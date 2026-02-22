Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani
Realitatea.md, 22 februarie 2026 15:10
Văduva lui Gabriel Cotabiță și alte șapte persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism, după ce polițiștii au descins la două saloane de masaj din București, în care se practica prostituția. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Alina Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloane, iar lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de
• • •
Acum 30 minute
15:10
Acum 2 ore
14:40
Steve Witkoff: „În următoarele trei săptămâni ar putea avea loc o întâlnire între Zelenski și Putin” # Realitatea.md
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni vor exista „vești bune" în cadrul soluționării conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Larei Trump la Fox News, scrie rbc.ru. „Noi, împreună cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, sperăm că am propus ambelor părți câteva variante
14:00
Pierre Sablé, un sportiv francez în vârstă de 91 ani și-a prezentat fiica de 7 luni în fața presei. Povestea lui a făcut înconjurul lumii, după ce a dezvăluit că are în total 6 fiice cu șase femei diferite, scrie antena3.ro. Publicația L'Indépendant l-a vizitat pe proaspătul părinte, care a ajuns astfel la al șaptelea
Acum 4 ore
13:00
5 persoane reținute pentru organizarea unei spelunci de droguri în sectorul Botanica, alte 18 identificate # Realitatea.md
5 persoane au fost reținute, fiind suspectate de organizarea și întreținerea unei spelunci destinată consumului de droguri în sectorul Botanica al capitalei. Oamenii legii au depistat și identificat 18 persoane aflate în interior, anunță Poliția Republicii Moldova. Acțiunea a avut loc noaptea trecută, în cadrul unei operațiuni comune a polițiștilor și procurorilor din sector, cu
12:10
Ultima săptămână de iarnă aduce o încălzire semnificativă a vremii, care se va accentua treptat în zilele următoare. Temperaturile vor crește constant, urmând să ajungă până la 14 grade Celsius până duminică, 1 martie. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor înregistra o tendință clar ascendentă. Luni, 23 februarie, maxima termică va urca
Acum 6 ore
11:40
Ultima zi înainte de Postul Mare: Lăsatul Secului de brânză, timp de reflecție și milostenie # Realitatea.md
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 22 februarie curent, Lăsatul Secului de brânză, iar de mâine începe Postul Mare, perioadă pregătitoare pentru cea mai importantă sărbătoare creștină, Învierea Domnului, care va fi prăznuită anul acesta pe 12 aprilie. Postul Mare, cunoscut drept Postul Paștelui, este cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din calendarul ortodox.
11:20
Cum se circulă pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire pe mai multe trasee # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, duminică dimineața, 22 februarie curent, drumurile naționale sunt practicabile. Pe majoritatea traseelor, carosabilul este uscat, iar în zonele de nord, centru și sud, pe alocuri, se semnalează prezența zăpezii. Pe parcursul nopții au fost înregistrate ninsori slabe în unele regiuni din centru și sudul țării. Din cauza vântului, pe
10:50
VIDEO Explozii la Liov: o polițistă a murit, 15 persoane rănite. Poliția investighează un posibil atac terorist # Realitatea.md
O poliţistă a fost ucisă şi peste 15 persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, din vestul țării a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, scrie Digi24.ro. O femeie suspectată de organizarea
10:20
Pe 22 februarie sunt prognozate ninsori. Pe parcursul zilei, fulgii de zăpadă vor cădea în special în sudul țării și în capitală, în timp ce în centru și la nord cerul va fi predominant noros. Meteorologii anunță temperaturi de până la +5 grade Celsius ziua, iar noaptea valorile vor coborî până la -8 grade. În
Acum 24 ore
20:40
Șofer blocat într-un BMW după un accident în Tiraspol: salvatorii au intervenit pentru a-l descarcera # Realitatea.md
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 21 februarie în Tiraspol, în apropierea unei stații de alimentare cu gaz. Două automobile s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului un Audi a fost proiectat în șanț, în timp ce un BMW a rămas pe carosabil. Șoferul BMW-ului a rămas blocat în habitaclu și
18:50
VIDEO Noi descinderi în localurile din capitală: Zeci de persoane testate la consumul de droguri # Realitatea.md
Poliția a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din capitală, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice. Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii capitalei, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger". În urma intervențiilor au fost depistate mai
18:00
Furnizarea gazelor în stânga Nistrului ar urma să continue și după 1 martie prin cu ajutorul Moldovagaz # Realitatea.md
Furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană ar urma să continue și după 1 martie prin același mecanism, cu Moldovagaz în rolul de operator comercial, iar gazul fiind asigurat de compania externă MET Gas and Energy Marketing AG. Declarația a fost făcută de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la Realitatea
17:50
Premierul slovac Robert Fico a amenințat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Ungaria și Slovacia, singurele țări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat
17:30
30 de zile de arest pentru cea de-a patra persoană, reținută în pregătirea asasinatelor în Ucraina # Realitatea.md
Arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, în privința a celei de-a 4-a persoane, reținută vineri, pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina Acesta este din Bălți, dar cu domiciliul în Chișinău și are vârsta de 30 de ani. Bănuitul, de rând cu învinuitul cu rol de recrutor, cooperează cu ancheta, deși
16:30
Echipa feminină de tir cu arcul a Moldovei a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală. În finală, echipa formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan a dispus de Georgia cu 5-4 la shoot-off, transmite olimpyc.md. Elevii antrenoarei Irina Cecanova au mai cucerit o medalie de aur la Europene în 2016,
16:20
Rochie roșie, flori uriașe și invitați celebri: Cum și-a sărbătorit Anastasia Nichita cei 27 de ani # Realitatea.md
Campioana la lupte și fosta deputată PAS Anastasia Nichita și-a sărbătorit împlinirea a 27 de ani într-o atmosferă de lux, alături de familie și prieteni apropiați din showbizul autohton, iar imaginile de la eveniment au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Sărbătorita a atras toate privirile într-o rochie roșie. Partenerul său, luptătorul Valeriu Mircea, a avut
16:20
Lege promulgată de Putin: operatorii de telefonie vor întrerupe serviciile la cererea FSB # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă, 21 februarie, o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile pentru abonați la solicitarea Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). Documentul a fost aprobat în această săptămână de Duma de Stat a Federației Ruse și de Consiliul Federației al Federației Ruse, iar operatorii
Ieri
15:30
”Eu sunt poetul acestui neam” – Concurs dedicat lui Grigore Vieru, organizat la Liceul ”Ciprian Porumbescu” # Realitatea.md
Concursul literar-artistic „Eu sunt poetul acestui neam", dedicat creației lui Grigore Vieru, s-a desfășurat la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu" din Chișinău, în data de 20 februarie. Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și este organizat pentru al treilea an consecutiv de administrația instituției, condusă de Liliana Chetreanu. La concurs au participat
14:50
Papa de la Roma, mesaj pentru preoți: Să nu mai folosească inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor (predicile catolice). Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma, insistând să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com,
14:40
Amendă de 70 000 lei sau închisoare! Cum vor fi sancționate persoanele care amenință sau agresează judecătorii # Realitatea.md
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii ar putea fi sancționate penal. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova, inițiativa fiind promovată la propunerea Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit notei de argumentare, securitatea judecătorului este o condiție esențială pentru asigurarea independenței și imparțialității actului de justiție.
14:30
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor legate de livrările de gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, adresarea a venit din partea Gazprom, care a
14:20
Turneul internațional „Chișinău Open 2026” la Kyokushinkai Karate, organizat în Capitală # Realitatea.md
Chișinău găzduiește turneul internațional de Kyokushinkai Karate „Chișinău Open 2026", desfășurat la Institutul de Educație Fizică și Sport. La competiție participă aproximativ 240 de sportivi din țară și de peste hotare. La eveniment a fost prezent și primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a urmărit evoluția sportivilor și a apreciat disciplina și determinarea acestora.
