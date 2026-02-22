SUA ridică la 15% tarifele vamale, inclusiv pentru Moldova. Canada și Mexic – scutite de taxe

12:50

Autoritățile turistice din Suedia au lansat o campanie inedită prin care oferă cinci insule pentru un an persoanelor care trimit un videoclip de maximum 60 de secunde în care explică de ce merită să primească propria insulă. Inițiativa este organizată de Visit Sweden și are scopul de a promova ideea de „lux autentic", asociată cu