Arest după gratii pentru trei suspecți în dosarul omorurilor din Ucraina

14:40

Drumurile naţionale din Republica Moldova sunt la această oră practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În schimb, peste o mie de consumatori din sudul Republicii Moldove rămân și la această oră fără energie electrică, din cauză ninsorii. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în aproape 100 de situaţii de urgenţă. De astăzi şi majoritatea elevilor au revenit la şcoală, însă 64 de instituţii din raioanele Călăraşi, Cantemir şi Cimişlia functionează în regim online.