VIDEO Explozii la Liov: o polițistă a murit, 15 persoane rănite. Poliția investighează un posibil atac terorist

15:30

Corespondenta din Transnistria, care ar fi fost reținută în dosarul omorurilor la comandă a unor persoane publice din Ucraina, ar fi Aliona Bondarenko, conform TVR Moldova. Tânăra ar avea 19 ani și ar deține cetățenia Ucrainei. Publicația mai transmite că a contactat reprezentanții pretinsei televiziuni de stat din stânga Nistrului. Responsabilii din secția resurse umane […]