost răspândite informații înșelătoare despre pretinse scheme de investiții, care folosesc numele unor personalități din Moldova, inclusiv a președintei Maia Sandu, a fostului șef de stat Mircea Snegur și a premierului Alexandru Munteanu. Materialele promovează false oportunități de câștig prin platforme frauduloase. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează că este vorba [...]
14:10
O jurnalistă a televiziunii separatiste de la Tiraspol este implicată în omoruri la comandă în Ucraina # DISINFO.MD
O corespondentă din regiunea transnistreană este implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor și persoanelor publice din Ucraina – jurnaliști, activiști și personal militar, inclusiv luptători ai legiunii internaționale. Autoritățile din Moldova și Ucraina au destructurat activitatea criminală. Gruparea a fost formată de un fost pușcăriaș, recrutat de serviciile speciale în timp ce se [...]
12:30
Ambasadoare UE și cea a Bulgariei au închis ușa în nas omului lui Șor, rămas la conducerea Taracliei # DISINFO.MD
Marta Chemencedji (Caracaș) primarul interimar din Taraclia, asociată cu Ilan Șor, afirmă că nu a fost lăsată să intre la o ședință cu o delegația din Bulgaria și ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piorko. Pe 19 februarie, șefa Delegației Uniunii Europene, împreună cu ambasadoarea bulgară Maya Dobreva, au vizitat filiala locală a Universității „Angel [...]
08:30
Bijutierul rus Aleksandr Doțenko, condamnat pentru distribuirea unor mesaje anti-război în magazine din Sankt Petersburg, a murit după ce a suferit un infarct în colonie. Informația a fost confirmată pentru RBC de avocatul său, Serghei Podolski. Potrivit apărătorului, pe 12 februarie, Doțenko, în vârstă de 65 de ani, a fost internat cu infarct la Spitalul [...]
08:20
Naționalizare oprită în instanță: un nou caz în care un miliardar rus își salvează activele # DISINFO.MD
Tribunalul de Arbitraj din Ținutul Krasnodar a adoptat o decizie considerată fără precedent și a suspendat examinarea dosarului privind naționalizarea „Novoroscement" — cel mai mare producător de ciment din Rusia, care deține două fabrici în Novorossiisk. Potrivit RBC, cererea de retragere a acțiunii a fost depusă chiar de Procuratura Generală, instituția care inițiase anterior confiscarea [...]
08:00
Președintele Vladimir Putin a declarat că angajatorii trebuie să joace „un rol esențial în agenda demografică" și să încurajeze personalul să „construiască familii numeroase". Afirmația a fost făcută în cadrul ședinței Consiliului de supraveghere al Agenția pentru Inițiative Strategice (ASI). În acest context, Putin a amintit că numărul copiilor sub șase ani ai angajaților va [...]
07:20
Dintre cele aproximativ 170.000 de canale existente în aplicația națională de mesagerie Max, circa 70% — adică 118.200 — au fost create de structuri de stat, a constatat publicația „Agenstvo". Majoritatea, 116.600 de pagini, folosesc în denumire sufixul _gos, atribuit instituțiilor publice prin intermediul „Platformei pentru parteneri", potrivit instrucțiunilor Ministerului rus al Dezvoltării Digitale. Cel [...]
06:20
Președintele Vladimir Putin ar crea „condiții informaționale" pentru reluarea mobilizării parțiale forțate a rezerviștilor, în vederea completării pierderilor armatei ruse în Ucraina, susțin experții Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit acestora, pregătirea unei noi „mobilizări parțiale" ar fi indicată de legile adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului rus al Apărării să utilizeze un [...]
06:00
Statele Unite au criticat din nou politica energetică a ţărilor europene și ai amenință că vor părăsi IEA, dacă agenția nu își schimbă poziţia # DISINFO.MD
Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, a reiterat joi, 19 februarie, amenințarea că țara sa va abandona Agenția Internațională a Energiei (IEA) dacă aceasta nu își schimbă poziția care, consideră el, este favorabilă energiilor curate. „Dacă IEA nu este capabilă să revină la misiunea sa inițială, noi vom deveni foști membri ai IEA, [...]
05:30
Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale organizate la Washington. Inițiativa are ca obiectiv imediat sprijinirea reconstrucției Fâșiei Gaza, însă liderul de la Casa Albă a subliniat că noul organism va avea o misiune mai amplă, legată de [...]
05:20
Preşedintele Consiliului European anunță că UE vrea să înceapă cât de curând negocierile de aderare cu Ucraina # DISINFO.MD
Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a afirmat joi, 19 februarie, că Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP. „Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil şi să progresăm în procesul de extindere", a declarat Costa în [...]
