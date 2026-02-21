”Eu sunt poetul acestui neam” – Concurs dedicat lui Grigore Vieru, organizat la Liceul ”Ciprian Porumbescu”
Realitatea.md, 21 februarie 2026 15:30
Concursul literar-artistic „Eu sunt poetul acestui neam”, dedicat creației lui Grigore Vieru, s-a desfășurat la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău, în data de 20 februarie. Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și este organizat pentru al treilea an consecutiv de administrația instituției, condusă de Liliana Chetreanu. La concurs au participat […] Articolul ”Eu sunt poetul acestui neam” – Concurs dedicat lui Grigore Vieru, organizat la Liceul ”Ciprian Porumbescu” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum o oră
15:30
Acum 2 ore
14:50
Papa de la Roma, mesaj pentru preoți: Să nu mai folosească inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor (predicile catolice). Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma, insistând să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com, […] Articolul Papa de la Roma, mesaj pentru preoți: Să nu mai folosească inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Amendă de 70 000 lei sau închisoare! Cum vor fi sancționate persoanele care amenință sau agresează judecătorii # Realitatea.md
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii ar putea fi sancționate penal. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova, inițiativa fiind promovată la propunerea Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit notei de argumentare, securitatea judecătorului este o condiție esențială pentru asigurarea independenței și imparțialității actului de justiție. […] Articolul Amendă de 70 000 lei sau închisoare! Cum vor fi sancționate persoanele care amenință sau agresează judecătorii apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor legate de livrările de gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, adresarea a venit din partea Gazprom, care a […] Articolul DEZVĂLUIRI de la șeful Moldovagaz! Ce a cerut Gazprom în schimbul datoriilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Turneul internațional „Chișinău Open 2026” la Kyokushinkai Karate, organizat în Capitală # Realitatea.md
Chișinău găzduiește turneul internațional de Kyokushinkai Karate „Chișinău Open 2026”, desfășurat la Institutul de Educație Fizică și Sport. La competiție participă aproximativ 240 de sportivi din țară și de peste hotare. La eveniment a fost prezent și primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a urmărit evoluția sportivilor și a apreciat disciplina și determinarea acestora. […] Articolul Turneul internațional „Chișinău Open 2026” la Kyokushinkai Karate, organizat în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:40
Trump contraatacă! Impune un tarif global de 10% la importuri, după decizia Curții Supreme a SUA # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care introduce un tarif global unic de 10% pentru toate bunurile importate în Statele Unite. Măsura vine la doar o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele anterioare impuse de administrația sa, potrivit The New York Times. Noul tarif va intra […] Articolul Trump contraatacă! Impune un tarif global de 10% la importuri, după decizia Curții Supreme a SUA apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Atenționare pentru transportatori: restricții de trafic pentru camioane pe drumurile din Bulgaria # Realitatea.md
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu din România informează că, potrivit unei notificări de la autoritățile bulgare, s-a decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad. Camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu […] Articolul Atenționare pentru transportatori: restricții de trafic pentru camioane pe drumurile din Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Suedia oferă cinci insule „private” pentru un an celor care trimit un video de un minut # Realitatea.md
Autoritățile turistice din Suedia au lansat o campanie inedită prin care oferă cinci insule pentru un an persoanelor care trimit un videoclip de maximum 60 de secunde în care explică de ce merită să primească propria insulă. Inițiativa este organizată de Visit Sweden și are scopul de a promova ideea de „lux autentic”, asociată cu […] Articolul Suedia oferă cinci insule „private” pentru un an celor care trimit un video de un minut apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Creditarea pornește în forță în 2026. În luna ianuarie, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a constituit 5,2 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Finanțările au fost contractate în proporție de 64,5% de mediul de afaceri și 