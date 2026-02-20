Cinci aliați NATO vor produce drone „low-cost” în următorul an. „Europa este hotărâtă să avanseze în apărare”

21:00

Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri, 20 februarie curent, în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei, a anunţat guvernatorul regiunii siberiene Irkuţk, Igor Kobzev, relatează antena3.ro. Printre victime se află și un copil de 14 ani. „Tragedie […] Articolul Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume apare prima dată în Realitatea.md.