13:40
Trump contraatacă! Impune un tarif global de 10% la importuri, după decizia Curții Supreme a SUA # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care introduce un tarif global unic de 10% pentru toate bunurile importate în Statele Unite. Măsura vine la doar o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele anterioare impuse de administrația sa, potrivit The New York Times. Noul tarif va intra
13:00
Atenționare pentru transportatori: restricții de trafic pentru camioane pe drumurile din Bulgaria # Realitatea.md
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu din România informează că, potrivit unei notificări de la autoritățile bulgare, s-a decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad. Camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu
12:50
Suedia oferă cinci insule „private” pentru un an celor care trimit un video de un minut # Realitatea.md
Autoritățile turistice din Suedia au lansat o campanie inedită prin care oferă cinci insule pentru un an persoanelor care trimit un videoclip de maximum 60 de secunde în care explică de ce merită să primească propria insulă. Inițiativa este organizată de Visit Sweden și are scopul de a promova ideea de „lux autentic", asociată cu
12:40
Creditarea pornește în forță în 2026. În luna ianuarie, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a constituit 5,2 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Finanțările au fost contractate în proporție de 64,5% de mediul de afaceri și 35,5% de persoanele fizice, confirmând rolul dominant al companiilor în cererea de împrumuturi la
12:30
Cartelele SIM vor fi vândute doar în bază de buletin de identitate, anunță șeful IGP # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Ministerul Afacerilor Interne a propus demult un proiect prin care cartelele SIM să fie eliberate doar în baza buletinului de identitate. Inițiativa vine după ce în 2024, a fost răpită, violată și ucisă Ana-Maria, o tânără de 19 ani din raionul Orhei, însărcinată în luna a șasea.
11:40
România: Plan roșu de intervenție, după ce un microbuz cu 16 persoane, s-a răsturnat # Realitatea.md
Autorităţile din România au activat planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, relatează Agerpres. „Din informaţiile primite, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la
11:20
DECIS! Moldova, Ucraina și România vor înființa Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Realitatea.md
Ucraina, România și Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida lupta împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Național de Secur
10:40
Sar scântei! Nemerenco îi dă replică premierului: ”Privesc cu o rușine spaniolă declarații departe de adevăr” # Realitatea.md
Relație tensionată între premierul Alexandru Munteanu și fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, după ce șeful Guvernului a comentat schimbarea ministrului în acest domeniu. Munteanu a menționat că a considerat necesară o nouă abordare și aducerea unor „fețe noi”, subliniind totodată importanța continuității în actul de guvernare. ”Eu am avut posibilitatea să-mi aleg oamenii și […] Articolul Sar scântei! Nemerenco îi dă replică premierului: ”Privesc cu o rușine spaniolă declarații departe de adevăr” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Facturile mai mari la gaz din luna ianuarie sunt explicate printr-un consum semnificativ mai ridicat, determinat în principal de temperaturile scăzute, susține șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. Acesta a prezentat o analiză comparativă a volumelor de consum pentru ianuarie 2025 și ianuarie 2026, pe categorii de consumatori. Potrivit datelor, numărul total al consumatorilor racordați la rețea […] Articolul Facturi mari la gaz din ianuarie! Șeful Moldovagaz explică motivul apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Pasionații de astronomie vor avea parte, la finalul lunii februarie, de un adevărat spectacol ceresc. Pe 28 februarie, șase planete, Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, vor putea fi observate apropiate una de cealaltă pe cerul nopții, într-o configurație rară cunoscută drept „paradă planetară”. Potrivit NASA, o astfel de aliniere are loc atunci când […] Articolul Fenomen astronomic rar la final de februarie: șase planete se aliniază pe cer apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Meteorologii anunță că vremea se menține rece în acest weekend (21-22 februarie), cu ninsori slabe prognozate în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Temperaturile minime vor coborî până la -10 grade Celsius, iar maximele nu vor depăși -6 grade. Pe drumuri se va menține ghețușul și se poate forma polei […] Articolul Vremea în weekend: Ninsori slabe, ger de până la -10 grade și ghețuș apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. La PTF Tudora au fost activate sursele alternative de energie, anunță Serviciul Vamal. Totuși, pe partea ucraineană, la punctul de trecere Starokazacie, persistă defecțiuni tehnice care nu permit reluarea circulației în […] Articolul Vama Tudora, închisă din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. apare prima dată în Realitatea.md.
