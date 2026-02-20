Patru ani de război: Se anunță miting la ambasada Rusiei din Chișinău, pe 24 februarie
Realitatea.md, 20 februarie 2026 16:30
Un miting va fi organizat în fața ambasadei ruse din Chișinău pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Evenimentul este organizat de Amnesty International. Reuniunea va începe la ora 11:00. Manifestanții vor vorbi atât despre cei patru ani de agresiune rusă în Ucraina, cât și despre anexarea Crimeei […] Articolul Patru ani de război: Se anunță miting la ambasada Rusiei din Chișinău, pe 24 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
16:40
Doi concubini din județul Mureș, reținuți după ce doi copii au fugit de acasă și au reclamat că erau bătuți # Realitatea.md
O anchetă privind violența în familie a fost desfășurată în județul Mureș, din România, unde doi concubini au fost reținuți de autorități, fiind suspectați că își agresau copiii. Investigația a fost demarată în luna noiembrie 2025, după ce doi minori, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, au fugit de acasă și s-au adresat […] Articolul Doi concubini din județul Mureș, reținuți după ce doi copii au fugit de acasă și au reclamat că erau bătuți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
16:30
Patru ani de război: Se anunță miting la ambasada Rusiei din Chișinău, pe 24 februarie # Realitatea.md
Un miting va fi organizat în fața ambasadei ruse din Chișinău pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Evenimentul este organizat de Amnesty International. Reuniunea va începe la ora 11:00. Manifestanții vor vorbi atât despre cei patru ani de agresiune rusă în Ucraina, cât și despre anexarea Crimeei […] Articolul Patru ani de război: Se anunță miting la ambasada Rusiei din Chișinău, pe 24 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:50
Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea Partenerului de implementare # Realitatea.md
Fundația Orange Moldova anunță extinderea termenului-limită de depunere a dosarelor în cadrul concursului de selectare a organizației neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de educație digitală ale Fundației în anul 2026. Astfel, organizațiile interesate pot transmite dosarele complete până la data de 27 februarie 2026, ora 24:00, conform condițiilor stabilite în Regulament. Concursul vizează selectarea […] Articolul Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea Partenerului de implementare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:30
VIDEO Trei străini, aflați în baza unor vize de studii în Moldova, reținuți: Au încercat să traverseze frontiera # Realitatea.md
Trei cetățeni străini au fost reținuți de polițiștii de frontieră, după ce au încercat să traverseze ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 februarie 2026, în extravilanul localității Valea Rusului, raionul Fălești. Persoanele au fost observate când se deplasau în direcția liniei de frontieră, având asupra lor valize și […] Articolul VIDEO Trei străini, aflați în baza unor vize de studii în Moldova, reținuți: Au încercat să traverseze frontiera apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cine ar fi jurnalista din Transnistria, reținută în dosarul omorurilor la comandă. Prima reacție de la Tiraspol # Realitatea.md
Corespondenta din Transnistria, care ar fi fost reținută în dosarul omorurilor la comandă a unor persoane publice din Ucraina, ar fi Aliona Bondarenko, conform TVR Moldova. Tânăra ar avea 19 ani și ar deține cetățenia Ucrainei. Publicația mai transmite că a contactat reprezentanții pretinsei televiziuni de stat din stânga Nistrului. Responsabilii din secția resurse umane […] Articolul Cine ar fi jurnalista din Transnistria, reținută în dosarul omorurilor la comandă. Prima reacție de la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Ambasadorul german a vizitat Primăria Chișinău: Proiectul pe care îl susține Berlinul în Capitala Moldovei # Realitatea.md
Ambasadorul german Hubert Knirsch a vizitat Primăria Capitalei. În cadrul întrevederii cu Ion Ceban s-a discutat despre cooperarea bilaterale și proiectele de dezvoltare cu impact direct asupra municipiului. În acest context, a fost abordat și proiectul național de alimentare cu apă a raioanelor Călărași și Strășeni, în care Chișinăul are un rol esențial, prin modernizarea stației […] Articolul Ambasadorul german a vizitat Primăria Chișinău: Proiectul pe care îl susține Berlinul în Capitala Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:40
Botoșani: tânăr de 24 de ani, reținut după moartea unui bărbat în urma unui conflict # Realitatea.md
