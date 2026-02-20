Un nou membru al grupării, reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina
TVR Moldova, 20 februarie 2026 19:30
Ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță reținerea, la Chișinău, a unui alt membru al grupului criminal organizat. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, suspectat că ar fi fost implicat în pregătirea lichidării fizice a unor persoane publice din Ucraina.
Acum 15 minute
19:40
Condiții mai bune pentru copii de la o grădiniță din Ceadîr-Lunga, grație suportului UE # TVR Moldova
Aproape 300 de copiii de la grădiniţa Andrieş, din Ceadîr-Lunga, se bucură de condiţii mai bune datorită unui proiect finanţat de către Uniunea Europeană. La gradinită s-au făcut ample lucrări de reparaţie, iar educatorii şi cei mici vin cu drag în clădirea renovată și dotată modern.
Acum 30 minute

19:30
19:30
Un nou membru al grupării, reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina # TVR Moldova
Ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță reținerea, la Chișinău, a unui alt membru al grupului criminal organizat. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, suspectat că ar fi fost implicat în pregătirea lichidării fizice a unor persoane publice din Ucraina.
Acum o oră
19:10
Nemulțumiri după razii antidrog într-un local din Chişinău: Tinerii denunță abuzurile polițiștilor # TVR Moldova
Mai mulţi tineri au prostestat în faţa Ministerului Afacerilor Interne, după ce, săptămâna trecută, polițiștii au descins într-un local din Chişinău în urma unor informaţii că acolo s-ar consuma substanțe interzise. Organizatorii au venit cu boxe şi pancarte şi s-au arătat nemulţumiţi de felul în care au acţionat mascaţii. În replică, responsabilii de la Ministerul Afacerilor Interne spun că poliţiştii au acţionat conform legii.
Acum 2 ore
18:40
În Chișinău, maidanezii continuă să facă victime: Zeci de persoane atacate doar în sectorul Botanica # TVR Moldova
Sute de oameni sunt atacaţi anual de câinii fără stăpân. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la începutul anului au avut de suferit peste 860 de persoane. Doar în sectorul Botanica din Chişinău au fost înregistrate mai bine de 80 cazuri. Autorităţile municipale spun că întreprind măsurile necesare pentru a aduna maidanezii de pe străzi, iar anual sterilizează şi vaccinează în jur de două mii de căţei.
18:10
Nicolae Şepeli, organizatorul rețelei de asasini a persoanelor publice din Ucraina, individ recrutat de forțele speciale rusești, îşi va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv în penitenciar. Acolo va sta şi concubina acestuia, dar şi un al membru al grupării infracționale. Potrivit autorităților, în privinţa celui de-al patrulea suspect reținut la Chișinău acesta va fi cercetat în stare de de libertate.
Acum 4 ore
16:50
„Nevinovat”. Primele declarații ale suspectului principal în cazul omorurilor planificate în Ucraina # TVR Moldova
Denis Grecu, avocatul lui Nicolae Șepeli, suspectul principal în organizarea asasinatelor în Ucraina, și concubina acestuia au fost reținuți în investigațiilor și aduși în fața magistraților. Avocatul lui Șepeli a spus că clientul său va contesta în instanță decizia șefei statului privind retragerea grațierii și pledează nevinovat și nu ar fi pus la cale planul.
16:10
Somnul bebelușilor în primele luni: ce recomandă specialiștii și ce mituri trebuie evitate # TVR Moldova
Ce factori influențează somnul picilor și cum îi putem ajuta să adoarmă mai ușor ne spune consultantul educațional în somnul copiilor, Ana Luncașu, în cadrul emisiunii „Tele Matinal”, la TVR Moldova.
Acum 6 ore
15:50
/VIDEO/ Primele persoane reținute pentru organizarea omorurilor în Ucraina, în fața magistraților # TVR Moldova
Primii doi suspecți reținuți pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina au fost aduși în fața magistraților. Procurorii solicită arest preventit. În total, au fost arestate în Moldova patru persoane, inclusiv recrutorul Nicolae Șepeli.
15:40
Mașinile și casele fostului șef al Spitalului Clinic Bălți, judecat pentru corupere pasivă? # TVR Moldova
Fostul director al Spitalului Clinic din municipiul Bălți a ajuns pe banca acuzaților. Conform informațiilor publicate pe portalul național al instanțelor de judecată, Gheorghe Brînza este învinuit de corupere pasivă. Cauza penală a fost transmisă în instanță și repartizată spre examinare Judecătoriei Bălți la data de 13 februarie.