20 februarie 2026
23:10
Poliția islamică din Nigeria a arestat nouă musulmani pentru că nu au postit în timpul Ramadanului # Realitatea.md
Poliția islamică din statul Kano, din nordul Nigeriei, a arestat, nouă musulmani care au fost văzuți mâncând în prima zi a postului Ramadanului din acest an. Regiunea are o populație majoritar musulmană, unde un sistem juridic islamic, Sharia, funcționează alături de legea seculară, notează antena3.ro. Poliția islamică, cunoscută sub numele de Hisbah, controlează cafenelele, restaurantele […] Articolul Poliția islamică din Nigeria a arestat nouă musulmani pentru că nu au postit în timpul Ramadanului apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Cinci aliați NATO vor produce drone „low-cost” în următorul an. „Europa este hotărâtă să avanseze în apărare” # Realitatea.md
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat vineri, 20 februarie curent, că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome cu costuri reduse, în contextul în care NATO face eforturi să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei, anunță Digi24. Miniștrii apărării din cele cinci țări – cunoscute sub numele de E5 – au declarat […] Articolul Cinci aliați NATO vor produce drone „low-cost” în următorul an. „Europa este hotărâtă să avanseze în apărare” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Ungaria amenință Ucraina că va bloca împrumutul acordat de UE din cauza întreruperii livrărilor de petrol: Nu vom ceda # Realitatea.md
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă Kievul nu redeschide conducta Drujba, a anunțat vineri, 20 februarie curent, ministrul de externe Peter Szijjarto, informează știrileprotv.ro. Budapesta acuză Ucraina de „șantaj politic” prin blocarea tranzitului petrolului rusesc. „Prin blocarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, Ucraina încalcă acordul […] Articolul Ungaria amenință Ucraina că va bloca împrumutul acordat de UE din cauza întreruperii livrărilor de petrol: Nu vom ceda apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Vinurile Republicii Moldova au impresionat la Tokyo, clasându-se printre cele mai apreciate, fiind prezentate pentru prima dată la cea de-a 28-a ediție a galei caritabile „Wine Into Water”. Punctul culminant al serii a fost licitația internațională de vinuri, la care au participat 12 ambasadori acreditați la Tokyo, fiecare prezentând vinurile reprezentative ale țării sale. Ambasadorul […] Articolul Vinurile Moldovei impresionează la Tokyo, clasându-se în top 3 la „Wine Into Water” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Integrarea europeană și reformele financiare, discutate de ministrul Gavriliță la Bruxelles # Realitatea.md
Ministrul Andrian Gavriliță, alături de o delegație a Ministerului Finanțelor, a efectuat vineri, 20 februarie, o vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai Comisiei Europene. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, implementarea Planului de creștere economică și reformele în finanțele publice. În timpul vizitei, reprezentanții ministerului s-a întâlnit cu […] Articolul Integrarea europeană și reformele financiare, discutate de ministrul Gavriliță la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume # Realitatea.md
Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri, 20 februarie curent, în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei, a anunţat guvernatorul regiunii siberiene Irkuţk, Igor Kobzev, relatează antena3.ro. Printre victime se află și un copil de 14 ani. „Tragedie […] Articolul Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Dorin Junghietu, în vizită oficială în SUA: securitatea energetică și investițiile, pe agendă # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23–25 februarie. Junghietu va avea întrevederi cu oficiali americani, instituții financiare internaționale și parteneri din sectorul energetic, scopul principal fiind consolidarea cooperării bilaterale și atragerea investițiilor în domeniul energiei. Pe 24 februarie, Dorin Junghietu va participa la Transatlantic […] Articolul Dorin Junghietu, în vizită oficială în SUA: securitatea energetică și investițiile, pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de Trump. Judecătorii au decis că măsura încalcă legea federală # Realitatea.md
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri că tarifele impuse unilateral de fostul președinte Donald Trump unor țări din întreaga lume încalcă legea federală și trebuie anulate, relatează CNN. Hotărârea este considerată o lovitură majoră pentru Trump, care a făcut din tarifele comerciale și războaiele tarifare un pilon central al politicii sale economice. Decizia […] Articolul Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de Trump. Judecătorii au decis că măsura încalcă legea federală apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Expert: Moldova riscă să devină „un iaz cu pește” pentru escrocii financiari. Interdicțiile nu vor opri dorința de a investi # Realitatea.md