04:30
Rusia vrea să preia uraniu îmbogăţit din Iran, după îngrijorările SUA privind înarmarea nucleară a Teheranului # DISINFO.MD
Rusia este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran, dacă se ajunge la un acord în acest sens, a reconfirmat joi directorul general al companiei nucleare de stat Rosatom, Aleksei Lihacev. Ministerul de externe de la Moscova afirmase miercuri că propunerea ca Iranul să îşi trimită uraniul peste graniţe a fost discutată ca modalitate de [...]
04:20
Polonia a depăşit pragul de un milion de oameni care deţin legal arme de foc. Civilii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia # DISINFO.MD
Numărul armelor de foc deținute legal în Polonia a depășit pentru prima dată pragul de un milion, conform datelor prezentate de poliția poloneză şi preluate de Euronews.com, după ce autorităţile din această ţară au emis un număr record de 50.700 de permise de port-arme în 2025. Civilii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia, [...]
04:00
Rusia pregătește drone maritime pentru utilizare pe scară largă. Care sunt riscurile pentru Ucraina și statele NATO # DISINFO.MD
Rusia intenționează să extindă semnificativ utilizarea dronelor maritime, avertizează Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR). Potrivit oficialilor ucraineni, Moscova dezvoltă propriile modele, unele inspirate din tehnologiile utilizate deja de Ucraina. Atacuri asupra porturilor ucrainene În ultimele luni, forțele ruse au intensificat loviturile asupra infrastructurii portuare ucrainene și asupra navelor care se [...]
19 februarie 2026
18:50
Negocierile privind pacea în Ucraina: UE cere retragerea Rusiei din Transnistria, Belarus, Georgia și Armenia # DISINFO.MD
Uniunea Europeană intenționează să ceară retragerea trupelor rusești din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul negocierilor pentru un acord de pace în Ucraina. Prevederea apare într-un document transmis reprezentanților statelor membre de Kaja Kallas. Documentul se numește „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent", conform [...]
18:50
Krasnoselski și-a arat ordinul de la Patriarhul Kiril, pentru „recunoașterea realizărilor” și „bucuria de a sluji” # DISINFO.MD
Vadim Krasnoselski se laudă că fost decorat de patriarhul rus Kiril. Șeful bisericii de la Moscova l-a distins cu ordinul cneazului Daniel al Moscovei. Liderul regiunii autoproclamate din Republica Moldova a transmis că prin acest gest i-au fost recunoscute „meritele modeste", scrie Realitatea. Oficialul din regiunea transnistreană i-a mulțumit patriarhului Kiril pentru distincție. „Cu deosebită [...]
08:00
Noi atribuții pentru forțele de ordine din Rusia: avertismente pentru „denaturarea istoriei” # DISINFO.MD
Forțele de ordine din Rusia ar putea primi sarcina de a desfășura „măsuri preventive" în rândul populației pentru contravenții precum „evitarea obligației de a apăra țara" și „denaturarea adevărului istoric". Proiectul de lege a fost adoptat miercuri în primă lectură de Duma de Stat, relatează Interfax. Documentul prevede completarea legii federale 182-FZ cu noi temeiuri [...]
07:30
Pe numele fostului guvernator popular al autoproclamatei „Republici Populare Donețk" și unul dintre fondatorii acesteia, Pavel Gubarev, a fost întocmit un proces-verbal pentru „discreditarea armatei ruse". Cauza administrativă, în baza articolului 20.3.3 din Codul contravențional al Federației Ruse, a fost înregistrată la Tribunalul raional Taganski din Moscova la 18 februarie, potrivit registrului instanțelor din capitală. [...]
07:00
Campania autorităților ruse de „legalizare" a importurilor pentru a crește veniturile la buget a afectat livrările de mărfuri în Rusia. Importatorii independenți semnalează probleme la introducerea în țară a hainelor, încălțămintei și gadgeturilor unor branduri cunoscute. Autoritățile de reglementare retrag pe scară largă certificatele și declarațiile de conformitate pentru produsele aduse prin import paralel, adică [...]
06:30
Uniunea Europeană alocă 28 de miliarde de euro pentru regiunile de la frontiera estică afectate de războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Comisia Europeană a lansat o nouă strategie destinată sprijinirii regiunilor estice ale Uniunii Europene afectate de consecințele războiului din Ucraina, mobilizând miliarde de euro pentru a contracara declinul economic și demografic, scrie Euronews. Inițiativa vizează nouă state membre care au granițe cu Rusia, Ucraina sau Belarus – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și [...]