15:30
Linia Vulcănești-Chișinău: Vor fi sancționate companiile care tergiversează proiectul? # TVR Moldova
Autoritățile vor examina posibilitatea să aplice sancțiuni pentru companiile responsabile de tergiversarea lucrărilor la stațiile Vulcanești și Chișinău în cazul în care acestea nu vor termina lucrările în termenul prevăzut de contract, a spus premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8. Șeful Cabinetului de Miniștri a admis posibilitatea că linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională din mai 2026. Inițial, ministrul Energei, Dorin Junghietu, a anunțat că linia va fi pusă în funcțiune în martie.
15:10
După eșecul de la Curtea de Apel, dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție # TVR Moldova
Avocatul lui Alexandr Nesterovschi, Anatolie Pitel, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Centru, care a menținut condamnarea fostului deputat la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și pregătirea finanțării partidelor politice, din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari.
14:40
Scandalul Epstein declanşează o anchetă cu implicaţii fără precedent în timpurile moderne, în Marea Britanie. Arestat într-o anchetă privind distribuirea de materiale confidenţiale către infractorul sexual din Statele Unite, fratele Regelui Charles, fostul prinţ Andrew, a fost eliberat aseară.
14:40
Una dintre cele șapte persoane reținute pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina este Alina Bondarenko, originară din regiunea transnistreană. În timpul reținerii, angagații Serviciului de Securitate din Ucraina au găsit asupra ei o legitimație de „corespondent” al Instituției de Stat Televiziunea Republicii Moldovenești Pridnestroviene”.
14:10
Zeci de șoferi din Chişinău au fost sancționați în această dimineață, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timp ce se aflau la volan. Operaţiunea face parte dintr-o amplă campanie națională desfășurată pe parcursul lunii februarie. De la începutul anului, în R. Moldova s-au produs 14 accidente rutiere, soldate cu doi morţi şi 11 răniţi, iar cauza este utilizarea dispozitivelor electronice la volan.
Acum 8 ore
13:10
Alertă de fraudă: Platforme false de „investiții” folosesc imaginea unor oficiali și a presei # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi campanii de escrocherii online care utilizează materiale publicitare înșelătoare, distribuite pe rețelele de socializare și pe diverse site-uri.
12:50
Liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost decorat de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, cu Ordinul „Cneazului Daniel al Moscovei”, gradul II, „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor biserică – stat”. Despre acest lucru a anunțat însuși Vadim Krasnoselski pe canalul său de Telegram.
12:40
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că salariile angajaților din sectorul bugetar vor crește începând cu luna septembrie, odată cu adoptarea noii legi a salarizării. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii "Cutia neagră" de la TV8.
12:10
În urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe teritoriul țării, inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au prevenit comercializarea unei cantități considerabile de produse de cofetărie neconforme.
12:00
SBU: Ucigașii persoanelor publice din Ucraina urmau să fie plătiți cu 100.000 de dolari pentru crimă # TVR Moldova
Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU) anunță că a dejucat o nouă tentativă de a comite o serie de crime la comandă în Ucraina. Potrivit SBU, datorită unei operațiuni speciale de amploare, „Enigma 2.0”, a fost neutralizat pe teritoriul ambelor țări un grup operațional de luptă rusesc, care se pregătea să elimine figuri proeminente din Ucraina. Șapte cetățeni moldoveni au fost reținuți în Ucraina pentru implicare în această operațiune.
Acum 12 ore
11:50
Asasinatul din sectorul Râșcani: organizatorul crimei a fost eliberat în arest la domiciliu # TVR Moldova
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 într-o cafenea din sectorul Râșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu. Procurorii PCCOCS au contestat măsura aplicată, solicitând ca învinuitul să revină în arest preventiv, în penitenciar.
11:50
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru omor.
11:10
Patru killeri, contractați să ucidă în Ucraina. Suspectul principal a fost grațiat în 2022 # TVR Moldova
În dosarul organizării asasinatelor împotriva oficililor ucraineni, oamenii legii din Moldova au anunța, vineri dimineață, reținerea a trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și a recrutorului acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane. Aceasta este o operațiune comună a autorităților din Republica Moldova și Ucraina.
11:00
Procurorii specializați în lupta împotriva crimei organizate (PCCOCS) au anunțat destructurarea unei scheme infracționale prin care două companii de transport internațional ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 2,8 milioane de lei în anul 2024. Firmele vizate efectuau curse ocazionale spre Uniunea Europeană și Rusia.
09:10
Putin a anunțat că va adera la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cum va plăti miliardul de dolari # TVR Moldova
Vladimir Putin a anunțat că va adera la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump și a spus de unde va plăti miliardul de dolari.