Un caz șocant a zguduit localitatea Mitoc, din județul Botoșani, România, aproape de miezul nopții de joi, 19 februarie, unde un tânăr de 24 de ani și-ar fi agresat prietenul până când acesta a rămas fără suflare. Ulterior, agresorul ar fi fugit de la fața locului, însă mobilizarea rapidă a forțelor de ordine a dus la […] Articolul Botoșani: tânăr de 24 de ani, reținut după moartea unui bărbat în urma unui conflict apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Grup infracțional descoperit la o primărie din România: angajați acuzați de delapidare și fals # Realitatea.md
Șase percheziții au avut loc vineri, 19 februarie, la primăria comunei Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, precum și la domiciliile unor angajați ai instituției, care ar fi încasat ilegal ajutoare de încălzire în valoare de peste 270.000 de lei românești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea […] Articolul Grup infracțional descoperit la o primărie din România: angajați acuzați de delapidare și fals apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău solicită convocarea de urgență a ședinței CMC, deși nu au participat la ultima reuniune de joi. Consilierii acuză lipsă de dialog și gestionare defectuoasă a Primăriei, cu prioritizarea numirilor politice, transmite IPN. Fracțiunea PAS a cerut ca bugetul să prevadă 200 de milioane […] Articolul PAS și PSRM solicită convocarea de urgență a ședinței CMC. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cozi kilometrice la Poiana Brașov! Românii au dat fuga la munte, după ninsorile abundente din ultimele zile # Realitatea.md
Românii și turiștii au dat fuga la munte, la Poiana Brașov, după ninsorile abundente din ultimele zile. Stațiunile sunt pline, iar la pârtii și telegondolă se formează rânduri kilometrice. Oamenii așteaptă la Poiana Brașov până la 40 de minute rândul la telegondolă. O parte dintre vizitatori sunt elevi care au venit la tabere în munți. […] Articolul Cozi kilometrice la Poiana Brașov! Românii au dat fuga la munte, după ninsorile abundente din ultimele zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu încă un an. Măsurile au fost impuse anterior în 2014, 2018 și 2022, fiind menite să răspundă amenințării la adresa securității naționale și a politicii externe a SUA. Decizia a fost luată în ciuda negocierilor în curs privind situația din Ucraina, la care Statele […] Articolul SUA a prelungit sancțiunile asupra Rusiei: ce spune Kremlinul apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cetățeni, fiți prudenți! CNPF avertizează asupra tentativelor de fraudă online care folosesc numele lui Snegur și Sandu # Realitatea.md
Pe internet și rețelele sociale au fost răspândite materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și folosesc în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, precum fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu. Aceste materiale promovau pretinse oportunități de „investiții” prin platforme frauduloase, […] Articolul Cetățeni, fiți prudenți! CNPF avertizează asupra tentativelor de fraudă online care folosesc numele lui Snegur și Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Pacea în Ucraina, blocată de ultimatumurile Rusiei: „Stăm unde stăm”, avertizează Zelenski # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj ferm referitor la negocierile de pace cu Rusia, subliniind că Ucraina este pregătită pentru compromisuri reale, dar nu cu prețul independenței și suveranității sale. „Suntem gata să discutăm compromisuri cu Statele Unite, dar nu să primim din nou și din nou ultimatumuri de la ruși. Ei sunt […] Articolul Pacea în Ucraina, blocată de ultimatumurile Rusiei: „Stăm unde stăm”, avertizează Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Elev din clasa IX-a, transportat la spital, după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută. Declarațiile doctorilor # Realitatea.md
Un elev din clasa a IX-a a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Tânărul ar fi consumat în pauză o pastilă necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățământ din municipiul Ungheni. Reprezentanții Poliției locale au comunicat pentru expresul.md că adolescentul avea vomă în timpul orei, iar […] Articolul Elev din clasa IX-a, transportat la spital, după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută. Declarațiile doctorilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
SBU: O jurnalistă din regiunea transnistreană ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni # Realitatea.md