35,5% de persoanele fizice, confirmând rolul dominant al companiilor în cererea de împrumuturi la […] Articolul Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cartelele SIM vor fi vândute doar în bază de buletin de identitate, anunță șeful IGP # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Ministerul Afacerilor Interne a propus demult un proiect prin care cartelele SIM să fie eliberate doar în baza buletinului de identitate. Inițiativa vine după ce în 2024, a fost răpită, violată și ucisă Ana-Maria, o tânără de 19 ani din raionul Orhei, însărcinată în luna a șasea. […] Articolul Cartelele SIM vor fi vândute doar în bază de buletin de identitate, anunță șeful IGP apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:40
România: Plan roșu de intervenție, după ce un microbuz cu 16 persoane, s-a răsturnat # Realitatea.md
Autorităţile din România au activat planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, relatează Agerpres. „Din informaţiile primite, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la […] Articolul România: Plan roșu de intervenție, după ce un microbuz cu 16 persoane, s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
DECIS! Moldova, Ucraina și România vor înființa Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Realitatea.md
Ucraina, România și Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida lupta împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România, printr-un comunicat. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului Internațional de […] Articolul DECIS! Moldova, Ucraina și România vor înființa Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Sar scântei! Nemerenco îi dă replică premierului: ”Privesc cu o rușine spaniolă declarații departe de adevăr” # Realitatea.md
Relație tensionată între premierul Alexandru Munteanu și fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, după ce șeful Guvernului a comentat schimbarea ministrului în acest domeniu. Munteanu a menționat că a considerat necesară o nouă abordare și aducerea unor „fețe noi”, subliniind totodată importanța continuității în actul de guvernare. ”Eu am avut posibilitatea să-mi aleg oamenii și […] Articolul Sar scântei! Nemerenco îi dă replică premierului: ”Privesc cu o rușine spaniolă declarații departe de adevăr” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:00
Facturile mai mari la gaz din luna ianuarie sunt explicate printr-un consum semnificativ mai ridicat, determinat în principal de temperaturile scăzute, susține șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. Acesta a prezentat o analiză comparativă a volumelor de consum pentru ianuarie 2025 și ianuarie 2026, pe categorii de consumatori. Potrivit datelor, numărul total al consumatorilor racordați la rețea […] Articolul Facturi mari la gaz din ianuarie! Șeful Moldovagaz explică motivul apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Pasionații de astronomie vor avea parte, la finalul lunii februarie, de un adevărat spectacol ceresc. Pe 28 februarie, șase planete, Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, vor putea fi observate apropiate una de cealaltă pe cerul nopții, într-o configurație rară cunoscută drept „paradă planetară”. Potrivit NASA, o astfel de aliniere are loc atunci când […] Articolul Fenomen astronomic rar la final de februarie: șase planete se aliniază pe cer apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Meteorologii anunță că vremea se menține rece în acest weekend (21-22 februarie), cu ninsori slabe prognozate în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Temperaturile minime vor coborî până la -10 grade Celsius, iar maximele nu vor depăși -6 grade. Pe drumuri se va menține ghețușul și se poate forma polei […] Articolul Vremea în weekend: Ninsori slabe, ger de până la -10 grade și ghețuș apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. La PTF Tudora au fost activate sursele alternative de energie, anunță Serviciul Vamal. Totuși, pe partea ucraineană, la punctul de trecere Starokazacie, persistă defecțiuni tehnice care nu permit reluarea circulației în […] Articolul Vama Tudora, închisă din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Poliția islamică din Nigeria a arestat nouă musulmani pentru că nu au postit în timpul Ramadanului # Realitatea.md
Poliția islamică din statul Kano, din nordul Nigeriei, a arestat, nouă musulmani care au fost văzuți mâncând în prima zi a postului Ramadanului din acest an. Regiunea are o populație majoritar musulmană, unde un sistem juridic islamic, Sharia, funcționează alături de legea seculară, notează antena3.ro. Poliția islamică, cunoscută sub numele de Hisbah, controlează cafenelele, restaurantele […] Articolul Poliția islamică din Nigeria a arestat nouă musulmani pentru că nu au postit în timpul Ramadanului apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Cinci aliați NATO vor produce drone „low-cost” în următorul an. „Europa este hotărâtă să avanseze în apărare” # Realitatea.md