08:50
La Washington a început Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump. Președintele american a făcut declarații în deschiderea Consiliului și i-a salutat pe liderii prezenți, inclusiv pe președintele român, pe care l-a numit “prim-ministru”. România are statut de observator la acest Consiliu și este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a avut și o intervenție, relatează TVR Info.
08:30
„Unele tradiții câteodată trebuie schimbate”. Când va merge premierul la raport în Parlament? # TVR Moldova
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, spune că va merge în Parlament cel mai probabil la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului.
08:10
Maia Sandu avertizează: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon" # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat vineri un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.
07:10
Republica Moldova urmează să înceapă negocierile pentru un nou program cu Fondul Monetar Internațional (FMI), însă fără o componentă de finanțare. Consiliul de directori al instituției va discuta pe 27 februarie raportul privind situația economică a R. Moldova și începerea discuțiilor asupra unui nou program. Despre acest lucru a vorbit premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8.
Acum 24 ore
21:20
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, spune că nu sunt premise, în prezent, de a fi majorat prețul la energia electrică.
21:10
Ancheta moldo-ucraineană în cazul asasinatelor la comandă: Sandu anulează grațierea unui cetățean # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anulat grațierea unui cetățean moldovean condamnat la închisoare în Rusia și transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei. Decizia vine în contextul în care, joi dimineață, poliția a desfășurat percheziții într-un dosar pornit pe organizarea unor asasinate la comandă asupra unor funcționari publici din Ucraina, operațiune dirijată de serviciile secrete rusești, potrivit Inspectoratului General al Poliției.
21:10
Uniunea Europeană ia în calcul includerea retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului într-un posibil acord de pace privind războiul din Ucraina. Propunerea apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. De la Bruxelles, Carina Muller ne oferă detalii.
21:00
Ancheta moldo-ucraineană în cazul asasinatelor la comandă: Sandu anulează grațierea unui moldovean # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anulat grațierea unui cetățean moldovean condamnat la închisoare în Rusia și transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei. Decizia vine în contextul în care, joi dimineață, poliția a desfășurat percheziții într-un dosar pornit pe organizarea unor asasinate la comandă asupra unor funcționari publici din Ucraina, operațiune dirijată de serviciile secrete rusești, potrivit Inspectoratului General al Poliției.
20:10
Gerul şi ninsorile îi pun la grea încercare pe vârstnicii din satele Republicii Moldova, care abia mai reuşesc să iasă din casele troienite în aceste zile. Unele treburi în gospodării nu pot fi amânate, însă, aşa că, uneori, cer ajutorul unui vecin sau al lucrătorului social. Cei mai mult, însă, îi îngrijorează stocurile de lemne sau cărbuni care sunt pe terminate după ultimele zile geroase.
Ieri
19:50
MEC lansează platforma eduresurse.md cu manuale digitale interactive pentru elevi și profesori # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat platforma eduresurse.md, care oferă o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne.
19:40
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul Frauda Bancară, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Plahotniuc a lipsit de la proces, invocând probleme de sănătate, deşi administraţia Penitenciarului susţine că acesta este apt pentru a participa la şedinţă. Astăzi au fost audiaţi alţi doi martori ai apărării.
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de retragere a grațierii acordate în 2022 unui cetățean moldovean condamnat la închisoare în Rusia și ulterior transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei. Potrivit documentului, este vorba despre Nicolae Andrei Șepeli. Decizia vine după ce au fost constatate circumstanțe care indică în mod rezonabil că acesta ar fi menținut legături continue cu un grup criminal organizat și ar fi desfășurat acțiuni în cadrul acestuia.
19:10
Peste 80 de primari și angajați din administrația locală şi-au unit eforturile pentru a aduce Europa mai aproape de comunitățile lor. Ei au lansat Rețeaua Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, o inițiativă a Congresului Autorităților Locale din Moldova, prin care vor să ajute satele și orașele să atragă fonduri europene și să le ofere oamenilor servicii mai bune.
18:40
Ucrainenii continuă să îndure frigul şi întunericul în casele lor. În pofida încercărilor internaţionale de a negocia pacea cu invadatorii ruşi şi de a-i convige să renunţe la terorizarea oamenilor prin frig, armata Moscovei bombardează fără pauză infrastructura energetică a tarii devastate de război. Pentru a-i ajuta pe locuitorii Ucrainei să treacă de această iarnă geroasă, TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
18:30
„Politicieni comozi Rusiei”. Dezvăluiri în Parlament, documente secrete despre cedări către Gazprom # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a lansat acuzații grave în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii moțiunii simple înaintate de opoziție. Oficialul a declarat că în arhiva ministerului au fost descoperite documente și corespondențe care ar indica tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice și industriale din Republica Moldova către gigantul rus Gazprom, în contul așa-numitei datorii la gaz. Declarațiile au stârnit reacții dure din partea opoziției, care i-a reproșat că beneficiază de infrastructura moștenită din perioada sovietică.