O jurnalistă din stânga Nistrului ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă, care vizează oficiali și persoane publice din Ucraina. Victime urmau să devină jurnaliști, activiști civili ucraineni și personal militar, inclusiv luptători ai legiunii internaționale. Pentru a elimina potențialele victime, inculpații ar fi planificat diferite metode de atac, de la focuri de armă, […] Articolul SBU: O jurnalistă din regiunea transnistreană ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Doi bărbați s-au luat la bătaie în apropierea unei școli din Bălți. Unul dintre ei ar fi polițist # Realitatea.md
Doi bărbați s-au luat la bătaie astăzi dimineața, 20 februarie, în apropierea unei școli din orașul Bălți. Imaginile au fost surprinse de martorii oculari și publicate pe rețelele de socializare. Redacția Realitatea.md a solicitat în acest sens mai multe informații de la poliție. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Bălți, Eugenia Molceanov, a declarat […] Articolul VIDEO Doi bărbați s-au luat la bătaie în apropierea unei școli din Bălți. Unul dintre ei ar fi polițist apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Groază la fermă: Poliția anchetează ferma din Cluj după descoperirea a 214 cadavre de animale # Realitatea.md
O situație gravă a fost descoperită la o fermă din județul Cluj, unde autoritățile au găsit 214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, în stare de descompunere. Descoperirea survine după sesizarea unui ONG și confirmă o situație critică pentru animalele rămase în viață, aflate în stare extrem de gravă, scrie presa română. Nereguli asemănătoare […] Articolul Groază la fermă: Poliția anchetează ferma din Cluj după descoperirea a 214 cadavre de animale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:30
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova # Realitatea.md
Natural Gaz D.C. a fost înființată în 2019 cu o misiune clară – de a oferi clienților noștri acces la o sursă de gaze mai ieftine. Modernizarea sectorului energetic, promovarea concurenței loiale, întărirea securității energetice a Republicii Moldova și alinierea la standardele europene sunt principalele obiective ale companiei Natural Gaz D.C, înaintate în cadrul Forumului […] Articolul Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Procurorii confirmă eliberarea din penitenciar al complicelui la asasinarea din sectorul Rîșcani din Chișinău # Realitatea.md
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale confirmă că Hasan Toper, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, procurorii au contestat măsura aplicată, astfel încât acesta să revină în […] Articolul Procurorii confirmă eliberarea din penitenciar al complicelui la asasinarea din sectorul Rîșcani din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Prietenia s-a transformat în tragedie. Un bărbat a fost condamnat pentru uciderea gazdei sale # Realitatea.md
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. În perioada 11-12 septembrie 2025, inculpatul a locuit temporar în locuința victimei din orașul Vadul lui Vodă, unde se […] Articolul Prietenia s-a transformat în tragedie. Un bărbat a fost condamnat pentru uciderea gazdei sale apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității # Realitatea.md
Natural Gaz D.C. a fost înființată în 2019 cu o misiune clară – de a oferi clienților noștri acces la o sursă de gaze mai ieftine. Modernizarea sectorului energetic, promovarea concurenței loiale, întărirea securității energetice a Republicii Moldova și alinierea la standardele europene sunt principalele obiective ale companiei Natural Gaz D.C, înaintate în cadrul Forumului […] Articolul Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Premier, despre cererea UE de a retrage trupele ruse din Transnistria: Mă bucur că nu suntem excluși din negocieri # Realitatea.md
Alexandru Munteanu afirmă că nu știe despre intenția UE către Rusia de a retrage trupele din Transnistria. Declarația a fost făcută în studioul TV8, șeful Guvernului precizând că este bucuros pentru că nu suntem excluși din procesul de negocieri. Oficialul și-a amintit că atunci când era copil, mergea să cumpere mere de la Tiraspol. În […] Articolul Premier, despre cererea UE de a retrage trupele ruse din Transnistria: Mă bucur că nu suntem excluși din negocieri apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a părăsit secția de poliție din Norfolk după ce a fost reținut timp de peste 11 ore, în urma unei arestări efectuate de autoritățile din Marea Britanie. În acest sens, Andrew a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, fiind anchetat pentru presupuse legături […] Articolul Fostul prinț Andrew, a fost eliberat sub anchetă, pe când perchezițiile continuă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
