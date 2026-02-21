Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună

12:10

Alexandru Munteanu afirmă că nu știe despre intenția UE către Rusia de a retrage trupele din Transnistria. Declarația a fost făcută în studioul TV8, șeful Guvernului precizând că este bucuros pentru că nu suntem excluși din procesul de negocieri. Oficialul și-a amintit că atunci când era copil, mergea să cumpere mere de la Tiraspol. În […]