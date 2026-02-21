30 de zile de arest pentru cea de-a patra persoană, reținută în pregătirea asasinatelor în Ucraina

14:40

Un caz șocant a zguduit localitatea Mitoc, din județul Botoșani, România, aproape de miezul nopții de joi, 19 februarie, unde un tânăr de 24 de ani și-ar fi agresat prietenul până când acesta a rămas fără suflare. Ulterior, agresorul ar fi fugit de la fața locului, însă mobilizarea rapidă a forțelor de ordine a dus la […] Articolul Botoșani: tânăr de 24 de ani, reținut după moartea unui bărbat în urma unui conflict apare prima dată în Realitatea.md.