06:00
Un pilot de dronă ucrainean a descoperit un depozit rusesc ascuns, plin cu cai și mașini vechi: „Nu ne așteptam să vedem asta” # DISINFO.MD
Un pilot ucrainean de drone a povestit pentru Business Insider cum a descoperit un „arsenal" rusesc format din cai și mașini Lada. Se aștepta ca în depozotul găsit să fie vehicule blindate, da descoperirea l-a surprins. Imaginile filmate au ajuns virale, în condițiile în care rușii au fost observați tot mai des folosind mijloace de transport neconvenționale, [...]
05:30
Ce pedeapsă a primit un IT-ist din Kiev după ce a ajutat Rusia să lovească rețeaua electrică a orașului său # DISINFO.MD
Un bărbat din Kiev a primit pedeapsa maximă după ce a colaborat voluntar cu Rusia în atacurile asupra infrastructurii energetice care alimentează capitala Ucrainei. Un tribunal din Ucraina a condamnat la închisoare pe viață, cu confiscarea averii, un IT-ist în vârstă de 32 de ani din Kiev pentru trădare de stat, comisă sub legea marțială. [...] Articolul Ce pedeapsă a primit un IT-ist din Kiev după ce a ajutat Rusia să lovească rețeaua electrică a orașului său apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Petrol ieftin din Rusia: nu Ungaria beneficiază, ci o companie apropiată de Viktor Orban, arată un raport al CSD # DISINFO.MD
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, în pofida existenței unor rute alternative de aprovizionare, potrivit unei analize realizate de Center for the Study of Democracy (CSD). Raportul susține că economiile obținute prin achiziționarea țițeiului rusesc la preț redus nu se reflectă în prețurile plătite de consumatori, ci se transformă în profit pentru cea mai mare [...] Articolul Petrol ieftin din Rusia: nu Ungaria beneficiază, ci o companie apropiată de Viktor Orban, arată un raport al CSD apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Valeri Zalujnîi rupe tăcerea: Fostul șef al armatei ucrainene vorbește despre un raid controversat al serviciilor secrete la biroul său # DISINFO.MD
De la demiterea sa din fruntea armatei Ucrainei, în 2024, și numirea ca ambasador la Londra, Valerii Zalujnîi este văzut pe scară largă drept principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski. În vârstă de 52 de ani, Zalujîi evită să vorbească despre eventuale ambiții politice, spunând că nu dorește să submineze unitatea națională într-un moment [...] Articolul Valeri Zalujnîi rupe tăcerea: Fostul șef al armatei ucrainene vorbește despre un raid controversat al serviciilor secrete la biroul său apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
România solicită o extindere a posturii defensive a NATO în zona Mării Negre, avertizând că intensificarea activităților militare ale Rusiei necesită o prezență aliată mai puternică și mai concentrată în regiune, relatează Politico. Vorbind în marja Conferinței de Securitate de la München, ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a cerut desfășurarea suplimentară de sisteme anti-dronă, [...] Articolul România solicită o misiune NATO în zona Mării Negre. Care este motivul apare prima dată în DISINFO.MD.
18 februarie 2026
22:10
Vloggeri români care au călătorit în Rusia și au lăudat țara luni la rândul în video, persecutați de FSB. Sunt indezirabili pentru 50 de ani # DISINFO.MD
Cristi și Denis, doi vlogheri români care au călătorit prin Rusia și au lăudat țara în mai multe videouri, spun că au ajuns pe mâna FSB. Cuplul a fost declarat de autoritățile Kremlinului indezirabil pentru 50 de ani. Aceasta a fost a doua vizită a vlogherilor în Rusia. Cei doi au realizat mai multe clipuri [...] Articolul Vloggeri români care au călătorit în Rusia și au lăudat țara luni la rândul în video, persecutați de FSB. Sunt indezirabili pentru 50 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
16:20
Telegramul va fi limitat în Rusia, dar nu și în zona „operațiunii militare speciale”. Se propun și interdicții pentru extragerea numerarului # DISINFO.MD
Telegramul este tot mai limitat în Rusia și ar putea fi interzis integral, însă interdicțiile nu vor viza și zona așa-numitei „operațiuni militare speciale”. Este vorba despre teritoriile ocupate din Ucraina. Conform Meduza, declarația a fost făcută de ministrul comunicațiilor, Maksut Șadaev. Funcționarul de la Kremlin a spus că speră ca militarii să poată trece [...] Articolul Telegramul va fi limitat în Rusia, dar nu și în zona „operațiunii militare speciale”. Se propun și interdicții pentru extragerea numerarului apare prima dată în DISINFO.MD.