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat vineri, 20 februarie curent, că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome cu costuri reduse, în contextul în care NATO face eforturi să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei, anunță Digi24. Miniștrii apărării din cele cinci țări – cunoscute sub numele de E5 – au declarat […] Articolul Cinci aliați NATO vor produce drone „low-cost” în următorul an. „Europa este hotărâtă să avanseze în apărare” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Ungaria amenință Ucraina că va bloca împrumutul acordat de UE din cauza întreruperii livrărilor de petrol: Nu vom ceda # Realitatea.md
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă Kievul nu redeschide conducta Drujba, a anunțat vineri, 20 februarie curent, ministrul de externe Peter Szijjarto, informează știrileprotv.ro. Budapesta acuză Ucraina de „șantaj politic” prin blocarea tranzitului petrolului rusesc. „Prin blocarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, Ucraina încalcă acordul […] Articolul Ungaria amenință Ucraina că va bloca împrumutul acordat de UE din cauza întreruperii livrărilor de petrol: Nu vom ceda apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Vinurile Republicii Moldova au impresionat la Tokyo, clasându-se printre cele mai apreciate, fiind prezentate pentru prima dată la cea de-a 28-a ediție a galei caritabile „Wine Into Water”. Punctul culminant al serii a fost licitația internațională de vinuri, la care au participat 12 ambasadori acreditați la Tokyo, fiecare prezentând vinurile reprezentative ale țării sale. Ambasadorul […] Articolul Vinurile Moldovei impresionează la Tokyo, clasându-se în top 3 la „Wine Into Water” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Integrarea europeană și reformele financiare, discutate de ministrul Gavriliță la Bruxelles # Realitatea.md
Ministrul Andrian Gavriliță, alături de o delegație a Ministerului Finanțelor, a efectuat vineri, 20 februarie, o vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai Comisiei Europene. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, implementarea Planului de creștere economică și reformele în finanțele publice. În timpul vizitei, reprezentanții ministerului s-a întâlnit cu […] Articolul Integrarea europeană și reformele financiare, discutate de ministrul Gavriliță la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume # Realitatea.md
Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri, 20 februarie curent, în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei, a anunţat guvernatorul regiunii siberiene Irkuţk, Igor Kobzev, relatează antena3.ro. Printre victime se află și un copil de 14 ani. „Tragedie […] Articolul Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Dorin Junghietu, în vizită oficială în SUA: securitatea energetică și investițiile, pe agendă # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23–25 februarie. Junghietu va avea întrevederi cu oficiali americani, instituții financiare internaționale și parteneri din sectorul energetic, scopul principal fiind consolidarea cooperării bilaterale și atragerea investițiilor în domeniul energiei. Pe 24 februarie, Dorin Junghietu va participa la Transatlantic […] Articolul Dorin Junghietu, în vizită oficială în SUA: securitatea energetică și investițiile, pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de Trump. Judecătorii au decis că măsura încalcă legea federală # Realitatea.md
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri că tarifele impuse unilateral de fostul președinte Donald Trump unor țări din întreaga lume încalcă legea federală și trebuie anulate, relatează CNN. Hotărârea este considerată o lovitură majoră pentru Trump, care a făcut din tarifele comerciale și războaiele tarifare un pilon central al politicii sale economice. Decizia […] Articolul Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de Trump. Judecătorii au decis că măsura încalcă legea federală apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Expert: Moldova riscă să devină „un iaz cu pește” pentru escrocii financiari. Interdicțiile nu vor opri dorința de a investi # Realitatea.md