2439,4 kilograme de biscuiți neconformi au fost retrași din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Uleiul de palmier utilizat în producție conținea un nivel depășit de contaminanți de tip 3-MCPD. Pentru a garanta siguranța cetățenilor, ANSA a dispus interzicerea și retragerea loturilor de biscuiți din comerț, la decizia agentului economic și sub supravegherea […] Articolul FOTO Biscuiți neconformi urmau să ajungă la cetățeni: ANSA a retras 2,4 tone apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Danemarca vine la Chișinău. Cu cine se va întâlni # Realitatea.md
În perioada 22-24 februarie 2026, o delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comisiei pentru politică externă, Christian Friis Bach. Parlamentarii danezi se vor întâlni cu președinta Maia Sandu și cu speakerul Parlamentului, Igor Grosu. De asemenea, sunt planificate discuții cu vicepreședinta […] Articolul O delegație a Comisiei pentru politică externă din Danemarca vine la Chișinău. Cu cine se va întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Sunt patru ani de război de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Ucraina, țară vecină cu R. Moldova, a fost invadată la 24 februarie 2022. Patru ani de conflict au însemnat pierderi uriașe de vieți omenești și distrugeri masive ale orașelor și infrastructurii, dar și o transformare profundă a arhitecturii de securitate europene. […] Articolul Patru ani de război în Ucraina! Ce lecții ar trebui să învețe Republica Moldova? apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Munteanu: Investitorii vin și urmează proiecte, dar nu sunt anunțate din cauza superstițiilor # Realitatea.md
În Republica Moldova urmează să vină investitori și să fie demarate proiecte, însă autoritățile nu le anunță din cauza superstițiilor. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, oficialul precizând că nu vrea „să sperie norocul”. Prim-ministrul a dezvăluit doar că inițiativele se vor referi la diverse domenii, […] Articolul VIDEO Munteanu: Investitorii vin și urmează proiecte, dar nu sunt anunțate din cauza superstițiilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei cu 12 autocare spre UE și Rusia, deconspirată: Doi bănuiți # Realitatea.md
O schemă infracțională prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns venituri ce ar fi adus în bugetul statului 2,8 milioane de lei sub formă de impozite a fost destructurată de oamenii legii. Companiile efectuau rute ocazionale cu 12 autocare și acționau prin șase […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei cu 12 autocare spre UE și Rusia, deconspirată: Doi bănuiți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:40
Se vor scumpi serviciile și produsele din restaurante și hoteluri? Premierul anunță ”un plan de unificare fiscală” # Realitatea.md
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și unități de cazare ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, că Executivul pregătește ”un plan de unificare fiscală”. Șeful Guvernului a explicat că autoritățile urmăresc armonizarea cotelor reduse de TVA, drept exemplu Munteanu a adus actualul […] Articolul Se vor scumpi serviciile și produsele din restaurante și hoteluri? Premierul anunță ”un plan de unificare fiscală” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Dorin Recean controlează din umbră actualul Guvern? Răspunsul lui Alexandru Munteanu # Realitatea.md
„Credeți că un student poate să își controleze profesorul” – așa răspunde Alexandru Munteanu, întrebat dacă Dorin Recean controlează din umbră Guvernul. Declarația a fost făcută în studioul TV8, șeful Executivului precizând că o parte din echipa predecesorului său a rămas în cabinetul de miniștri. Oficialul a precizat că atunci cânt și „Nu știu de […] Articolul Dorin Recean controlează din umbră actualul Guvern? Răspunsul lui Alexandru Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
2 milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului în școală: Circa 2.200 de profesori vor fi instruiți # Realitatea.md
Procedura de achiziție publică pentru serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar, realizată prin licitație deschisă, a fost finalizată. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) a fost desemnat câștigător al concursului, întrunind criteriile de eligibilitate și […] Articolul 2 milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului în școală: Circa 2.200 de profesori vor fi instruiți apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumurile care s-au făcut „de ceva timp” arată îngrozitor, iar autoritățile intenționează să reconstruiască traseul Chișinău – Leușeni, imediat ce vor permite condițiile meteo, anunță premierul Alexandru Munteanu. Șeful cabinetului de miniștri a declarat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 că în perioada următoare se vor plomba provizoriu gropile. Conform prim-ministrului, soluția este […] Articolul Prim-ministrul Munteanu: „Îngrozitor arată drumurile care s-au făcut de ceva timp” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un atac aerian a lovit, în noaptea de 20 februarie, Ucraina, fiind vizată în principal regiunea Dnipropetrovsk. În urma loviturilor, cel puțin trei persoane au fost grav rănite, potrivit informațiilor transmise de autorități. În acest sens, oficialii ucraineni au precizat că, în ultimele 24 de ore, inclusiv în cursul nopții precedente, asupra localităților din regiunea […] Articolul Noapte de foc în Ucraina: trei persoane rănite în regiunea Dnipropetrovsk apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Șoferi, atenție! Pe traseul național M3, sectorul Cimișlia-Comrat, vizibilitatea este redusă din cauza ceții # Realitatea.md
Pe traseul național M3, sectorul Cimișlia-Comrat, se menține ceață densă, iar vizibilitatea este redusă până la aproximativ 50 de metri. Administrația Națională a Drumurilor (AND) recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească luminile de întâlnire și de ceață, să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile riscante. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Șoferi, atenție! Pe traseul național M3, sectorul Cimișlia-Comrat, vizibilitatea este redusă din cauza ceții apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Investiții record în Chișinău: Milioane de lei alocate pentru întreținerea grupelor cu program prelungit # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, precizează că anul curent au fost alocate 82,3 milioane de lei pentru întreținerea grupelor cu program prelungit și 103 milioane de lei pentru programele claselor cu profil. Totodată, edilul a adăugat că astfel de proiecte sunt realizate doar în Chișinău, nefiind implementate în alte localități din Republica Moldova. Serviciile și […] Articolul Investiții record în Chișinău: Milioane de lei alocate pentru întreținerea grupelor cu program prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:40
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Iată cum te influențează astrele în plan financiar # Realitatea.md
Astrele anunță o zi plină de oportunități și surprize. Energia Lunii în Berbec amplifică emoțiile și intuițiile, iar atenția la detalii te va ajuta să treci cu bine peste răsturnările neașteptate. Fii receptivă, ascultă-ți inima și nu neglija valorile în care crezi. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sentimentele și dorințele neexprimate până acum ies […] Articolul Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Iată cum te influențează astrele în plan financiar apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Escrocherii online și telefonice în creștere. Maia Sandu: Tot mai mulți cetățeni devin victime # Realitatea.md
Tot mai mulți oameni au căzut victime escrocheriilor telefonice și online, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a emis un avertisment către populație. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”, a […] Articolul VIDEO Escrocherii online și telefonice în creștere. Maia Sandu: Tot mai mulți cetățeni devin victime apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Consiliul de administrație al Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul acestei luni, inițierea negocierilor pentru un nou program cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că viitorul acord va contribui la consolidarea credibilității externe a țării, fără a presupune un nou pachet de finanțare. În contextul […] Articolul FMI pregătește la sfârșitul lunii un nou program cu Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Astăzi, 20 februarie, vom avea parte de cer variabil. Pe parcursul zilei sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de ploi și ninsori. Pe alocuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile ceață și polei. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor atinge +3 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la -6 grade. […] Articolul Cum va fi vremea astăzi, 20 februarie: Iată ce au prognozat meteorologii apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Realitatea.md