17:10
Igor Grosu, către Constantinov: „La vârsta asta, fugar, pe dealuri, mai bine acasă, la Comrat” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat dur și ironic cazul fostului președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a 46 de milioane de lei. Grosu a menționat că fuga în regiunea transnistreană sau în Federația Rusă „nu este o soluție” și îl îndeamnă să revină în țară.
16:40
Amenințarea sau violența exercitată asupra judecătorilor ar putea fi sancționată mai dur conform unui proiect de lege care urmează să fie examinat joi în cadrul ședinței Parlamentului, potrivit bizlaw.md. Solicitarea vine după ce, în ultima perioadă, mai mulţi judecători au fost agresaţi la locul de muncă. Ultimul caz a avut loc recent, când o femeie a intrat în timpul unei şedinţe de la Judecătoria Centru din Chişinău şi a lovit un magistrat cu un obiect dur în cap.
16:30
Primul apărător al drepturilor omului pentru cetăţenii din regiunea transnistreană câştigă la CEDO. Este cazul juristului Alexandru Zubco, căruia autorităţile separatiste de la Tiraspol i-au aplicat interdicţia de a intra în stânga Nistrului pentru o perioadă de 15 ani. Se întâmpla în 2015. Pentru că a considerat decizia una abuzivă, Zubco a atacat Federaţia Rusă şi Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Astăzi, magistraţii i-au dat câştig de cauză.
16:10
Regele Charles, după arestarea fratelui său, Andrew: Legea trebuie să-și urmeze cursul # TVR Moldova
Regele Charles al III-lea a reacționat după ce fratele său mai mic, fostul prinț Andrew, a fost arestat în legătură cu dosarul Epstein.
15:40
Mașină avariată din cauza drumurilor proaste? Iată cum poți obține despăgubiri, potrivit unui avocat # TVR Moldova
Șoferii care și-au avariat mașinile din cauza drumurilor proaste pot solicita despăgubiri, întrucât legea le oferă dreptul de a-și recupera prejudiciul. Despre această posibilitate a vorbit avocatul Sergiu Muntean în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova.
15:30
Arestarea unui traficant de droguri în Moldova a declanșat rețineri masive în Ucraina și Polonia # TVR Moldova
O sută de persoane reținute, 36 de laboratoare și 74 de depozite de droguri distruse, 40 de mașini și sume imense de bani confiscați – toate aceste acțiuni au fost realizate în Ucraina și Polonia după ce oamenii legii din Moldova au reținut un traficant de droguri și l-au condamnat la nouă ani de închisoare.
15:10
Risipeni și Horești vor să se unească: un singur buget, mai mulți bani pentru comunitate # TVR Moldova
Două sate din raionul Fălești se pregătesc să facă un pas important - să se unească într-o singură administrație. După exemplul comunei Călinești, aflată la doar 33 de kilometri distanță, localitățile Risipeni și Horești au votat inițierea procesului de amalgamare încă din vara trecută. Autoritățile spun că schimbarea va aduce comunităţii mai mulți bani și mai multe proiecte.
15:00
Premieră la Teatrul Fără Nume – un spectacol-manifest despre timp, memorie și a doua șansă. # TVR Moldova
Teatrul Fără Nume prezintă premiera „Cartierul Îndepărtat”, un spectacol inspirat din celebra manga japoneză semnată de Jiro Taniguchi, în regia lui Dorian Rossel.
14:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP.
14:40
Drumurile naţionale din Republica Moldova sunt la această oră practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În schimb, peste o mie de consumatori din sudul Republicii Moldove rămân și la această oră fără energie electrică, din cauză ninsorii. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în aproape 100 de situaţii de urgenţă. De astăzi şi majoritatea elevilor au revenit la şcoală, însă 64 de instituţii din raioanele Călăraşi, Cantemir şi Cimişlia functionează în regim online.
14:30
SA „Moldovagaz” atenționează consumatorii care au acumulat datorii pentru gazele naturale: sumele restante pentru perioadele anterioare datei de 1 septembrie 2025 trebuie achitate integral, altfel compania va iniția proceduri judiciare de recuperare silită. Neplata obligațiilor contractuale nu este anulată de schimbarea furnizorului către SA „Energocom”, iar toate costurile legate de procesele și executările silite vor fi suportate de debitori.