14:50
Preoții plimbați de Șor la pelerinaje în Rusia, în prima linie a violențelor de la Dereneu. Majoritatea „enoriașilor” – protestatari nu erau din sat # DISINFO.MD
Preoții care au fost plimbați de fugarul Ilan Șor la pelerinaje în Rusia s-au aflat în prima linie a violențelor de la Dereneu, conform unei investigații publicate de anticorupție.md. Majoritatea „enoriașilor” care au asistat la slujbele cu iz de propagandă și au venit să „apere” biserica, la fel, nu erau din sat. Jurnaliștii au mers [...] Articolul Preoții plimbați de Șor la pelerinaje în Rusia, în prima linie a violențelor de la Dereneu. Majoritatea „enoriașilor” – protestatari nu erau din sat apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Președintele Aleksandr Lukașenko și-a exprimat dezamăgirea față de economia de piață, susținând că instrumentele economice pot fi folosite pentru a atinge obiective similare unui „război clasic”. „Prin instrumente economice se obțin obiectivele unui război clasic: să ți se ia resursele, să fie provocate proteste sociale, să fii forțat să trăiești după alte reguli, nu după [...] Articolul „Dumnezeu ne-a ferit”: Lukașenko mulțumește pentru lipsa economiei de piață în Belarus apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Avertisment pentru NATO: apărarea antiaeriană a Rusiei este mai periculoasă decât înainte de invazia din Ucraina # DISINFO.MD
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu doar că a testat capacitățile militare ale Kremlinului, dar le-a și rafinat. Iar una dintre cele mai serioase probleme pentru NATO, în eventualitatea unui conflict direct în Europa, ar putea fi tocmai scutul antiaerian al Moscovei. Un nou raport semnat de Justin Bronk, expert în putere aeriană la [...] Articolul Avertisment pentru NATO: apărarea antiaeriană a Rusiei este mai periculoasă decât înainte de invazia din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Deficitul cumulat al tuturor bugetelor din sistemul bugetar al Rusiei a atins în 2025 un nivel record istoric — 8,291 trilioane de ruble (aproximativ 91,2 miliarde de euro), potrivit datelor Ministerului Finanțelor publicate în sistemul „Buget Electronic”. Comparativ cu anul precedent, „gaura” bugetului consolidat — care include bugetul federal, bugetele regionale și fondurile extrabugetare (Fondul [...] Articolul „Gaură” istorică în bugetul Rusiei: cheltuielile cresc mai rapid decât veniturile apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Delegația ucraineană la negocierile de la Geneva ar fi divizată în două tabere din cauza divergențelor privind momentul încheierii unui eventual acord de pace, relatează The Economist, citând surse apropiate discuțiilor. Potrivit publicației, o parte a negociatorilor, al cărei lider informal ar fi șeful serviciilor militare de informații ale Ucrainei, Kirilo Budanov, susține încheierea rapidă [...] Articolul The Economist: delegația ucraineană, divizată la negocierile de la Geneva apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Directorul general al celui mai mare concern german din industria de apărare, Rheinmetall, Armin Papperger, consideră că războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026, deoarece, în opinia sa, Rusia nu este interesată de oprirea luptelor. În acest context, Papperger a subliniat necesitatea continuării sprijinului pentru Kiev și a anunțat că întreprinderea sa este [...] Articolul Șeful Rheinmetall: războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Liderul „sindicatului oligarhilor” spune că mediul de afaceri nu crede în promisiunea lui Putin de a nu crește taxele # DISINFO.MD
Mediul de afaceri din Rusia nu crede că majorarea poverii fiscale este temporară și se așteaptă la o înăsprire suplimentară a condițiilor fiscale în următorii cinci ani. Informația a fost relatată de Reuters, care îl citează pe Aleksandr Șohin, președintele Uniunea Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia — cea mai mare organizație de business din țară, [...] Articolul Liderul „sindicatului oligarhilor” spune că mediul de afaceri nu crede în promisiunea lui Putin de a nu crește taxele apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
După Anul Nou, costul serviciilor de incinerare în Rusia a crescut brusc, prețul mediu majorându-se cu aproximativ 20.000 de ruble (circa 220 de euro), scrie publicația Baza. Reprezentanții marilor crematorii au explicat că principala cauză este majorarea tarifelor la utilități. Astfel, energia electrică pentru persoane juridice s-a scumpit cu 8–12%, iar gazul pentru necesități comunale [...] Articolul Serviciile funerare, tot mai scumpe în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Poate că niciodată până acum susținătorii lui Vladimir Putin nu și-au exprimat o asemenea nemulțumire față de acțiunile sale. De la unul dintre principalii propagandiști, Vladimir Soloviov, până la deputați ai Dumei de Stat și bloggeri pro-război de pe frontul ucrainean, mai multe voci loiale Kremlinului au criticat autoritățile pentru blocarea sau încetinirea aplicației Telegram. [...] Articolul Ruptură în cercurile loiale Kremlinului pe fondul limitării Telegram apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei # DISINFO.MD