La această oră, în posturile vamale de pe frontiera moldo-ucraineană Palanca, Larga, Criva și Otaci se atestă imposibilitatea temporară de traversare, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul informațional al autorității vamale din Ucraina. „La moment, nu se atestă formarea rândurilor. Facem apel la înțelegere. Vom reveni cu […] Articolul Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 20 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20 de lei și 17 bani, în creștere cu un ban. Dolarul american urcă la 17 lei și 12 bani, cu 8 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi cotată la 39 de bani, iar leul românesc […] Articolul Curs valutar 20 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Șoferii, îndemnați la prudență # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Partea carosabilă este, pe alocuri, umedă, iar traficul se desfășoară în regim specific sezonului rece. Pe timpul nopții, drumarii au patrulat în Nord, Centru și Sud și au verificat starea sectoarelor de drum. Astăzi, […] Articolul Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Scandal după primul zbor cu echipaj al Boeing Starliner: Șeful NASA critică problemele tehnice # Realitatea.md
Șeful NASA, Jared Isaacman, numit recent în funcție și considerat apropiat al miliardarului Elon Musk, a revenit asupra dificultăților întâmpinate în 2024 de capsula Boeing Starliner a companiei Boeing în timpul primului său zbor cu echipaj către International Space Station. El a semnalat defecțiuni serioase, pentru care a atribuit responsabilitatea atât constructorului aeronautic, cât și […] Articolul Scandal după primul zbor cu echipaj al Boeing Starliner: Șeful NASA critică problemele tehnice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Guvernul pregătește adoptarea noii legi a salarizării, care ar urma să prevadă majorări pentru anumite categorii de bugetari, inclusiv profesori și medici, începând cu septembrie 2026, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în timpul unei emisiuni la TV8. „Avem în dezbatere primul proiect al legii salarizării și vom încerca să o adoptăm cât mai curând, astfel […] Articolul Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie 2026, anunță premierul apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că tarifele la energia electrică nu se vor majora, precizând că inflația este în scădere și prețurile se stabilizează, inclusiv cele la energie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile […] Articolul Alexandru Munteanu: Nu există motive pentru majorarea prețului la electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Premierul Alexandru Munteanu promite un raport „altfel decât alții” în fața Parlamentului # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va veni cu un raport în fața Parlamentului la sfârșitul lui martie sau începutul lui aprilie. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Era o altă formă de prezentare și cu siguranță voi veni și cu un raport. O să discutăm cu deputații când este binevenit, în […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu promite un raport „altfel decât alții” în fața Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Polonia cere marilor puteri vestice să crească investițiile în armament. Mesaj pentru trei țări europene # Realitatea.md
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi, 19 februarie curent, relatează Digi24. Germania, Polonia şi ţările scandinave au răspuns deja apelurilor preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să îşi asume o […] Articolul Polonia cere marilor puteri vestice să crească investițiile în armament. Mesaj pentru trei țări europene apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Realitatea.md
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure, transmite adevărul.ro. Declarațiile au fost făcute joi, 19 februarie curent, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit […] Articolul Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. A fost susținută doar de 38 de deputați # Realitatea.md
Moțiunea simplă privind politicile statului în domeniul energetic, înaintată de trei fracțiuni din opoziție, nu a întrunit numărul necesar de voturi. În cadrul dezbaterilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a răspuns timp de peste șase ore la întrebările deputaților. Discuțiile au vizat tarifele la energia electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din sector, precum și […] Articolul Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. A fost susținută doar de 38 de deputați apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Elevii și profesorii pot beneficia de acces gratuit la manuale școlare în format digital, disponibile pe platforma eduresurse.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Platforma reunește o colecție de manuale aliniate curriculumului național și poate fi accesată de toți cei interesați de studiu, oferind resurse multimedia și interactive, adaptate cerințelor educației moderne. Potrivit MEC, la […] Articolul Manuale școlare digitale, disponibile gratuit pentru elevi și profesori apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.