Expertul în trading și crypto, Alexandru Ignat, CEO-ul Double Case, avertizează că fenomenul escrocheriilor financiare este mai grav decât arată mesajele oficiale recente și spune că Republica Moldova a devenit vulnerabilă în contextul actualului cadru legislativ. Într-o analiză publicată de The List, Ignat confirmă creșterea cazurilor de fraudă și susține că metodele utilizate de escroci […] Articolul Expert: Moldova riscă să devină „un iaz cu pește” pentru escrocii financiari. Interdicțiile nu vor opri dorința de a investi apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Premierul confirmă: Ucraina ar putea suspenda importurile de vinuri din Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu confirmă că Ucraina ia în calcul suspendarea importurilor de vinuri din Republica Moldova, după ce Chișinăul a interzis temporar importurile de carne de pasăre și furaje din statul vecin. Șeful Guvernului susține însă că protejarea consumatorilor din R. Moldova rămâne o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm […] Articolul Premierul confirmă: Ucraina ar putea suspenda importurile de vinuri din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Trei suspecți în dosarul asasinatelor la comandă, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Realitatea.md
Trei persoane reținute în Republica Moldova pentru implicare în pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, transmite IPN. Potrivit procurorilor, printre cei vizați se numără bărbatul care i-ar fi convins pe mai mulți învinuiți, inclusiv șapte […] Articolul Trei suspecți în dosarul asasinatelor la comandă, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Primarul interimar din Taraclia, Marta Caracaș, spune că a fost lăsată în afara unei întrevederi cu ambasadorii UE și Bulgariei # Realitatea.md
Marta Chemencedji (Caracaș) primarul interimar din Taraclia, asociată cu Ilan Șor, afirmă că nu a fost lăsată să intre la o ședință cu o delegația din Bulgaria și ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piorko. Pe 19 februarie, șefa Delegației Uniunii Europene, împreună cu ambasadoarea bulgară Maya Dobreva, au vizitat filiala locală a Universității „Angel […] Articolul Primarul interimar din Taraclia, Marta Caracaș, spune că a fost lăsată în afara unei întrevederi cu ambasadorii UE și Bulgariei apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
FOTO Siguranța copiilor pe internet, în prim-plan: Maia Sandu a lansat un dialog național # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a lansat astăzi, 20 februarie, dialogul național despre siguranța copiilor pe internet. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale. „Ne-am propus să înțelegem cât mai bine diversele perspective pentru a contura reperele unei analize exhaustive. Am abordat […] Articolul FOTO Siguranța copiilor pe internet, în prim-plan: Maia Sandu a lansat un dialog național apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
O schemă de scoatere ilegală a unor persoane în străinătate, care evitau recrutarea, a fost demascată la Kiev, unde un bărbat în vârstă de 26 de ani a organizat o astfel de activitate sub pretextul formării unei echipe de fotbal. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, bărbatul a pus la punct o schemă prin care recruți […] Articolul „Echipă de fotbal” fictivă, folosită pentru fuga din țară a recruților, la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Pe 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui, care va dura 40 de zile, care va dura până la Paște. În această perioadă vor exista doar două zile cu dezlegare la pește. Credincioșii renunță la ouă, produse din carne și lactate, iar restricțiile se impun nu doar în alimentație. Preotul Nicolae Ciobanu spune că […] Articolul Realitatea Săptămânii: Postul Mare – alegere spirituală sau regim alimentar? apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Dorin Junghietu pleacă în SUA. Summitul la care va participa și întrevederile programate # Realitatea.md
Ministrul Energiei Dorin Junghietu va avea o deplasare în SUA, în perioada 23-25 februarie. Oficialul moldovean va participa la Transatlantic Gas Security Summit, alături de directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen. Vizita are loc la invitația Secretarului pentru Energie – Chris Wright și a lui Doug Burgum – secretar al […] Articolul Dorin Junghietu pleacă în SUA. Summitul la care va participa și întrevederile programate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 milioane dolari # Realitatea.md
Federația Angajatorilor din Ucraina (FRU) propune autorităților ucrainene să răspundă prin măsuri reciproce, care ar viza importul de produse vinicole din Republica Moldova. Propunerea vine după ce, în luna ianuarie, Chișinăul a decis să închidă complet piața pentru produsele avicole din Ucraina. Poziția este trasată într-o scrisoare oficială adresată vicepremierului pentru integrare europeană și euro-atlantică […] Articolul Interdicția nejustificată a importului cărnii de pui din Ucraina ar putea costa vinificatorii moldoveni 40 milioane dolari apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Doi concubini din județul Mureș, reținuți după ce doi copii au fugit de acasă și au reclamat că erau bătuți # Realitatea.md