Patru rachete balistice rusești de tip Iskander-M nu au fost interceptate în timpul atacului combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie, a confirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat. Potrivit acestuia, sistemele de apărare antiaeriană nu s-au aflat „în locul potrivit, la momentul potrivit” pentru a putea angaja [...] Articolul De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # DISINFO.MD
Franța a eliberat marți petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi, relatează AFP. Vasul este reținut de la sfârșitul lunii ianuarie în Golful Fos, în sudul Franței, după ce a fost [...] Articolul Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
VIDEO Războiul viitorului, filmat în timp real: un robot ucrainean deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului # DISINFO.MD
Un nou episod al războiului din Ucraina arată cât de rapid se transformă câmpul de luptă într-un laborator al tehnologiei militare. Imagini apărute pe platforma X surprind un vehicul terestru fără pilot al armatei ucrainene angajat într-un schimb direct de focuri cu un soldat rus, într-o confruntare nocturnă filmată integral de camerele de luptă. Ucraina [...] Articolul VIDEO Războiul viitorului, filmat în timp real: un robot ucrainean deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului apare prima dată în DISINFO.MD.
17 februarie 2026
13:10
Pretinsul ambasador osetin, trimis la Tiraspol, a primit interdicție de intrare în Moldova pentru 5 ani # DISINFO.MD
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu i s-a autorizat accesul pe teritoriul Republicii Moldova. Pretinsul oficial din regiunea autoproclamată a Georgiei a primit interdicție de intrare pentru 5 ani.. Poliția de Frontieră a precizat pentru IPN că, urmare a verificărilor, Iancovskii a fost declarat persoană indezirabilă, în conformitate cu [...] Articolul Pretinsul ambasador osetin, trimis la Tiraspol, a primit interdicție de intrare în Moldova pentru 5 ani apare prima dată în DISINFO.MD.
12:30
Fostul șef al FSB amenință Occidentul: Rusia și-ar putea desfășura trupele militare maritime, ca să nu-i fie confiscate navele fantomă # DISINFO.MD
Rusia şi-ar putea desfăşura forţele militar-maritime, ca să nu fie sechestrate navele din flota fantomă de către statele europene, avertizează fostul șef al FSB, Nikolai Patrușev. Apropiatul lui Vladimir Putin susține totodată că Moscova, la rândul său, ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navigației corăbiilor europene. „Credem că cea mai bună garanţie a siguranţei [...] Articolul Fostul șef al FSB amenință Occidentul: Rusia și-ar putea desfășura trupele militare maritime, ca să nu-i fie confiscate navele fantomă apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Sondaje în Ungaria, cu două luni înainte de alegeri: Peter Magyar l-ar învinge pe Viktor Orban la diferență de zece procente # DISINFO.MD
Principalul partid ungar de opoziție, Tisza, condus de marele dușman politic al lui Viktor Orban, Peter Magyar, are un avans de zece procente în fața partidului de guvernământ, Fidesz, arată cel mai recent sondaj pentru alegerile parlamentare din țara vecină, care urmează să aibă loc pe data de 12 aprilie Viktor Orban se află în cea [...] Articolul Sondaje în Ungaria, cu două luni înainte de alegeri: Peter Magyar l-ar învinge pe Viktor Orban la diferență de zece procente apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Kremlinul va respinge orice rezultat electoral în Ucraina care nu îi este favorabil, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului # DISINFO.MD
Kremlinul își intensifică eforturile de a influența viitorul politic al Ucrainei, promovând teza „ilegitimității” actualei conduceri de la Kiev și folosind tema alegerilor ca instrument de presiune. Potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Moscova transmite deja că nu va recunoaște rezultatele unui scrutin care nu ar conduce la formarea unui guvern [...] Articolul Kremlinul va respinge orice rezultat electoral în Ucraina care nu îi este favorabil, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi # DISINFO.MD
Armata Statelor Unite avertizează că volumul uriaș de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, motiv pentru care dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială a devenit esențială. Concluzia vine după exercițiul „Dynamic Front”, desfășurat recent în Europa alături de aliați NATO, potrivit Business Insider. Colonelul Jeff Pickler, comandantul celei de-a [...] Articolul AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi apare prima dată în DISINFO.MD.