Expertul în trading și crypto, Alexandru Ignat, CEO-ul Double Case, avertizează că fenomenul escrocheriilor financiare este mai grav decât arată mesajele oficiale recente și spune că Republica Moldova a devenit vulnerabilă în contextul actualului cadru legislativ. Într-o analiză publicată de The List, Ignat confirmă creșterea cazurilor de fraudă și susține că metodele utilizate de escroci […] Articolul Expert: Moldova riscă să devină „un iaz cu pește” pentru escrocii financiari. Interdicțiile nu vor opri dorința de a investi apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Premierul confirmă: Ucraina ar putea suspenda importurile de vinuri din Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu confirmă că Ucraina ia în calcul suspendarea importurilor de vinuri din Republica Moldova, după ce Chișinăul a interzis temporar importurile de carne de pasăre și furaje din statul vecin. Șeful Guvernului susține însă că protejarea consumatorilor din R. Moldova rămâne o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm […] Articolul Premierul confirmă: Ucraina ar putea suspenda importurile de vinuri din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Trei suspecți în dosarul asasinatelor la comandă, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Realitatea.md
Trei persoane reținute în Republica Moldova pentru implicare în pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, transmite IPN. Potrivit procurorilor, printre cei vizați se numără bărbatul care i-ar fi convins pe mai mulți învinuiți, inclusiv șapte […] Articolul Trei suspecți în dosarul asasinatelor la comandă, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Primarul interimar din Taraclia, Marta Caracaș, spune că a fost lăsată în afara unei întrevederi cu ambasadorii UE și Bulgariei # Realitatea.md
Marta Chemencedji (Caracaș) primarul interimar din Taraclia, asociată cu Ilan Șor, afirmă că nu a fost lăsată să intre la o ședință cu o delegația din Bulgaria și ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piorko. Pe 19 februarie, șefa Delegației Uniunii Europene, împreună cu ambasadoarea bulgară Maya Dobreva, au vizitat filiala locală a Universității „Angel […] Articolul Primarul interimar din Taraclia, Marta Caracaș, spune că a fost lăsată în afara unei întrevederi cu ambasadorii UE și Bulgariei apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
FOTO Siguranța copiilor pe internet, în prim-plan: Maia Sandu a lansat un dialog național # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a lansat astăzi, 20 februarie, dialogul național despre siguranța copiilor pe internet. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale. „Ne-am propus să înțelegem cât mai bine diversele perspective pentru a contura reperele unei analize exhaustive. Am abordat […] Articolul FOTO Siguranța copiilor pe internet, în prim-plan: Maia Sandu a lansat un dialog național apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
O schemă de scoatere ilegală a unor persoane în străinătate, care evitau recrutarea, a fost demascată la Kiev, unde un bărbat în vârstă de 26 de ani a organizat o astfel de activitate sub pretextul formării unei echipe de fotbal. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, bărbatul a pus la punct o schemă prin care recruți […] Articolul „Echipă de fotbal” fictivă, folosită pentru fuga din țară a recruților, la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Pe 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui, care va dura 40 de zile, care va dura până la Paște. În această perioadă vor exista doar două zile cu dezlegare la pește. Credincioșii renunță la ouă, produse din carne și lactate, iar restricțiile se impun nu doar în alimentație. Preotul Nicolae Ciobanu spune că […] Articolul Realitatea Săptămânii: Postul Mare – alegere spirituală sau regim alimentar? apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Dorin Junghietu pleacă în SUA. Summitul la care va participa și întrevederile programate # Realitatea.md
Ministrul Energiei Dorin Junghietu va avea o deplasare în SUA, în perioada 23-25 februarie. Oficialul moldovean va participa la Transatlantic Gas Security Summit, alături de directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen. Vizita are loc la invitația Secretarului pentru Energie – Chris Wright și a lui Doug Burgum – secretar al […] Articolul Dorin Junghietu pleacă în SUA. Summitul la care va participa și întrevederile programate apare prima dată în Realitatea.md.