O anchetă privind violența în familie a fost desfășurată în județul Mureș, din România, unde doi concubini au fost reținuți de autorități, fiind suspectați că își agresau copiii. Investigația a fost demarată în luna noiembrie 2025, după ce doi minori, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, au fugit de acasă și s-au adresat […] Articolul Doi concubini din județul Mureș, reținuți după ce doi copii au fugit de acasă și au reclamat că erau bătuți apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Patru ani de război: Se anunță miting la ambasada Rusiei din Chișinău, pe 24 februarie # Realitatea.md
Un miting va fi organizat în fața ambasadei ruse din Chișinău pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Evenimentul este organizat de Amnesty International. Reuniunea va începe la ora 11:00. Manifestanții vor vorbi atât despre cei patru ani de agresiune rusă în Ucraina, cât și despre anexarea Crimeei […] Articolul Patru ani de război: Se anunță miting la ambasada Rusiei din Chișinău, pe 24 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
15:50
Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea Partenerului de implementare # Realitatea.md
Fundația Orange Moldova anunță extinderea termenului-limită de depunere a dosarelor în cadrul concursului de selectare a organizației neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de educație digitală ale Fundației în anul 2026. Astfel, organizațiile interesate pot transmite dosarele complete până la data de 27 februarie 2026, ora 24:00, conform condițiilor stabilite în Regulament. Concursul vizează selectarea […] Articolul Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea Partenerului de implementare apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Trei străini, aflați în baza unor vize de studii în Moldova, reținuți: Au încercat să traverseze frontiera # Realitatea.md
Trei cetățeni străini au fost reținuți de polițiștii de frontieră, după ce au încercat să traverseze ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 februarie 2026, în extravilanul localității Valea Rusului, raionul Fălești. Persoanele au fost observate când se deplasau în direcția liniei de frontieră, având asupra lor valize și […] Articolul VIDEO Trei străini, aflați în baza unor vize de studii în Moldova, reținuți: Au încercat să traverseze frontiera apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cine ar fi jurnalista din Transnistria, reținută în dosarul omorurilor la comandă. Prima reacție de la Tiraspol # Realitatea.md
Corespondenta din Transnistria, care ar fi fost reținută în dosarul omorurilor la comandă a unor persoane publice din Ucraina, ar fi Aliona Bondarenko, conform TVR Moldova. Tânăra ar avea 19 ani și ar deține cetățenia Ucrainei. Publicația mai transmite că a contactat reprezentanții pretinsei televiziuni de stat din stânga Nistrului. Responsabilii din secția resurse umane […] Articolul Cine ar fi jurnalista din Transnistria, reținută în dosarul omorurilor la comandă. Prima reacție de la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Ambasadorul german a vizitat Primăria Chișinău: Proiectul pe care îl susține Berlinul în Capitala Moldovei # Realitatea.md
Ambasadorul german Hubert Knirsch a vizitat Primăria Capitalei. În cadrul întrevederii cu Ion Ceban s-a discutat despre cooperarea bilaterale și proiectele de dezvoltare cu impact direct asupra municipiului. În acest context, a fost abordat și proiectul național de alimentare cu apă a raioanelor Călărași și Strășeni, în care Chișinăul are un rol esențial, prin modernizarea stației […] Articolul Ambasadorul german a vizitat Primăria Chișinău: Proiectul pe care îl susține Berlinul în Capitala Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Botoșani: tânăr de 24 de ani, reținut după moartea unui bărbat în urma unui conflict # Realitatea.md
Un caz șocant a zguduit localitatea Mitoc, din județul Botoșani, România, aproape de miezul nopții de joi, 19 februarie, unde un tânăr de 24 de ani și-ar fi agresat prietenul până când acesta a rămas fără suflare. Ulterior, agresorul ar fi fugit de la fața locului, însă mobilizarea rapidă a forțelor de ordine a dus la […] Articolul Botoșani: tânăr de 24 de ani, reținut după moartea unui bărbat în urma unui conflict apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Grup infracțional descoperit la o primărie din România: angajați acuzați de delapidare și fals # Realitatea.md
