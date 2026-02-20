Doi concubini din județul Mureș, reținuți după ce doi copii au fugit de acasă și au reclamat că erau bătuți

21:20

Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure, transmite adevărul.ro. Declarațiile au fost făcute joi, 19 februarie curent, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit