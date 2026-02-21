Tradiția stativelor, readusă la viață de meșterițele din Criuleni

16:40

Amenințarea sau violența exercitată asupra judecătorilor ar putea fi sancționată mai dur conform unui proiect de lege care urmează să fie examinat joi în cadrul ședinței Parlamentului, potrivit bizlaw.md. Solicitarea vine după ce, în ultima perioadă, mai mulţi judecători au fost agresaţi la locul de muncă. Ultimul caz a avut loc recent, când o femeie a intrat în timpul unei şedinţe de la Judecătoria Centru din Chişinău şi a lovit un magistrat cu un obiect dur în cap.