Șase percheziții au avut loc vineri, 19 februarie, la primăria comunei Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, precum și la domiciliile unor angajați ai instituției, care ar fi încasat ilegal ajutoare de încălzire în valoare de peste 270.000 de lei românești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea […] Articolul Grup infracțional descoperit la o primărie din România: angajați acuzați de delapidare și fals apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău solicită convocarea de urgență a ședinței CMC, deși nu au participat la ultima reuniune de joi. Consilierii acuză lipsă de dialog și gestionare defectuoasă a Primăriei, cu prioritizarea numirilor politice, transmite IPN. Fracțiunea PAS a cerut ca bugetul să prevadă 200 de milioane […] Articolul PAS și PSRM solicită convocarea de urgență a ședinței CMC. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cozi kilometrice la Poiana Brașov! Românii au dat fuga la munte, după ninsorile abundente din ultimele zile # Realitatea.md
Românii și turiștii au dat fuga la munte, la Poiana Brașov, după ninsorile abundente din ultimele zile. Stațiunile sunt pline, iar la pârtii și telegondolă se formează rânduri kilometrice. Oamenii așteaptă la Poiana Brașov până la 40 de minute rândul la telegondolă. O parte dintre vizitatori sunt elevi care au venit la tabere în munți. […] Articolul Cozi kilometrice la Poiana Brașov! Românii au dat fuga la munte, după ninsorile abundente din ultimele zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu încă un an. Măsurile au fost impuse anterior în 2014, 2018 și 2022, fiind menite să răspundă amenințării la adresa securității naționale și a politicii externe a SUA. Decizia a fost luată în ciuda negocierilor în curs privind situația din Ucraina, la care Statele […] Articolul SUA a prelungit sancțiunile asupra Rusiei: ce spune Kremlinul apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cetățeni, fiți prudenți! CNPF avertizează asupra tentativelor de fraudă online care folosesc numele lui Snegur și Sandu # Realitatea.md
Pe internet și rețelele sociale au fost răspândite materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și folosesc în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, precum fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu. Aceste materiale promovau pretinse oportunități de „investiții” prin platforme frauduloase, […] Articolul Cetățeni, fiți prudenți! CNPF avertizează asupra tentativelor de fraudă online care folosesc numele lui Snegur și Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Pacea în Ucraina, blocată de ultimatumurile Rusiei: „Stăm unde stăm”, avertizează Zelenski # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj ferm referitor la negocierile de pace cu Rusia, subliniind că Ucraina este pregătită pentru compromisuri reale, dar nu cu prețul independenței și suveranității sale. „Suntem gata să discutăm compromisuri cu Statele Unite, dar nu să primim din nou și din nou ultimatumuri de la ruși. Ei sunt […] Articolul Pacea în Ucraina, blocată de ultimatumurile Rusiei: „Stăm unde stăm”, avertizează Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Elev din clasa IX-a, transportat la spital, după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută. Declarațiile doctorilor # Realitatea.md
Un elev din clasa a IX-a a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Tânărul ar fi consumat în pauză o pastilă necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățământ din municipiul Ungheni. Reprezentanții Poliției locale au comunicat pentru expresul.md că adolescentul avea vomă în timpul orei, iar […] Articolul Elev din clasa IX-a, transportat la spital, după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută. Declarațiile doctorilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
SBU: O jurnalistă din regiunea transnistreană ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni # Realitatea.md
O jurnalistă din stânga Nistrului ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă, care vizează oficiali și persoane publice din Ucraina. Victime urmau să devină jurnaliști, activiști civili ucraineni și personal militar, inclusiv luptători ai legiunii internaționale. Pentru a elimina potențialele victime, inculpații ar fi planificat diferite metode de atac, de la focuri de armă, […] Articolul SBU: O jurnalistă din regiunea transnistreană ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Doi bărbați s-au luat la bătaie în apropierea unei școli din Bălți. Unul dintre ei ar fi polițist # Realitatea.md
Doi bărbați s-au luat la bătaie astăzi dimineața, 20 februarie, în apropierea unei școli din orașul Bălți. Imaginile au fost surprinse de martorii oculari și publicate pe rețelele de socializare. Redacția Realitatea.md a solicitat în acest sens mai multe informații de la poliție. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Bălți, Eugenia Molceanov, a declarat […] Articolul VIDEO Doi bărbați s-au luat la bătaie în apropierea unei școli din Bălți. Unul dintre ei ar fi polițist apare prima dată în Realitatea.md.
